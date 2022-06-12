Російська діаспора сьогодні провела акції проти вторгнення Росії в Україну. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У 30 країнах світу, протестуючи проти вторгнення в Україну, російська діаспора 12 червня, яке в Росії є національним святом (День Росії), влаштувала антивоєнну акцію - Всесвітню акцію вільних росіян, названу Днем незалежності від путінізму.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує DW.
Як повідомила діаспора росіян у Варшаві, 12 червня 1990 року була ухвалена Декларація суверенітету Росії, яка проголошувала принцип поваги до демократичних прав і дотримання принципів міжнародного права.
"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії - ред.) Кремль розв’язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні… Тому росіяни за кордоном виходять на глобальну акцію, щоб нагадати про дух Декларації суверенітету. Не святкувати, а боротись – за вільну Росію. Свободу від путінізму. Свободу для України. Свободу від пропаганди", – заявили в діаспорі.
Зокрема акції відбулися в Новій Зеландії та Австралії. Їхні учасники заявили, що виступають проти "фашистської ідеології "русского мира" і закликають світ зробити все, щоб якнайшвидше зупинити це безумство".
Мітинг проти війни Росії в Україні відбувся також у швейцарській Женеві. У Латвії демонстранти прийшли до посольства Росії з прапорами України, Латвійської Республіки, а також біло-синьо-білими прапорами, які часто використовуються як антивоєнні в РФ.
У німецькому Дюссельдорфі акція відбулась під гаслом "Мир – Україні, свободу – Росії". Антивоєнні акції були організовані в інших німецьких містах – Берліні, Франкфурті-на-Майні, Геттингені, Гейдельбергу, Мюнхені.
Також заходи відбулись у Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Страсбурзі, Мілані, Дубліні, Лондоні, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сіетлі й Сан-Франциско.
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"Чей Крым ?"
оце і буде тестом на вошивість
Нещодавно один видав:
"Крим - укрАінскій сагласна міждународнава права"
(наче непогано, витримую паузу)
"но ви далжни панять..."
(ага, ось воно)
"...что расійя Крим нікагда ні вєрньот. Вєрнуть Крим - єта смєрть расійї!"
(кажу, ми не проти)
"в смислє?"
(кажу, ми не проти повернути Крим ціною смерті расійї)
ну, й звіно далі він цілком очікувано зайшовся про русофобію
в россии вечно любят ее издалека
и плинруют ее будущее тоже издалека
выходит почему то всегда хреново
Это как пример с грузовиком, на которые нагрузили говно, а какой-то шутник вбросил туда несколько бриллиантов - как думаешь, что скажут люди, мимо которых проезжает этот грузовик? Что он везёт говно, или что он везёт бриллианты?
Прийдёт время - разберёмся. Но я категорический противник предоставления Украинского гражданства любому россиянину в данный момент... за исключением тех, кто прошёл сложные проверки, и с оружием в руках защищает Украину!
(розчулено сякається)
"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії - ред.) Кремль розв'язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні…" а Чечня що, не рахується? Придністров"я, Карабах, Сирія, Білорусія зрештою, та із Україною рф розпочала на війну не через 32 роки, а через 24. Нічого собі, 8 років раз і немає, Крим - не чули. Немає хороших русскіх.
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РОСіЙСЬКИЙ ДЕМОКРАТ КіНЧАЄТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ
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ХАРОШИЙ РУСКИЙ - КАЖДИЙ ДВУХСОТИЙ
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ХАРОШОГО РУСКОГО В ТЕПЛОВіЗОРі НЕ ВИДКО