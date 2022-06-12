"Сегодня не мой день": перед Міністерством оборони у Москві вивісили антивоєнний банер. ФОТО

У Москві 12 червня перед Міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: "закривавлений" триколор із написом "Сегодня не мой день".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Novaya Gazeta. Europe.

Повідомляється, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій наголосили, що акція приурочена до Дня Росії.

Свято, яке також називають "Днем незалежності Росії", відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році.

"Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового русского мира, у якому кожен із нас його провідник.

Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, доволі скоро відзначимо - стане днем ​​незалежності від імперських амбіцій", - йдеться в заяві.

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