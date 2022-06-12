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19 українців відправили на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Міністерство охорони здоров’я та Єврокомісія евакуювали 19 українців на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Зокрема, повідомляється, що серед пацієнтів є жінка, яка на початку березня постраждала від ворожих обстрілів під Києвом. І на сьогодні перебуває у важкому стані та потребує подальшого тривалого лікування. Супроводжує її син.

"Загалом евакуювали людей зі складними мінно-вибуховими пораненнями, а також пацієнтів із захворюваннями, які наразі лікувати в Україні неможливо або які потребують спеціалізованого лікування", - сказано в повідомленні.

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Спочатку хворих та поранених перевезли до Львова для стабілізації їхнього стану, а потім із залученням спеціальним повітряних госпіталів доставили на лікування до Норвегії та Данії.

19 українців відправили на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії 01
19 українців відправили на спеціалізоване лікування до Норвегії та Данії 02

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Одужання пораненим і велика подяка Норвегії та Данії за допомогу.
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12.06.2022 15:08 Відповісти
а тебе хлопче, не смущає що ці дві країни виступають проти вступу України в ЄС? чи ти готовий хоч путіну дякувати за то що щось "добре" зробили ....
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12.06.2022 16:20 Відповісти
По- перше, я жінка.
По- друге, вони остання надія для поранених.
По-третьє, Германія була проти надання безвізу, та дала добро, бо з ними працювали дипломати, а не кварталівці чи "люди" фсбшного дерьмака.
В четверте, Данія яким боком до протидії вступу України в ЄС?
І по- п'яте, яке добро зробиво фуйло Україні?
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12.06.2022 16:58 Відповісти
Мені здається що зараз кожному потрібно задуматися на рахунок того де можна знайти інформацію про те де є онлайн версія довідника https://rx.ua/ . Ось тут можете ознайомитися і проблем у вас не буде з цього приводу. Мені ось тут вдалося дізнатися те що я хотів. Удачі і вам з цим питанням, якщо зіткнетеся.
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09.01.2023 05:04 Відповісти
 
 