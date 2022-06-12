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Рашисти вдарили "Ураганами" по Донеччині, є загиблі та руйнування, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Окупанти вбили та поранили мирних жителів Донецької області. Руйнувань зазнали 20 цивільних об’єктів - ворог поцілив по житлових будинках та системі життєзабезпечення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

"Російські війська вдарили по населених пунктах – Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка, Нью-Йорк. Били з артилерії та реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Пошкоджено 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилося 335 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Ворог обстріляв два села Вугледарської громади касетними снарядами. У Новоукраїнці росіяни атакували з "ураганів" 7 приватних осель. Два будинки та магазин – у Богоявленці.

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Рашисти вдарили Ураганами по Донеччині, є загиблі та руйнування, - Нацполіція 01
Рашисти вдарили Ураганами по Донеччині, є загиблі та руйнування, - Нацполіція 02
Рашисти вдарили Ураганами по Донеччині, є загиблі та руйнування, - Нацполіція 03
Рашисти вдарили Ураганами по Донеччині, є загиблі та руйнування, - Нацполіція 04
Рашисти вдарили Ураганами по Донеччині, є загиблі та руйнування, - Нацполіція 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Урагани потрібно ліевідовувати. Всі РСЗО,як і склади,арсенали
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12.06.2022 11:03
+5
Немає для кацапів нічого святого. Вбивають у Трійцю.
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12.06.2022 11:06
+4
Лєопарди давай, клоун.
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12.06.2022 11:10
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Пітардами ні, Указом препіздента заборонили.
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12.06.2022 11:37 Відповісти
Лєопарди давай, клоун.
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12.06.2022 11:10 Відповісти
Немає сенсу витрачати безцінні ресурси на села та міста якоїсь білгородщини чи брянщині. Перевага артилерії у рашистів в 10 і більше разів. Тому й б'ють наші виключно по скупченню ворожої техніки, живої сили, складам.
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12.06.2022 11:11 Відповісти
Урагани потрібно ліевідовувати. Всі РСЗО,як і склади,арсенали
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12.06.2022 11:03 Відповісти
Немає для кацапів нічого святого. Вбивають у Трійцю.
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12.06.2022 11:06 Відповісти
хто с там чесав....не нада провацировать роисю.нужно уважать международное право....стереть 1 микрорайон в белгороде и само кацапье задумается,а нужна ли эта война ?
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12.06.2022 11:13 Відповісти
Наразі ніхто не забороняє мурчику устроїти диверсію на якомусь військовому об*єкті разташованому на территорії роSSії в тому числі і в Бєлгороді.
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12.06.2022 11:36 Відповісти
Марфу Безумную случайно "ураганом" не сдуло? Что это тупорылая овца делает в штабе наших войск ?
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12.06.2022 11:13 Відповісти
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает»(С)
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12.06.2022 11:13 Відповісти
Кацапня зранку нажерлась бояри і святкує свою нізавісімасть.
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12.06.2022 11:17 Відповісти
"Цивілізованому Світу"потрібно,вже позбутися вати в голові. З питанням припустимості неприпустимості дій держав,й ефективними механізмами синхронного відшкодування. Весь,час мавпоїди демонструють неймовірну інтеллектуальну неспроможність. Нікчем одягають в штані з лампасами,й волять навколо імбецилів хороводи. Потрібно припиняти створення кумірів
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12.06.2022 11:18 Відповісти
Скільки спалено інфраструктури та вбито росіян в наслідок каральної операції за такі терористичні дії росії?
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12.06.2022 11:38 Відповісти
Військово-політичне керівництво країни сере від страху це зробити. Ми на це не здатнi, мабуть теж якась своя вата в головi.
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12.06.2022 11:51 Відповісти
 
 