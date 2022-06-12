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"Сегодня не мой день": перед Міністерством оборони у Москві вивісили антивоєнний банер. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Москві 12 червня перед Міністерством оборони вивісили антивоєнний банер: "закривавлений" триколор із написом "Сегодня не мой день".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Novaya Gazeta. Europe.

Повідомляється, що анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій наголосили, що акція приурочена до Дня Росії.

Свято, яке також називають "Днем незалежності Росії", відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році.

"Переможні зведення держтелеканалів, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового русского мира, у якому кожен із нас його провідник.

Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, доволі скоро відзначимо - стане днем ​​незалежності від імперських амбіцій", - йдеться в заяві.

Сегодня не мой день: перед Міністерством оборони у Москві вивісили антивоєнний банер 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бажаю поразки в агресивній війні проти України": Глава МЗС Латвії Рінкевич "привітав" окупантів із Днем Росії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт чеченців
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12.06.2022 12:51
+19
с празніком ,тіктокери. с дньом освобождєнія от жизні
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12.06.2022 12:55
+17
З днем позору, рашка. З днем початку вашої погибелі.
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12.06.2022 12:38
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Русафобия какая-то.)
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12.06.2022 12:37 Відповісти
еге ж !

праздник початку розвала Росії

дебіли, мля...
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12.06.2022 12:49 Відповісти
Протєстуни
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12.06.2022 12:37 Відповісти
З днем позору, рашка. З днем початку вашої погибелі.
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12.06.2022 12:38 Відповісти
Вже як 875 років не ваш день
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12.06.2022 12:38 Відповісти
"Днем незалежності Росії", відзначається 12 червня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет у 1990 році.

що вони святкують ?
початок розвалу СССР = Росії ?
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12.06.2022 12:48 Відповісти
Я вже писав - класика "сображают на 3-х"
Рашу поздоровили тільки близькі і свої
Але раптом поздоровлення ...Глава МИД Латвии "поздравил" с Днем России: желаю поражения
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12.06.2022 20:22 Відповісти
Ну дуже "потужний" протест😄
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12.06.2022 12:50 Відповісти
У Рубіжному ЗСУ накрили командний пункт чеченців
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12.06.2022 12:51 Відповісти
с празніком ,тіктокери. с дньом освобождєнія от жизні
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12.06.2022 12:55 Відповісти
так протестувати можеа ще 100 років
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12.06.2022 12:55 Відповісти
Это протест? Это - Порнография на протест!
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12.06.2022 13:02 Відповісти
Пародія на протест
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12.06.2022 13:08 Відповісти
Відмова від імперських амбіцій - це гарна заява
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12.06.2022 13:07 Відповісти
расєє треба років з 10, поки вони розкачаються на якісь дії... а в результаті... -?
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12.06.2022 15:51 Відповісти
Думал написать "Может, прозреют?". А потом такой, та неее, у кацапов говно в головах
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12.06.2022 18:56 Відповісти
 
 