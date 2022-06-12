Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська продовжують масований обстріл Луганщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом 11 червня по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два - в Миколаївці. У Лисичанську - чотири, а також торговельний центр та магазин.

Упродовж доби обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

Також, за даними Гайдая, у Сєверодонецьку ворог обстріляв "Азот" та "Склопластик", у Лисичанську загинула жінка.

"Поранених жінку і чоловіка з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей. Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої. Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня", - зазначив очільник ОВА.

Також дивіться: Минулої доби вдалося евакуювати 30 мирних жителів з Луганщини, серед них - троє дітей, - Гайдай. ВIДЕО



























