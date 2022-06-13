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Донецька область (5677) Кириленко Павло (866) воєнні злочини (1563)

Протягом 12 червня у Донецькій області загинула 1 людина, ще 3 - поранені, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оприлюднив інформацію про загиблих цивільних мешканців області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

"За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 11 червня окупанти вбили 2 мирних мешканців, ще 10 отримали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Протягом 12 червня у Донецькій області загинула 1 людина, ще 3 - поранені, - Кириленко 01

Автор: Роман Свиридович
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