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Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній британський солдат Джордан Гетлі у березні вступив до лав Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посилання на фейсбук-сторінку батька військового Діна Гетлі.

"Я не думав, що я коли-небудь використовуватиму соціальні мережі таким чином, але Саллі, Адам і я хотіли б поділитися деякими сімейними новинами з усіма нашими друзями, але є занадто багато людей, з якими можна зв’язатися. Вчора (10.06.22) ми отримали жахливу звістку про те, що в місті Сєвєродонецьк, Україна, застрелили нашого сина Джордана", - повідомив Гетлі.

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За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в рядах іноземного батальйону ЗСУ.

"Джордан та його побратими так пишалися роботою, яку вони виконували. Він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях", - резюмував чоловік.

Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 01
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 02

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Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 03
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 04
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 05
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 06

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Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 07
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 08
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк 09

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+120
Після перемоги Україна має створити окремий пантеон полеглих за її свободу іноземців. На знак вдячності.
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12.06.2022 17:07
+102
R.I.P.
Слава Україні! Героям Слава!
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12.06.2022 17:06
+71
всіх захисників України ПАМ'ЯТАТИМЕМО!'
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12.06.2022 17:07
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Слава Україні! Героям Слава!
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12.06.2022 17:06 Відповісти
Чем думали те дебилоиды,,которые поставили нравится под постом!?
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12.06.2022 19:08 Відповісти
не надо запрещать нижний мозг...хай будэ,для коллекции.
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12.06.2022 20:53 Відповісти
Знаешь что такое R.I.P. ? дебилоид тебе никто не поставил +
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12.06.2022 21:03 Відповісти
выбрал путь воина...не вылупка кремлёвского..
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12.06.2022 17:07 Відповісти
Після перемоги Україна має створити окремий пантеон полеглих за її свободу іноземців. На знак вдячності.
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12.06.2022 17:07 Відповісти
Не треба їх відокремлювати. І українці, і і іноземці боряться за одне і теж. Зараз це малозрозуміло, але з плином часу це буде очевидно.
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12.06.2022 17:40 Відповісти
малозрозуміло кацапам...
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12.06.2022 18:24 Відповісти
Якраз треба відокремлювати. Це не їх країна та не їх війна. Вони тут за покликом серця.
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12.06.2022 18:52 Відповісти
всіх захисників України ПАМ'ЯТАТИМЕМО!'
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12.06.2022 17:07 Відповісти
Може співпадіння, але щось в останні дні стало дуже багато смертей (сповіщень про смерті) іноземців, особливо британців і тд...
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12.06.2022 17:08 Відповісти
izvestija..
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12.06.2022 17:21 Відповісти
Іноземний легіон перекинули у Сєвєродонецьк. Там складні вуличні бої (коли кваліфікація бійців безцінна) і багато важких прильотів (коли кваліфікація бійців нічого не вирішує). Слава полеглим Героям України всіх національностей, які боронять моє сьогодення і майбутнє.
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12.06.2022 17:38 Відповісти
наше...
егоіст
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12.06.2022 17:50 Відповісти
Их на передок особо не кидали.
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12.06.2022 18:11 Відповісти
Кинули на прошлой неделе.похоже с умыслом.каждая смерть европейца в этой войне,это лишний инфоповод напомнить им о военной помощи,потому как начинают уже потихоньку забивать болт.к британцам это не относится но на войне как на войне.
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12.06.2022 19:16 Відповісти
ты себе плохо представляешь, что сейчас происходит в Северодонецке.
Если ты там - ты уже на передке.
Так что.. там будет второй Марик. УЖЕ происходит..
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12.06.2022 20:08 Відповісти
Герой, приїхав з Британії захищати Україну, а Моніка в 14 році поїхала з України в кацапію розважати цапів
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12.06.2022 17:08 Відповісти
RIP...
F
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12.06.2022 17:10 Відповісти
Rest in peace
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12.06.2022 17:13 Відповісти
слава герою!
загинув за справедливість ... в боротьбі з московським сатанатом.
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12.06.2022 17:14 Відповісти
Може треба залишити той Сєвєродонецьк , бо щось забагато гине наших захисників ? Чи офіс президента забороняє це робити , а Залужний мовчить .
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12.06.2022 17:14 Відповісти
Зє уперся у той сраний сєвєродонецьк і дочекається нового Маріуполя - рашисти вже два мости зруйнували, третій ще залишився, єдиний шлях відходу. Ще й смотрящего безумную прислали, суки
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12.06.2022 17:23 Відповісти
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12.06.2022 17:45 Відповісти
Доки є небо синє,
Доки серця палають,
Доки пшеницю сіють,
Герої не вмирають.
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12.06.2022 17:15 Відповісти
Дякуємо герою за його вклад в перемогу України! Вічна пам'ять!
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12.06.2022 17:16 Відповісти
Спочивай Героє!!! Ти в наших серцях навіки!!!
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12.06.2022 17:16 Відповісти
Щось з севером взагалі все пішло по п**** занадто багато втрат.
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12.06.2022 17:19 Відповісти
Світла Пам'ять світлій людині і Герою , який віддав своє життя за Украіну 😪😪😪
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12.06.2022 17:20 Відповісти
співчуття родині...
дякуємо за Сина, який загинув захищаючи дітей України..
Героям Слава ! і шана...
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12.06.2022 17:23 Відповісти
Светлый человек, добрый парень с обаятельным лицом, от которого исходит аура благородства и чести. Вечная память воину Джордану за его жертвенное служение свободе и справедливости, за его воинский подвиг в борьбе против мерзкого бесчеловечного Зла.
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14.06.2022 20:21 Відповісти
Стесняюсь спросить, а сколько представителей слуг народных служат украинскому народу на фронте?
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12.06.2022 17:23 Відповісти
Они в Праге воюют

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12.06.2022 17:48 Відповісти
позивний "Тітанові мітбольчики"
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12.06.2022 18:10 Відповісти
гидота
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12.06.2022 18:12 Відповісти
на хера пачкать эту ленту такими мудаками, можно узнать?
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12.06.2022 20:07 Відповісти
нікчемне зебидло
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12.06.2022 18:23 Відповісти
СКАНДАЛ С ТИЩЕНКО - ПООБЕДАЛ ВО ЛЬВОВСКОМ РЕСТОРАНЕ, А ЗАПЛАТИТЬ ЗАБЫЛ?
4 апреля,

Коллеги, рестораторы и отельеры имели неприятность с одним гостем ресторана, который сытно поел и быстро ушел, но забыл рассчитаться.

Это знаменитый "ревизор" и депутат ВР (которым, к слову, спикер запретил покидать Киев из-за войны) Николай Тищенко

Украина должна знать своего "героя", а вы, коллеги, будьте бдительны и берите с него предоплату", - написал Вильчинский.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/skandal-s-tishchenko-poobedal-vo-lvovskom-restorane-a-zaplatit-zabyl-1612952.html
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12.06.2022 20:16 Відповісти
Вечная светлая ПАМЯТЬ Герою ‼️Очень ,очень ЖАЛЬ🙏🙏🙏❤️‼️Спивчуття ридним и друзям
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12.06.2022 17:26 Відповісти
Frieden in Ruhe...
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12.06.2022 17:31 Відповісти
В отличие от некоторых клоунов болтунов из Банковой этот настоящий мужчина пал жертвой за Украину. Хотя мог бы оставаться на стороне. Низкий поклон этому британскому парню...
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12.06.2022 17:35 Відповісти
R.I.P.
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12.06.2022 17:47 Відповісти
Glory to the Heroes !
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12.06.2022 17:52 Відповісти
Увеличение поставок вооружений в Украину - уменьшат потери сил демократических стран и увеличат потери бесов Империи!
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12.06.2022 17:54 Відповісти
Герої не вмирають!
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12.06.2022 18:14 Відповісти
Спосивай з миром брате!

Не забудемо ! Помстимося!
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12.06.2022 18:21 Відповісти
R.I.P герой, Джордан Гетлі, молодий хлопець був.

Ось так, британці помирають за Україну, а деякі громадяни України чекають приходу рускаго міра.
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12.06.2022 18:52 Відповісти
You`v done grate,man.You r a hero
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12.06.2022 18:57 Відповісти
Слава Герою ! Він мав все, але пішов захищати свободу. Усіх іноземців пам'ятатимемо і шануватимемо як рідних.
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12.06.2022 19:20 Відповісти
Сумно.
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12.06.2022 19:25 Відповісти
Покойся с миром дружище... Соболезнования родным и близким...
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12.06.2022 19:36 Відповісти
Боже, какие ребята гибнут из-за этих зверей!
Покойся с миром, парень!
Вечная память..
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12.06.2022 20:06 Відповісти
Вечная тебе память, Джордан, в наших сердцах!
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12.06.2022 20:18 Відповісти
Вечная память ГЕРОЮ.
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12.06.2022 21:11 Відповісти
Дивна річ - життя.Британці захищають українців а руськіє, грьобані "брати", вбивають.
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12.06.2022 21:13 Відповісти
Честь і шана Великому Британцю!
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12.06.2022 21:26 Відповісти
R.I.P. 🌹
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12.06.2022 22:17 Відповісти
светлая память светлому человеку !
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12.06.2022 22:30 Відповісти
 
 