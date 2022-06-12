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Посол Великої Британії Сіммонс натрапила на круасан "Борис Джонсонюк" в одному із закладів Києва. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс поділилася знахідкою в одному із закладів Києва. Там продають круасан під назвою "Борис Джонсонюк".
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон", - зазначила вона.
Пізніше посол повідомила, що спробувала круасан.
Топ коментарі
+57 Ziu Zou
показати весь коментар12.06.2022 12:09
+44 Paul Foxen
показати весь коментар12.06.2022 12:08
+37 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.06.2022 12:56
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тістечко класне - тонкий юмор, який англійці вміють цінувати, одночасно із повагою та любовью до Бориса та англійського народу -
це рецепт гарних відносин між країнами та народами
коньяк "Наполеон"
Великоi Британii! 😊😍
тільки дурень може протестувати
колористика та стилистика дизайну часів пізнього соціалізму
креатив і не валявся...
PS Читав, що Б. Джонсона нещодавно прийняли в козаки і дали ім'я Бори Чуприна.
алекс Скела
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Реєстрація: 27.05.2022
пан Борис працює на Україну, тож ми маємо піарити його в Великобританії !
шольц--ковбаски ..а в середині записки з обіцянками......
фантазій повно