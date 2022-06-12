Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній британський солдат Джордан Гетлі у березні вступив до лав Збройних сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук-сторінку батька військового Діна Гетлі.
"Я не думав, що я коли-небудь використовуватиму соціальні мережі таким чином, але Саллі, Адам і я хотіли б поділитися деякими сімейними новинами з усіма нашими друзями, але є занадто багато людей, з якими можна зв’язатися. Вчора (10.06.22) ми отримали жахливу звістку про те, що в місті Сєвєродонецьк, Україна, застрелили нашого сина Джордана", - повідомив Гетлі.
За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.
"Джордан та його побратими так пишалися роботою, яку вони виконували. Він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях", - резюмував чоловік.
Будь ласка, зачекайте...
Слава Україні! Героям Слава!
егоіст
Если ты там - ты уже на передке.
Так что.. там будет второй Марик. УЖЕ происходит..
F
загинув за справедливість ... в боротьбі з московським сатанатом.
Доки серця палають,
Доки пшеницю сіють,
Герої не вмирають.
дякуємо за Сина, який загинув захищаючи дітей України..
Героям Слава ! і шана...
4 апреля,
Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.
Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко
Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
Не забудемо ! Помстимося!
Ось так, британці помирають за Україну, а деякі громадяни України чекають приходу рускаго міра.
Покойся с миром, парень!
Вечная память..