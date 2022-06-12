Співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк загинув у бою під Сєверодонецьком. ФОТО

У бою під Сєверодонецьком загинув співвласник піцерії Pizza BRO Іван Чеканюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Vlad Logvinenko.

"Загинув за Україну. Співвласник піцерії Pizza BRO Чеканюк Іван загинув в бою під Сєверодонецьком. Щирі співчуття рідним та друзям. Вічна пам‘ять Герою...", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Захищаючи Україну, загинув військовий розвідник 93-ї бригади, майстер спорту міжнародного класу Сергій Карнаухов. ФОТО