"Сегодня не мой день": перед Міністерством оборони у Москві вивісили антивоєнний банер. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Москві 12 червня перед Міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: "закривавлений" триколор із написом "Сегодня не мой день".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Novaya Gazeta. Europe.
Повідомляється, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій наголосили, що акція приурочена до Дня Росії.
Свято, яке також називають "Днем незалежності Росії", відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році.
"Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового русского мира, у якому кожен із нас його провідник.
Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, доволі скоро відзначимо - стане днем незалежності від імперських амбіцій", - йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
праздник початку розвала Росії
дебіли, мля...
що вони святкують ?
початок розвалу СССР = Росії ?
Рашу поздоровили тільки близькі і свої
Але раптом поздоровлення ...Глава МИД Латвии "поздравил" с Днем России: желаю поражения