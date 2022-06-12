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Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські військові зранку 12 червня обстріляли Богодухівський район Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині 01

За даними слідства, близько 4:00 12 червня 2022 року російські окупанти обстріляли з артилерії с. Чорноглазівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку домоволодінь.

Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині 02

Близько 9:00 російські військові відкрили вогонь по с. Зрубанка Богодухівського району, що призвело до пошкодження житлових будинків.

Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині 03

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Наслідки обстрілів російською артилерією сіл на Харківщині 04

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: Володимир Янченко
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Обезьяны с гранатой.
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12.06.2022 17:18 Відповісти
московський сатанат ніяк не угомониться..
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12.06.2022 17:19 Відповісти
надеюсь в Терновой мирняка осталось минимум (( кацапы пытаются штурмовать окраину Байрака.
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12.06.2022 17:19 Відповісти
Получат теперь по взрослому от 44 оабр
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12.06.2022 17:43 Відповісти
 
 