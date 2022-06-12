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Співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк загинув у бою під Сєверодонецьком. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У бою під Сєверодонецьком загинув співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Vlad Logvinenko.

"Загинув за Україну. Співвласник піцерії Pizza BRO Чеканюк Іван загинув в бою під Сєверодонецьком. Щирі співчуття рідним та друзям. Вічна пам‘ять Герою...", - йдеться в повідомленні.

Співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк загинув у бою під Сєверодонецьком 01

Також дивіться: Захищаючи Україну, загинув військовий розвідник 93-ї бригади, майстер спорту міжнародного класу Сергій Карнаухов. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+82
Из-за биомусора гибнут люди,
соболезную
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12.06.2022 09:47
+70
Боляче і сумно , коли нас покидають такі сильні та мужні хлопці 😪😪😪
Вічна Пам'ять !!
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12.06.2022 09:49
+69
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12.06.2022 09:47
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Из-за биомусора гибнут люди,
соболезную
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12.06.2022 09:47 Відповісти
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12.06.2022 09:47 Відповісти
Боляче і сумно , коли нас покидають такі сильні та мужні хлопці 😪😪😪
Вічна Пам'ять !!
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12.06.2022 09:49 Відповісти
Їх вже безліч полягло. 10 000 точно.
Мені навіть здається, ніхто не рахує, лише середню цифру по втратах дають.
Прикро, що оборона Сєвєродонецьку звелась до захисту Азоту, а не самого міста, не людей.
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12.06.2022 09:54 Відповісти
Слава Герою !
співчуття близьким
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12.06.2022 11:14 Відповісти
Забирає війна кращих із кращих. Вічна Пам'ять Герою
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12.06.2022 09:52 Відповісти
А Гєтманцев скаже, що бізнес пішов у тінь. Хоча у Тінь пішов власник бізнесу. Сумно. Але Тінь не вічна, як і Морок. Сонце нашої української Перемоги розжене їх і витягне на Світло і Героїв, і негідників. Скоро. Спи спокійно, солдате, своїм життям Ти наближаєш Світло.
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12.06.2022 10:36 Відповісти
Так, війна забирає кращих.
Але ж наш "мудрий" нарід вочевидь вибрав інших "кращих" про яких ми нічого не чуємо де вони на війні.

Де на війні представники Слуг? Вони взагалі там є?
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12.06.2022 10:59 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Негулевский,_Игорь_Петрович
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 130,...Руководитель группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой.
3 июня 2022 года, во время вторжения России в Украину, провел самопиар-акцию, во время которой выдал координаты современного мобильного госпиталя в г. Баштанка. 6 июня по указанным в этой акции координатам российскими войсками вторжения был нанесен удар тремя крылатыми ракетами[9][10]. Госпиталь уничтожен, около 50 человек[источник?] погибло.
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12.06.2022 11:35 Відповісти
Є! У прифронтових містах займають посади голів окупаційних адміністрацій!
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12.06.2022 12:01 Відповісти
😰 Вiчна пам"ять Герою! Серце болить-гинуть найкращi iз нас...😪
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12.06.2022 10:00 Відповісти
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12.06.2022 10:01 Відповісти
уже можно сосчитать озвучено было пару дней тому назад Зеленским и Резников 100 примерно людей погибают и 500 получают ранения.... пусть это даже с учетом гражданских.... побочные жертвы.. и умножаем на 109 сутки на сегодня и получим цифру наших полюс минус потери... сейчас -в обороне потери наши и оккупантов уменьшились.... это нормально.... такова реальность позиционной войны.. обороны с двух сторон... за исключением БОЕВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ....... РАЗВЕДКА БОЕМ, КОНТР АТАКИ С ВОЗВРАТОМ НА СТАРЫЕ МЕСТА ЛИНИЙ фронта...
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12.06.2022 10:02 Відповісти
Вечная светлая память Герою Украини💙💛❤️🙏🙏🙏
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12.06.2022 10:12 Відповісти
а собака зрадник і ворог України війсковозабовязаний Портнов спокійно виїхав без перешкод і зараз пьє каву у Відні разом з Мураєвим і Тупицьким які також чомусь поїхали саме у Відень і також призивного віку
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12.06.2022 10:17 Відповісти
Це тому що у нас 73% тупоголового люмпена , вибачте (мудрого наріду).
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12.06.2022 10:50 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Негулевский,_Игорь_Петрович
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 130,...Руководитель группы по межпарламентским связям с Австрийской Республикой.
3 июня 2022 года, во время вторжения России в Украину, провел самопиар-акцию, во время которой выдал координаты современного мобильного госпиталя в г. Баштанка. 6 июня по указанным в этой акции координатам российскими войсками вторжения был нанесен удар тремя крылатыми ракетами. Госпиталь уничтожен, около 50 человек[источник?] погибло.
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12.06.2022 11:39 Відповісти
Российские военные уничтожили мобильный военный госпиталь в Николаевской области после того, как о его местонахождении публично сообщил народный депутат от "Слуги народа" ИГОРЬ НЕГУЛЕВСКИЙ.

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.

"Во время войны, в прифронтовой Николаевской области народный депутат Игорь Негулевский знаете о чем думает? О будущих выборах. И как бы переизбраться в Верховную Раду. Ему так это затмило разум, что

ОН ПРОСТО В ФЕЙСБУК ВЫЛОЖИЛ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ, ОБУСТРОЕННОГО НОВОЙ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НАШИМИ ПАРТНЕРАМИ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ", - написал Лохматов.

Госпиталя больше нет. Как нет теперь с нами и погибших в результате бомбардировки этого госпиталя",

https://delo.ua/ru/incidents/rossiyane-v-nikolaevskoi-oblasti-unictozili-mobilnyi-gospital-posle-piara-nardepa-ot-slugi-naroda-399286/
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12.06.2022 12:02 Відповісти
А скільки у знищеному завдяки Слузі дуже добре обладнаному госпіталі

могли спасти життів наших найкращих, таких як Іван Чеканюк, хлопців...
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12.06.2022 12:04 Відповісти
Співчуття рідним і сили пережити втрату
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12.06.2022 10:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.06.2022 12:34 Відповісти
Низький уклін,вічна пам'ять Герою
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12.06.2022 15:29 Відповісти
 
 