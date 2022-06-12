19 українців відправили на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністерство охорони здоров’я та Єврокомісія евакуювали 19 українців на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
Зокрема, повідомляється, що серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом. І на сьогодні перебуває у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування. Супроводжує її син.
"Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування", - сказано в повідомленні.
Спочатку хворих та поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування до Норвегії та Данії.
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По- друге, вони остання надія для поранених.
По-третьє, Германія була проти надання безвізу, та дала добро, бо з ними працювали дипломати, а не кварталівці чи "люди" фсбшного дерьмака.
В четверте, Данія яким боком до протидії вступу України в ЄС?
І по- п'яте, яке добро зробиво фуйло Україні?