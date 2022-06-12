Литва закупила для передачі Україні шість розвідувальних безпілотників вартістю 990 тис. євро. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні
Влада Литви закупила для України шість сучасних безпілотники EOS C VTOL, Збройні сили України незабаром отримають чотири з них.
Про це повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми щойно купили ще чотири сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тисяч євро. Загальна вартість - 990 тисяч євро (вартість шести безпілотників - ред.)", - йдеться у повідомленні.
За його словами, чотири безпілотники передадуть ЗСУ найближчим часом, а ще два - за два місяці.
Безпілотники EOS C VTOL злітають та приземляються як коптер, у небі поводиться як літак. Максимальна дальність польоту – 120 км, максимальна швидкість – 107 км/год, оснащені тихим двигуном та протистоять сильному вітру.
Будь ласка, зачекайте...
Це жахлива і ганебна гумдопомога для наших бійців 😠
одне не дає спокою - скільки б могли закупити наші "честные литса" на гроші , намудихані за три роки їхнього дерибану... на дорогах, ковіді, вакцині, будівництві і пр. ****** !!!
Якщо ти не розумієш, чому люди обурюються такими обгортками, то це невиліковно.
Мабудь батьки в дитинстві не навчили хоть якісь моралі та поваги до інших,
доречі, це характерно для ригів, зебілі та їх палких прихильників.
Навіть у совку ні в роки ДСВ, ні потім на харчах для армії не ліпили фото сталіна, і далі по списку,
не кажучи вже про таких шісток, як обДрестович.