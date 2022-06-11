УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10913 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
18 224 108
війна (56124) допомога (5007) Порошенко (13228)

Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО "Справа громад" та Фондом Порошенка, невдовзі вирушить на фронт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За словами п'ятого президента, аналогічні комплекси в арміях союзників коштують мільйони доларів. Водночас їх заборонено продавати через ліцензійні обмеження. Вітчизняна розробка коштує понад два мільйони гривень.

В комплекс інтегровано безпілотник, камери з 50-кратним зумом і тепловізором мають здатність автономно працювати протягом тижня, а дані через Старлінк миттєво передаються просто в передовий пункт управління угрупуванням військ

"Сьогодні завдячуючи вам, кожному, хто перерахував свої гроші на "Справу Громад", додатково на кожну вашу гривню гривню додає Фонд Порошенка – в такий ефективний спосіб буде забезпечуватись контрнаступ наших військ на сході і на півдні", - зазначив лідер "ЄС".

Ініціатор проєкту, ветеран війни проти Росії, волонтер Гліб Бабіч розповідає, що розробка використовує весь досвід побудови стаціонарних систем.

Читайте також: Порошенко в ефірі GBNews: Боремось за статус кандидата в члени ЄС і ПДЧ в НАТО для України

"Колись ми оснащували бригади на лінії зіткнення, а зараз розроблені мобільні комплекси. Це те, у що має розвинутися наша допомога армії. Ми починали з шоломів, з бронежилетів, з білизни, з форми. І на сьогоднішній день вже йдуть технологічні речі, які значно підвищують ефективність нашої артилерії, реактивної артилерії, підвищують ефективність дій при контрнаступальних операціях і в обороні. Все це завдячуючи дуже потужній команді "Справи Громад". Ми пишаємось і сподіваємось, що дуже швидко вони опиняться зараз на фронті. Це перша машина, але вже у виробництві ще декілька", – пояснює Порошенко.

В комплексі дуже потужне програмне забезпечення завдяки ТОВ "Укрспецсистемс". А інженери SECUR GROUP допомогли вбудувати це все в метал. У броньовику знайшлося місце навіть для кавоварки, яку передали небайдужі люди з Фінляндії.

"У цей комплекс із власного досвіду військового вкладено все, щоб людям, які будуть працювати, було надійно, зручно. І щоб миттєво був результат у знищенні ворога. Ми для цього все зробили, і через певну кількість днів ми це випробуємо вже на фронті, а після цього запустимо решту комплексів. Думаю, що це дуже допоможе Збройним Силам. Дякую всім, Фонду Порошенка, рідній "Справі Громад" – тисячам людей, які нам допомагали це реалізувати", – додав волонтер Бабіч.

Також читайте: "Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго", - Порошенко

Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 01
Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 02
Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 03
Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 04
Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 05
Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 06
Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 07
Перший український комплекс оптоелектронної розвідки незабаром вирушить на фронт, - Порошенко 08

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+110
Респект Пороху 👍
показати весь коментар
11.06.2022 16:41
+86
опять Пороху предстоит спасать страну
показати весь коментар
11.06.2022 16:44
+83
Garry

@Garry51302808

·
6h

Перекладаю.Президент Сполучених Штатів Америки декількома словами ********* пафосні вскукарєки зеленського,офісу президента і данілова,шо знали і готувались(а не казали шоб зберегти ***** економіку).Казав і казатиму - зеленський і ко - співучасники.
ОМАНСКИЕ ********
показати весь коментар
11.06.2022 16:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зеленський ввійде в історію як президент , який доклав максимум зусиль для капітуляціїї, всупереч яких український народ послав його курсом россіянського корабля, разом з ермаками, подоляками, портновими та! Кало Мойським!і не зважаючи на московитськуий опір та сморід, виграв війну, та знешкодив цивілізацію на довгі роки від небезпеки відродження орди. Слав Україні. Смерть московським проституткам!
показати весь коментар
11.06.2022 19:12 Відповісти
Порошенко П,О. що ти робишь? за ці дії зелена влада тебе притягне до суду. ти ж зеленського підставляєшь таким чином. а найсяшного треба берегти, бо відосиків не стане.
показати весь коментар
11.06.2022 19:21 Відповісти
Треба знову Мертвечука випускати.
показати весь коментар
11.06.2022 19:51 Відповісти
Казати , що порох ******** все , а зеун - майже все - НЕНАЧАСІ
показати весь коментар
11.06.2022 20:34 Відповісти
нарешті адекватні новини. я так за ними скучів
показати весь коментар
11.06.2022 21:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UOi3Ar3agso
показати весь коментар
11.06.2022 23:18 Відповісти
Один Порошенко робить для армії більше чим увесь Укрборонпром на чолі з Ю. Гусевим .
показати весь коментар
12.06.2022 16:33 Відповісти
Порошенко для армії робить більше ніж увесь концерн Укроборонпром на чолі з Ю. Гусєвим .
показати весь коментар
12.06.2022 16:35 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 