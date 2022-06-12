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В очереті річки Тетерів на Київщині виявлено російську авіаційну тактичну ракету, - ДПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Прикордонники Житомирського загону під час патрулювання акваторії річки Тетерів, що на Київщині, виявили фрагмент російської тактичної керованої авіаційної ракети.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Рухаючись на катері, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу "повітря – поверхня" виробництва РФ.
Наразі на місце виявлення вибухонебезпечного предмета викликано співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також про виявлення доказу збройного вторгнення росії в Україну, повідомлено відповідні правоохоронні органи.
Топ коментарі
+9 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.06.2022 19:56
+7 Dust
показати весь коментар12.06.2022 19:52
+7 Alexx Lexton
показати весь коментар12.06.2022 21:24
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Будь ласка, зачекайте...
Кожного дня СОТНІ таких "подарунків" знаходять.
А "збройне вторгнення" вже вісім років доказувати не потрібно.
Мінери тільки під Києвом десятки відео показували.