Унаслідок пожеж, спричинених обстрілами, за добу на Харківщині вигоріло понад 17,5 га екосистем, постраждали житлові будинки і господарські будівлі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 37 оперативних виїздів, 25 із яких на ліквідацію пожеж - 25, зокрема, 11 пожеж, спричинених обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Найбільша кількість пожеж, викликаних ворожими обстрілами, сталася у Чугуївському районі області. Там у різні періоди доби у різних територіальних громадах загалом сталося 7 таких пожеж. Решта – у Харківському (2), Богодухівському (1) та Ізюмському (1) районах області", - йдеться в повідомленні.

У результаті пожеж, викликаних обстрілами, постраждали житлові будинки, господарські будівлі, складська будівля, а також вигоріло понад 17,5 га екосистем.

Одна з найбільших таких пожеж сталася у приватному секторі на території Малоданилівської ОТГ. Там горіли одразу 2 приватні котеджі на загальній площі 600 кв.м. На місці події працювали 9 пожежних автоцистерн та 1 автодрабина. Виклик на номер 101 надійшов о 17:29. Вже о 19.10 відбулася локалізація вогню, о 22.35 – остаточна ліквідація.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 3 зруйнованих об'єктах у Київському районі Харкова. До них було залучено 11 одиниць техніки та 56 фахівців особового складу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів.

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