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"За спирт я родину украинскую продам": На Київщині затримали прихильника "русского мира". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Уродженця Горлівки затримали прикордонники на Київщині. В його телефоні знайшли переписку, в якій він спілкувався із однодумцем із "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланям на пресслужбу ДПСУ.
"На в’їзді до столиці прикордонники затримали прихильника російської армії. У переписці зі своїм однодумцем із так званої днр, уродженець Горлівки підтримує дії загарбників, обмінюється фото та відеофайлами обстрілів. А ще запевняє, що за пляшку мгб-шного спирту продасть батьківщину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в багажнику його авто правоохоронці знайшли залишки наборів сухих продуктів РФ. Далі колаборантом займеться СБУ.
Топ коментарі
+67 Светлана Науменко
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+41 afuster25
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Його власний дохтур-спец по ботоксу звалив на чужбінушку.
отаке гівно вибрали
так, так, не лімонки, а лімони
4 апреля
Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.
Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко.
Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
- Владимир Владимирович, вы памперс и перчатки одеть не забыли? Мы не должны оставлять "гейропейцам" и "пиндосам" генетический материал для сравнительной экспертизы. Нужная моча с соответствующим генетическим материалом, подтверждающая Вашу идентичность, будет влита в унитаз вовремя...