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У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Росією Криму на трасі "Таврида" біля в'їзду в місто Керч помітили колона з вантажних автомобілів з українськими номерними знаками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода – Крим.Реалії.

Колона складалася з чотирьох автомобілів, до кожного з яких було приєднано причіп. Кузови автомобілів та причепів були закриті тентами. Номерні знаки серії ВТ відповідають Херсонщині.

Раніше в окупованому Криму помітили наповнені зерном вантажівки з українськими номерами. Трасою Джанкой-Сімферополь в обидві сторони рухалися каравани пристосованих під перевезення зернових культур вантажівок, по 5-10 машин у колоні. Деякі вантажівки стояли на узбіччі через поломки техніки або біля придорожніх кафе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У вас все время болит голова о том, где и чего своровать и думаете, что все так поступают?", - Лавров про вивезення українського зерна з окупованих територій. ВIДЕО

У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами 01
У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Сегодня в Параше "день Параши". Пожелаем им, чтобы он стал последним.
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12.06.2022 19:49
+6
Расєя реалізує свою національну ідею - мародерство
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12.06.2022 20:03
+5
Вангую, що скоро в Криму нашими підпільниками будуть виявлені і задокументовані фури з українською олією, кавунами, помідорами. Одним словом, в ГПУ роботи буде по вуха, До речі, хто там про Чонгар - ПОКИ НЕ НА ЧАСІ!
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12.06.2022 20:06
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Правила форума Рада форумчан
то складати такі частинки доказів до загальної схеми крадіжки зерна
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12.06.2022 19:45 Відповісти
осталось надыбать директора автопредприятия для урочыстого вручения очередного звания и приза поощрительного...
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12.06.2022 19:47 Відповісти
Скажіть це Маріуполю і Бучі
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12.06.2022 19:53 Відповісти
Ви наївний. Нащо платити за зерно, якщо його можна просто забрати силою, реквізувати, віджати...
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12.06.2022 19:53 Відповісти
****, тварь тупая.
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12.06.2022 19:54 Відповісти
+++
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12.06.2022 20:03 Відповісти
Да ну нахрен, от тепер заживуть. рузьке мір в Херсонській обл. 70% урожаю 2022 - ввх, 30% - "аграріям", а власникам паїв "ЗЕРО". Таке враження що ти або дебіл, або кацап вонючий.
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12.06.2022 20:02 Відповісти
он на задании

Реєстрація: 30.05.2022
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12.06.2022 20:08 Відповісти
Вгадав, точно вонючий кацап. В кожен кацаподім по мирному ескалібуру (М982).
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12.06.2022 20:43 Відповісти
Сегодня в Параше "день Параши". Пожелаем им, чтобы он стал последним.
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12.06.2022 19:49 Відповісти
нда. а пока празднуют на нашей земле и пох им. в Каменке возле Энергодара вечером салюты запускали,радовались твари и нихера им с нашей стороны не прилетело хотя расстояние 5 км. салюты местные коллаборанты подогнали,наврядли буряты с собой тянули
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12.06.2022 22:57 Відповісти
Расєя реалізує свою національну ідею - мародерство
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12.06.2022 20:03 Відповісти
наверное ростовских дальнобойщиков вызвали для перевозки...
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12.06.2022 20:05 Відповісти
Верещучка нехай займеться, всеж таки цілий Міністр з окупований територій, а їх тепер достатньо...
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12.06.2022 20:05 Відповісти
Вангую, що скоро в Криму нашими підпільниками будуть виявлені і задокументовані фури з українською олією, кавунами, помідорами. Одним словом, в ГПУ роботи буде по вуха, До речі, хто там про Чонгар - ПОКИ НЕ НА ЧАСІ!
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12.06.2022 20:06 Відповісти
некоторые хазяйва машин добровольно,ну и за деньги наверное,передали врагу для вывоза зерна.
их надо все на заметку и в СБУ-выяснить кто управлял,кто передал ну и дальше по плану.Наказание должно быть обязательно.
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12.06.2022 20:45 Відповісти
Для аматорів пісюаніста то напевно новина.
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12.06.2022 21:54 Відповісти
Вже час бомбити Керченський міст!
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13.06.2022 01:11 Відповісти
 
 