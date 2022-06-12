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Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська продовжують масований обстріл Луганщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, протягом 11 червня по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два - в Миколаївці. У Лисичанську - чотири, а також торговельний центр та магазин.

Упродовж доби обстріляні Сєверодонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

Також, за даними Гайдая, у Сєверодонецьку ворог обстріляв "Азот" та "Склопластик", у Лисичанську загинула жінка.

"Поранених жінку і чоловіка з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей. Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої. Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня", - зазначив очільник ОВА.

Також дивіться: Минулої доби вдалося евакуювати 30 мирних жителів з Луганщини, серед них - троє дітей, - Гайдай. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 01
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 02
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 03
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 04
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 05
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 06
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 07
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 08
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 09
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 10
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 11
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 12
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 13
Внаслідок обстрілу окупантами у Лисичанську загинула жінка, - Гайдай 14

Автор: Богдан Гуньковський
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Погибла женщина... Понятно, что нельзя говорить о всех потерях, чтобы не порождать панические настроения, но есть и другая сторона медали. Когда нам рассказывали, что в Мариуполе погибло несколько тысяч, с трудом но верилось. А теперь говорят, что под развалинами многоэтажек находятся сотни трупов в каждой, что дома сносят под "ноль" и отходы вывозят вместе с трупами на свалку, когда Мариуполю угрожает эпидемия, что-то не верится в реальное число погибших
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12.06.2022 08:34 Відповісти
Раша за это будет качать нефть пока не закончится, забесплатно. Как раб на цепи у нефтяной вышки.
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13.06.2022 03:45 Відповісти
 
 