Співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк загинув у бою під Сєверодонецьком. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У бою під Сєверодонецьком загинув співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Vlad Logvinenko.
"Загинув за Україну. Співвласник піцерії Pizza BRO Чеканюк Іван загинув в бою під Сєверодонецьком. Щирі співчуття рідним та друзям. Вічна пам‘ять Герою...", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+82 Алексей Селезнев
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+70 Amber
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+69 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.06.2022 09:47
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Будь ласка, зачекайте...
соболезную
Вічна Пам'ять !!
Мені навіть здається, ніхто не рахує, лише середню цифру по втратах дають.
Прикро, що оборона Сєвєродонецьку звелась до захисту Азоту, а не самого міста, не людей.
співчуття близьким
Але ж наш "мудрий" нарід вочевидь вибрав інших "кращих" про яких ми нічого не чуємо де вони на війні.
Де на війні представники Слуг? Вони взагалі там є?
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 130,...Руководитель группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой.
3 июня 2022 года, во время вторжения России в Украину, провел самопиар-акцию, во время которой выдал координаты современного мобильного госпиталя в г. Баштанка. 6 июня по указанным в этой акции координатам российскими войсками вторжения был нанесен удар тремя крылатыми ракетами[9][10]. Госпиталь уничтожен, около 50 человек[источник?] погибло.
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 130,...Руководитель группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой.
3 июня 2022 года, во время вторжения России в Украину, провел самопиар-акцию, во время которой выдал координаты современного мобильного госпиталя в г. Баштанка. 6 июня по указанным в этой акции координатам российскими войсками вторжения был нанесен удар тремя крылатыми ракетами. Госпиталь уничтожен, около 50 человек[источник?] погибло.
Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.
"Во время войны, в прифронтовой Николаевской области народный депутат Игорь Негулевский знаете о чем думает? О будущих выборах. И как бы переизбраться в Верховную Раду. Ему так это затмило разум, что
ОН ПРОСТО В ФЕЙСБУК ВЫЛОЖИЛ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ, ОБУСТРОЕННОГО НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ", - написал Лохматов.
Госпиталя больше нет. Как нет теперь с нами и погибших в результате бомбардировки этого госпиталя",
https://delo.ua/ru/incidents/rossiyane-v-nikolaevskoi-oblasti-unictozili-mobilnyi-gospital-posle-piara-nardepa-ot-slugi-naroda-399286/
могли спасти життів наших найкращих, таких як Іван Чеканюк, хлопців...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!