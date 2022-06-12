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Російська діаспора сьогодні провела акції проти вторгнення Росії в Україну. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У 30 країнах світу, протестуючи проти вторгнення в Україну, російська діаспора 12 червня, яке в Росії є національним святом (День Росії), влаштувала антивоєнну акцію - Всесвітню акцію вільних росіян, названу Днем незалежності від путінізму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує DW.

Як повідомила діаспора росіян у Варшаві, 12 червня 1990 року була ухвалена Декларація суверенітету Росії, яка проголошувала принцип поваги до демократичних прав і дотримання принципів міжнародного права.

"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії - ред.) Кремль розв’язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні… Тому росіяни за кордоном виходять на глобальну акцію, щоб нагадати про дух Декларації суверенітету. Не святкувати, а боротись – за вільну Росію. Свободу від путінізму. Свободу для України. Свободу від пропаганди", – заявили в діаспорі.

Російська діаспора сьогодні провела акції проти вторгнення Росії в Україну 01

Зокрема акції відбулися в Новій Зеландії та Австралії. Їхні учасники заявили, що виступають проти "фашистської ідеології "русского мира" і закликають світ зробити все, щоб якнайшвидше зупинити це безумство".

Російська діаспора сьогодні провела акції проти вторгнення Росії в Україну 02

Мітинг проти війни Росії в Україні відбувся також у швейцарській Женеві. У Латвії демонстранти прийшли до посольства Росії з прапорами України, Латвійської Республіки, а також біло-синьо-білими прапорами, які часто використовуються як антивоєнні в РФ.

Російська діаспора сьогодні провела акції проти вторгнення Росії в Україну 03

У німецькому Дюссельдорфі акція відбулась під гаслом "Мир – Україні, свободу – Росії". Антивоєнні акції були організовані в інших німецьких містах – Берліні, Франкфурті-на-Майні, Геттингені, Гейдельбергу, Мюнхені.

Дивіться також: У Відні відбулася акція проти масових зґвалтувань українців російськими окупантами. ФОТО

Також заходи відбулись у Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Страсбурзі, Мілані, Дубліні, Лондоні, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сіетлі й Сан-Франциско.
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Топ коментарі
+11
Багато є нормальних росіян,от я наприклад ніколи не був в Україні,але маю багато друзів українців тут в Іспанії,ми зібрали більше 30т.євро на допомогу ЗСУ,купуємо допомогу біженцям,розумію що це крапля в морі,почав вивчати українську три місяці тому,так що пробачайте за помилки,Слава Україні!
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12.06.2022 22:01
+7
ты дывы якэ столпотворение...бычку негде упасть.
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12.06.2022 21:42
+7
Деякі з них намагаються "правильно" відповісти на це питання.

Нещодавно один видав:

"Крим - укрАінскій сагласна міждународнава права"
(наче непогано, витримую паузу)
"но ви далжни панять..."
(ага, ось воно)
"...что расійя Крим нікагда ні вєрньот. Вєрнуть Крим - єта смєрть расійї!"
(кажу, ми не проти)
"в смислє?"
(кажу, ми не проти повернути Крим ціною смерті расійї)

ну, й звіно далі він цілком очікувано зайшовся про русофобію
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12.06.2022 22:49
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вовремя,.............
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12.06.2022 21:41 Відповісти
... спеціально.
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12.06.2022 22:14 Відповісти
нехай скажуть

"Чей Крым ?"

оце і буде тестом на вошивість
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12.06.2022 22:24 Відповісти
Деякі з них намагаються "правильно" відповісти на це питання.

Нещодавно один видав:

"Крим - укрАінскій сагласна міждународнава права"
(наче непогано, витримую паузу)
"но ви далжни панять..."
(ага, ось воно)
"...что расійя Крим нікагда ні вєрньот. Вєрнуть Крим - єта смєрть расійї!"
(кажу, ми не проти)
"в смислє?"
(кажу, ми не проти повернути Крим ціною смерті расійї)

ну, й звіно далі він цілком очікувано зайшовся про русофобію
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12.06.2022 22:49 Відповісти
ты дывы якэ столпотворение...бычку негде упасть.
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12.06.2022 21:42 Відповісти
плотные ряды армии мальцева...кирдык *****.
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12.06.2022 21:46 Відповісти
Лёд тронулся, господа?
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12.06.2022 21:49 Відповісти
Tam prapori Ukraini i Belarusii , a astalnije chjo za trjapki ? A tak , rasijskaja diaspora , potencialnoje mesto raznih agentov pod "haroshij ruskij "...
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12.06.2022 21:52 Відповісти
Холодильник стає порожнім
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12.06.2022 21:53 Відповісти
Де? Берліні,Лондоні чи в Нью-Йорку??)))
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12.06.2022 22:14 Відповісти
одно порадовало, что без аквафреша...
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12.06.2022 21:53 Відповісти
Користі небагато,але і шкоди нема!!))
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12.06.2022 21:54 Відповісти
как сказать - тепер путін ферштейни можуть казати що рашка то не обовьязково фашизм
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12.06.2022 22:15 Відповісти
Найбільшу шкоду Україні чинят не московські воши,а їх українські гниди!!))
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12.06.2022 22:26 Відповісти
Як казав Митець, "корисного не роблять ніх*я, але й не **********..." ) Хоча останнє судження - це ще подивимося на їхню подальшу поведінку...
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12.06.2022 22:18 Відповісти
Очень красивый у русских флаг БГБ... А главное не триколор ФАШИСТА ВЛАСОВА ...
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12.06.2022 21:55 Відповісти
хватит с этой белосиней тряпкой ходить
в россии вечно любят ее издалека
и плинруют ее будущее тоже издалека
выходит почему то всегда хреново
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12.06.2022 21:56 Відповісти
Виконали "стартпак" на хароших рузкіх. Гаразд. Коли результат? Ну, там пуйло вбили чи хоча б зараарештували, кацаповіська з усієї України включно з Кримом і Донбасом вивели, та інше та інше? Ні? А шо таке? Бо харошиє рузкіє - це не про результат, це про увагу до своєї харошерузкості
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12.06.2022 21:56 Відповісти
день победы над гитлером ***** празднует а день победы над финами и японией что не так...
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12.06.2022 22:00 Відповісти
Багато є нормальних росіян,от я наприклад ніколи не був в Україні,але маю багато друзів українців тут в Іспанії,ми зібрали більше 30т.євро на допомогу ЗСУ,купуємо допомогу біженцям,розумію що це крапля в морі,почав вивчати українську три місяці тому,так що пробачайте за помилки,Слава Україні!
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12.06.2022 22:01 Відповісти
Спасибо, конечно, но просто пойми - мы сейчас не в той ситуации, чтобы разбираться, кто из россиян нормальные, а кто нет... хотя и знаем, что какая-то, очень, очень небольшая часть россиян, действительно смогла остаться нормальной.

Это как пример с грузовиком, на которые нагрузили говно, а какой-то шутник вбросил туда несколько бриллиантов - как думаешь, что скажут люди, мимо которых проезжает этот грузовик? Что он везёт говно, или что он везёт бриллианты?

Прийдёт время - разберёмся. Но я категорический противник предоставления Украинского гражданства любому россиянину в данный момент... за исключением тех, кто прошёл сложные проверки, и с оружием в руках защищает Украину!
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12.06.2022 22:55 Відповісти
вибачайте, але росіяни які "загубили" 8 років війни рф проти України, що вже як би виводить за дужкі і Крим і Донбас, зрештою війна почалася не в 22-му а в 14-му, які не згадали про Чечню, Сирію, Придністров"я і ще багато чого, не є нормальними росіянами, а є такими як завжди. "Крим не бутерброд", да?
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13.06.2022 01:56 Відповісти
Ніяким москалям вірити не можна!!...
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12.06.2022 22:01 Відповісти
Особливо не російського походження,українські гниди від московських вошей в стократ небезпечніши за самих вошей!!!)))
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12.06.2022 22:10 Відповісти
Є думка,що українців готують до ''дАгАвАрится где то пАсредіне і не все руzzкіє такіє плохіє''' Прикро.
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12.06.2022 22:02 Відповісти
Чому погано? -Добре ж! Будь-яка підримка зараз Україні вкрай потрібна!
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12.06.2022 22:07 Відповісти
бо якщо домовитися посередині, наступного разу, а він прийде досить скоро, бо це у нас все зруйновано а не в рашці, і рашка вже буде нападати з середини і нарізати нас раз за разом як ковбаску. не віддали би їм Крим, ... би вони так легко би тут зайшли.
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13.06.2022 01:58 Відповісти
Божечки, яка ж підтримка, які добрі та помічні росіянчеги! От ще б по плечу нас схвально поплескали!
(розчулено сякається)
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12.06.2022 22:15 Відповісти
Знов казка про хороших рускіх? Ніби дорослі люди, а в казки врите.
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12.06.2022 22:17 Відповісти
Респект Timur Davidov за допомогу ЗСУ та українським біженцям ! Вітаємо за чудову українську мову. за любов до України ! Запрошуємо в Україну !
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12.06.2022 23:18 Відповісти
у нас тут і так вже хорошими русскіми все кішить, люди не мають де дітися.
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13.06.2022 01:59 Відповісти
"12 червня 1990 року була ухвалена Декларація суверенітету Росії, яка проголошувала принцип поваги до демократичних прав і дотримання принципів міжнародного права.

"Через 32 роки (після проголошення Дня Росії - ред.) Кремль розв'язав злочинну війну проти України, попередньо придушивши демократичні інститути у власній країні…" а Чечня що, не рахується? Придністров"я, Карабах, Сирія, Білорусія зрештою, та із Україною рф розпочала на війну не через 32 роки, а через 24. Нічого собі, 8 років раз і немає, Крим - не чули. Немає хороших русскіх.
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12.06.2022 23:20 Відповісти
не забувайте!
*
РОСіЙСЬКИЙ ДЕМОКРАТ КіНЧАЄТЬСЯ ТАМ, ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ
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12.06.2022 23:21 Відповісти
не забувайте!
*
ХАРОШИЙ РУСКИЙ - КАЖДИЙ ДВУХСОТИЙ
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12.06.2022 23:22 Відповісти
не забувайте!
*
ХАРОШОГО РУСКОГО В ТЕПЛОВіЗОРі НЕ ВИДКО
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12.06.2022 23:24 Відповісти
в Израиле сторонников рашки как грязи!
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13.06.2022 14:14 Відповісти
Десь так -
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14.06.2022 12:28 Відповісти
 
 