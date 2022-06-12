"За спирт я родину украинскую продам": На Київщині затримали прихильника "русского мира". ФОТО

Уродженця Горлівки затримали прикордонники на Київщині. В його телефоні знайшли переписку, в якій він спілкувався із однодумцем із "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу ДПСУ.

"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої днр, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ. Далі колаборантом займеться СБУ.

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