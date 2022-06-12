Російські окупанти обстріляли дитячий оздоровчий табір на Харківщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують знищувати дитячу інфраструктуру в Харківській області, в ніч проти 12 червня вони обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"У результаті ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси табору. Огляд місця події проводився прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими Чугуївського районного управління поліції ГУНП у Харківській області", - повідомляється у інформації.

Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводить СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним розслідуванням облпрокуратури.

Як повідомлялося, станом на 1 червня, за даними Харківської облпрокуратури, через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові та області було пошкоджено 338 закладів освіти, 4 школи та 4 дитсадки повністю знищено. Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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