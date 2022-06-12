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Британська компанія надасть Україні 10 роботів-саперів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Британська оборонна компанія QinetiQ надасть Україні 10 саперних роботів TALON для розмінування територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"TALON" поїде розміновувати Україну. Це саперний робот, який не тільки визначає місце "подарунків", а й знешкоджує їх. До початку війни у нас вже було понад 12 таких, зараз "QinetiQ" піджене ще 10.

Малий бере на себе до 45 кг і може тягнути вантаж до 680 кг. В базовому варіанті довжина 86,4 см, висота 42,7 см, максимальна маса — від 52 до 71 кг. Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування до 7 діб", - сказано в повідомленні.

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Британська компанія надасть Україні 10 роботів-саперів 01

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Британцы наши лучшие друзья в англо-саксонском мире. Дело в том что руссо-туристо достали их больше других!
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12.06.2022 19:44 Відповісти
Дорого стоят, наверное. Я бы очень бережно к ним относился бы. Есть кого вперед посылать.
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12.06.2022 19:45 Відповісти
Точно не Патрона, я б вперед посилав різного роду ригоаналів, колаборантів та інших сєпарів.
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12.06.2022 19:59 Відповісти
малуватый робот фйодор...не примастыришь на горб пусковую установку...
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12.06.2022 19:56 Відповісти
Щиро дякуємо.
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12.06.2022 19:57 Відповісти
👍👋
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12.06.2022 20:58 Відповісти
Це гарна новина, головне, щоб їх не задіяли в охороні головного садиста над піаніно!
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12.06.2022 21:57 Відповісти
 
 