Протягом 12 червня у Донецькій області загинула 1 людина, ще 3 - поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію про загиблих цивільних мешканців області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
"За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначається у повідомленні.
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