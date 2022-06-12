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безпілотник (2072) Литва (1529)

Литва закупила для передачі Україні шість розвідувальних безпілотників вартістю 990 тис. євро. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні

Влада Литви закупила для України шість сучасних безпілотники EOS C VTOL, Збройні сили України незабаром отримають чотири з них.

Про це повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Литва закупила для передачі Україні шість розвідувальних безпілотників вартістю 990 тис. євро 01

"Ми щойно купили ще чотири сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тисяч євро. Загальна вартість - 990 тисяч євро (вартість шести безпілотників - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За його словами, чотири безпілотники передадуть ЗСУ найближчим часом, а ще два - за два місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Байрактар", на який збирала гроші Литва, Туреччина передасть Україні безкоштовно. ФОТО

Безпілотники EOS C VTOL злітають та приземляються як коптер, у небі поводиться як літак. Максимальна дальність польоту – 120 км, максимальна швидкість – 107 км/год, оснащені тихим двигуном та протистоять сильному вітру.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+35
а зеслуги і коломойша нічого не закупили. крім ботів на подоляківській фабриці і продажних журналістів типу мосейчук.
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12.06.2022 20:19
+35
Дякуємо, литовські брати!!!
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12.06.2022 20:24
+24
Респект та щира подяка лієтувцям,лісовим братам!!!))
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12.06.2022 20:24
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ну очень хорошие сапоги...
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12.06.2022 20:16 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1535872490416885762
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12.06.2022 21:35 Відповісти
нормально..теперь бубе не висят 990 йэвроштук...
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12.06.2022 20:17 Відповісти
а зеслуги і коломойша нічого не закупили. крім ботів на подоляківській фабриці і продажних журналістів типу мосейчук.
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12.06.2022 20:19 Відповісти
Якце нічого? А Лєнка-ополченка візитівки електронні та антіковідні інструкції!!)))
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12.06.2022 20:28 Відповісти
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12.06.2022 20:44 Відповісти
Потрібно ці шоколадки , запхати цим зеленим виродкам в іхні дупи ??

Це жахлива і ганебна гумдопомога для наших бійців 😠
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12.06.2022 20:51 Відповісти
Зрадник головы
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12.06.2022 22:09 Відповісти
Не знаю хто виробник, але було би цікаво, як би ним виявився "Рошен"!
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13.06.2022 07:43 Відповісти
))) А окупанти отримали шоколад "АЛЬОШКА"))))
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13.06.2022 07:48 Відповісти
Дякуємо, литовські брати!!!
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12.06.2022 20:24 Відповісти
Респект та щира подяка лієтувцям,лісовим братам!!!))
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12.06.2022 20:24 Відповісти
дякуємо!
одне не дає спокою - скільки б могли закупити наші "честные литса" на гроші , намудихані за три роки їхнього дерибану... на дорогах, ковіді, вакцині, будівництві і пр. ****** !!!
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12.06.2022 20:27 Відповісти
Та і на оборонці надерібанили чимало!!!!))
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12.06.2022 20:30 Відповісти
Це ж така мізерія для зе самому закупити. Ось і відповідь на плач Резніченко і Мельника. Закупіть за гроші олігархів хоть щось. Порошенко залишіть в спокою
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12.06.2022 20:34 Відповісти
Дякуємо. Від щирого серця.
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12.06.2022 20:39 Відповісти
и это правильно. давать деньги нашим ЗЕ-клептократам, это все равно что их выбросить. а так, эти необходимые сейчас вещи, попадут на фронт защитникам Украины.
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12.06.2022 20:44 Відповісти
А ти мабуль хотів з твоїм обличчям,за арестовича промовчу? Чи краще хай мівіну їдять?
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12.06.2022 20:50 Відповісти
Михаил Довгун

Якщо ти не розумієш, чому люди обурюються такими обгортками, то це невиліковно.
Мабудь батьки в дитинстві не навчили хоть якісь моралі та поваги до інших,
доречі, це характерно для ригів, зебілі та їх палких прихильників.
Навіть у совку ні в роки ДСВ, ні потім на харчах для армії не ліпили фото сталіна, і далі по списку,
не кажучи вже про таких шісток, як обДрестович.
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12.06.2022 21:27 Відповісти
Ідіот-це не лікуєтся, на жаль...
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13.06.2022 06:30 Відповісти
Яка ж повага до Литви!!! А ми у відповідь серем їм в душу даючи невзорову громадянство((
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12.06.2022 23:30 Відповісти
 
 