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День народження доньки загиблого в боях проти окупантів українського захисника Владислава Солдата. ФОТО ДНЯ
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Донька українського захисника Владислава Солдата, який загинув у боях проти російських окупантів, у свій день народження відвідала могилу батька.
Фото опублікувала його дружина Олена, передає Цензор.НЕТ.
"Ну ось і сніданок ми тобі принесли. У доньки день народження сьогодні і ви сідаєте снідати разом... мій біль не передати словами... серце розривається... як боляче і прикро", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+71 Чайка Київ
показати весь коментар12.06.2022 11:59
+56 Люда Ярик
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+43 SuperVsirf .
показати весь коментар12.06.2022 12:05
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Будь ласка, зачекайте...
невже ми, живі, схибимо і не захистимо Україну і донечку Героя?
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль…
Таких медалей є багато -
Посмертно виданих, на жаль…
Війна своїх дітей не має,
Тому й чужих їй не шкода,
Вона калічить і вбиває
Без перебору й співчуття!..
Великі круглі оченята
Так пильно дивляться на нас.
І як же погляд не сховати
І не розплакатись в цей час?
Маленька таткова принцеса!
В його короткому житті -
Це найпрекрасніша із весен,
Найбільше Щастя на землі!
Дівчатко, схоже на Вкраїну,
У вишиванці чепурній…
Як розказати цій дитині,
Що татка вбито на війні?
Їй пояснили: він на Небі,
Йому там добре! І весь час
Молитися за нього треба
І що він бачить з неба нас.
Маленькі пухкі рученята
Тримають таткову медаль.
Їй треба зовсім небагато,
Та нездійсненного, на жаль…
Всього-лиш-на-всього і треба,
Щоб нижчим став небес поріг…
Щоб таточка зсадити з неба,
Стілелець підставивши до них…
Доказ - оця дитинка. Нехай Господь її оберігає.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Дитинці щасливої долі в подальшому...
треба забути ? та й земля українська, яку захищав її батько, і в якій знайшов спокій вічний...
а в мізках українців вистояти і зберегти Україну для своїх дітей...і щоби вони ніколи не взнали катувань і знущань від русні (як в Бучі, Бородянці, Гостомелі... і ще багатьох місцях)...
про що ви????
щоби дітки наші мали мирне небо над головою 😪😪😪
На Троицу плакать не полагается.