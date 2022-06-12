Російська діаспора сьогодні провела акції проти вторгнення Росії в Україну. ФОТО

У 30 країнах світу, протестуючи проти вторгнення в Україну, російська діаспора 12 червня, яке в Росії є національним святом (День Росії), влаштувала антивоєнну акцію - Всесвітню акцію вільних росіян, названу Днем незалежності від путінізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує DW.

Як повідомила діаспора росіян у Варшаві, 12 червня 1990 року була ухвалена Декларація суверенітету Росії, яка проголошувала принцип поваги до демократичних прав і дотримання принципів міжнародного права.

"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії - ред.) Кремль розв’язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні… Тому росіяни за кордоном виходять на глобальну акцію, щоб нагадати про дух Декларації суверенітету. Не святкувати, а боротись – за вільну Росію. Свободу від путінізму. Свободу для України. Свободу від пропаганди", – заявили в діаспорі.

Зокрема акції відбулися в Новій Зеландії та Австралії. Їхні учасники заявили, що виступають проти "фашистської ідеології "русского мира" і закликають світ зробити все, щоб якнайшвидше зупинити це безумство".

Мітинг проти війни Росії в Україні відбувся також у швейцарській Женеві. У Латвії демонстранти прийшли до посольства Росії з прапорами України, Латвійської Республіки, а також біло-синьо-білими прапорами, які часто використовуються як антивоєнні в РФ.

У німецькому Дюссельдорфі акція відбулась під гаслом "Мир – Україні, свободу – Росії". Антивоєнні акції були організовані в інших німецьких містах – Берліні, Франкфурті-на-Майні, Геттингені, Гейдельбергу, Мюнхені.

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Також заходи відбулись у Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Страсбурзі, Мілані, Дубліні, Лондоні, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сіетлі й Сан-Франциско.