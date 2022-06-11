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Протягом 11 червня окупанти вбили 2 мирних мешканців, ще 10 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У результаті ворожого обстрілу населених пунктів Донецької області загинуло 2 особи, ще 10 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі  повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 11 червня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Нетайловому та Старому Каравані. Ще 10 людей отримали поранення", - написав Кириленко.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни вбили двох цивільних осіб і поранили 7 на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом 11 червня окупанти вбили 2 мирних мешканців, ще 10 отримали поранення, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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11.06.2022 23:10 Відповісти
 
 