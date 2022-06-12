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В очереті річки Тетерів на Київщині виявлено російську авіаційну тактичну ракету, - ДПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Прикордонники Житомирського загону під час патрулювання акваторії річки Тетерів, що на Київщині, виявили фрагмент російської тактичної керованої авіаційної ракети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В очереті річки Тетерів на Київщині виявлено російську авіаційну тактичну ракету, - ДПСУ 01

Рухаючись на катері, в очереті неподалік одного з островів ріки, військовослужбовці виявили фрагмент тактичної керованої авіаційної ракети класу "повітря – поверхня" виробництва РФ.

Наразі на місце виявлення вибухонебезпечного предмета викликано співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також про виявлення доказу збройного вторгнення росії в Україну, повідомлено відповідні правоохоронні органи.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
спасибо тебе, ракета!!! шо не долетела !!!
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12.06.2022 19:56
+7
дембільнулась в очерет
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12.06.2022 19:52
+7
річ у тім, що асфальтоукладчики для цього непридатні.
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12.06.2022 21:24
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дембільнулась в очерет
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12.06.2022 19:52 Відповісти
з надзвичайних ситуацій?целеуказателей офис банит?
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12.06.2022 19:53 Відповісти
спасибо тебе, ракета!!! шо не долетела !!!
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12.06.2022 19:56 Відповісти
Що за типільна новина?!
Кожного дня СОТНІ таких "подарунків" знаходять.
А "збройне вторгнення" вже вісім років доказувати не потрібно.
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12.06.2022 19:59 Відповісти
Знаходять уламки, а не частини, які можна ідентифікувати, якось так…
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12.06.2022 21:02 Відповісти
Та в загалі повністю ЦІЛІ знаходять не розірвавшився.
Мінери тільки під Києвом десятки відео показували.
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12.06.2022 22:26 Відповісти
Извлечь и вернуть назад отправителю!
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12.06.2022 20:16 Відповісти
річ у тім, що асфальтоукладчики для цього непридатні.
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12.06.2022 21:24 Відповісти
Колись там плотву ловив на вудку, чудова річка.
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12.06.2022 21:52 Відповісти
Треба б було вернути власникам, але ж ...Дохідність від прокату "Сватів" це важливіше.
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12.06.2022 22:00 Відповісти
наконец-то нашли доказательство вторжения
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12.06.2022 22:06 Відповісти
Вислати назад, на заявника...
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12.06.2022 22:20 Відповісти
Лежить так окуратно. Ніби поклали. На пузі доповзла?
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13.06.2022 00:04 Відповісти
 
 