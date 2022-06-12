Литва закупила для передачі Україні шість розвідувальних безпілотників вартістю 990 тис. євро. ФОТО

Влада Литви закупила для України шість сучасних безпілотники EOS C VTOL, Збройні сили України незабаром отримають чотири з них.

Про це повідомив литовський телеведучий і громадський діяч Андрюс Тапінас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми щойно купили ще чотири сучасні розвідувальні безпілотники естонського виробництва EOS C VTOL, які ми назвали Magyla, за додаткові 660 тисяч євро. Загальна вартість - 990 тисяч євро (вартість шести безпілотників - ред.)", - йдеться у повідомленні.

За його словами, чотири безпілотники передадуть ЗСУ найближчим часом, а ще два - за два місяці.

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Безпілотники EOS C VTOL злітають та приземляються як коптер, у небі поводиться як літак. Максимальна дальність польоту – 120 км, максимальна швидкість – 107 км/год, оснащені тихим двигуном та протистоять сильному вітру.