Посол Великої Британії Сіммонс натрапила на круасан "Борис Джонсонюк" в одному із закладів Києва. ФОТО

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс поділилася знахідкою в одному із закладів Києва. Там продають круасан під назвою "Борис Джонсонюк".

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон", - зазначила вона.

Пізніше посол повідомила, що спробувала круасан.

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