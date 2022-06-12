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"За спирт я родину украинскую продам": На Київщині затримали прихильника "русского мира". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уродженця Горлівки затримали прикордонники на Київщині. В його телефоні знайшли переписку, в якій він спілкувався із однодумцем із "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу ДПСУ.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої днр, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ. Далі колаборантом займеться СБУ.

Дивіться: Рашисти зруйнували приміщення ДПСУ на Сумщині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

За спирт я родину украинскую продам: На Київщині затримали прихильника русского мира 01
За спирт я родину украинскую продам: На Київщині затримали прихильника русского мира 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+67
Коля-Котлета (Тищенко) защищает Родину вместе с женой в теробороне Праги. Как его 50-летнего выпустили за границу?

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12.06.2022 14:52
+41
А що зробить з тим виродком, який кацапам пiвдень України здав?
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12.06.2022 14:50
+35
Заспиртуйте . Внукам будем показывать .
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12.06.2022 14:47
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Заспиртуйте . Внукам будем показывать .
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12.06.2022 14:47 Відповісти
Цьому виродку , треба залити в горло бутиляку спирту і підпалити , бажано привселюдно 😠
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12.06.2022 14:48 Відповісти
А що зробить з тим виродком, який кацапам пiвдень України здав?
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12.06.2022 14:50 Відповісти
Заасфальтувати?
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12.06.2022 15:01 Відповісти
Стакан этилового и, в крематорий.
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12.06.2022 14:48 Відповісти
Этиловый ему в кайф, а вот метиловый, совсем другое дело.
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12.06.2022 17:03 Відповісти
Коля-Котлета (Тищенко) защищает Родину вместе с женой в теробороне Праги. Как его 50-летнего выпустили за границу?

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12.06.2022 14:52 Відповісти
У нього індульгенція від святого Вови
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12.06.2022 14:58 Відповісти
то він працює на пражському окрузі...
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12.06.2022 14:59 Відповісти
А праворуч якась мавпа зі зсунутою щелепою в бік.
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12.06.2022 15:02 Відповісти
Наградое оружие "за выход из мукачевского котла" взял с собой?
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12.06.2022 15:07 Відповісти
В принципе я не против,чтобы буряты изнасиловали эти тела в количестве 5 штук.
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12.06.2022 15:08 Відповісти
Не впізнати мітболла. Правду писали, що ходить в мілітарі-стайл і балаклаві, бо рожа-обличчя попливла
Його власний дохтур-спец по ботоксу звалив на чужбінушку.
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12.06.2022 15:14 Відповісти
Гастральор
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12.06.2022 15:20 Відповісти
депутат він, депутатам можно...

отаке гівно вибрали
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12.06.2022 15:44 Відповісти
він ще бійцям на фронт допомогу привезе - лімони.

так, так, не лімонки, а лімони
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12.06.2022 15:57 Відповісти
Так своим людям, никаких преград не существует.
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12.06.2022 17:06 Відповісти
Скандал с Тищенко - пообедал во львовском ресторане, а заплатить забыл?
4 апреля

Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.

Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко.

Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
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12.06.2022 17:17 Відповісти
Ну ета_ш_другое, паймите (зрозумійте, це зовсім інше !). Все як було так і залишилось - закон (а зараз війна) лахам, своїм гроші, посади, відкати і Безпека.
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12.06.2022 18:10 Відповісти
йому ще й півстолєта подарували, коля каклєта титан
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12.06.2022 21:35 Відповісти
daite emu kanistru tehnichnovo spirtu i vysadite na fronte - pustj pret v diliniri
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12.06.2022 14:52 Відповісти
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12.06.2022 14:52 Відповісти
G-20:

- Владимир Владимирович, вы памперс и перчатки одеть не забыли? Мы не должны оставлять "гейропейцам" и "пиндосам" генетический материал для сравнительной экспертизы. Нужная моча с соответствующим генетическим материалом, подтверждающая Вашу идентичность, будет влита в унитаз вовремя...
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12.06.2022 15:01 Відповісти
СУПЕР!!!
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12.06.2022 16:24 Відповісти
Касапскую скрепу из головы не выбить. Только осиновый кол.
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12.06.2022 14:53 Відповісти
Ну і нах... нам потрібні такі виродки?
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12.06.2022 14:54 Відповісти
Он не сторонник "русского мира". Просто алкаш, без идеологии, за бутылку готовый продать что и кого угодно. Мусор, который надо убирать.
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12.06.2022 14:56 Відповісти
За цей "обьічньій стеб" чувак ризикує присісти на декілька років. Думаю зараз не той час, щоб так стібатись.
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12.06.2022 15:50 Відповісти
а що то таке "стібатись" - чергове довбо..ське кацапське слово, що не має ніякого значення, ну крім того, що кацапи самі придумали.
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12.06.2022 21:40 Відповісти
шо странно,шо местный жыдоугрофиннобурят родиной считает киевский бандероштат...не верьте всяким ройзманам,мальцевым и ходорковским...зловяне они и в африке зловяне...
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12.06.2022 14:57 Відповісти
У одних Родина ассоциируется со спиртом, у других с немецкой порноактрисой... "Патриоты" , *****
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12.06.2022 14:57 Відповісти
мальчишь - плохишь. денатурата ему.
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12.06.2022 14:58 Відповісти
Говорили Тищенко уже бригадный генерал, где то под Изюмом воюет, а оказывается командует женским батальоном в Праге. Кум достойный своего кума и это наша история. Когда землю в Киеве надо будет деребанить вернется и первый на трибуне будет кричать про патриотизм...
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12.06.2022 14:59 Відповісти
колысь сб оун покынэ пидпилля...
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12.06.2022 14:59 Відповісти
У этого существа нет Родины. 100%родичи этого существа были завезены теплушками из сибири на Донбасс после Голодомора в Украине. Я это ещё в 2014 писал. Тут даже не про путлера. Это продукт системы. Будем мы расхлебывать сталинскую ассимиляцию долго. Чтоб его черти в аду насиловали в очко вечно. Даже то что я пишу на "рюське изык" -это элемент *******.🤷
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12.06.2022 15:07 Відповісти
Я одного не розумію. Ну добре, любиш ти спирт, хто у нас не без гріха. Але чому за спирт домовлятися саме з кацапами? Невже неможна продати кацапів українцям за той самий спирт?
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12.06.2022 15:48 Відповісти
P.S. Українці до спирту ще й сала з огурчиками видадуть.
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12.06.2022 15:51 Відповісти
Патамуша нєзакусиваєт! Толька спірт!!!
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12.06.2022 16:41 Відповісти
А це результат сімирічного слинтяйства та політики - "наші люді в окупаціі". Схопили одного?А скільки їх таких,якби переселенців з донбасу, які голосували за опзж та шарія,розїхалось по країні?Коли,в останній раз, проводили перевірки громадян на тоді ще не окупованих територіях луганської та донецької областей?Років п'ять тому?Треба розуміти,що всі виборці опзж та шарія - це потенційні колаборанти.
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12.06.2022 16:11 Відповісти
Черговий безхатченко тепер вже з кацапським сухпайком. А коли вже жирного щура спіймають, га імітатори?
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12.06.2022 16:43 Відповісти
 
 