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армія РФ (13443) війна (56174) Лисичанськ (273) Луганщина (4412) обстріл (20960) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби внаслідок російських обстрілів у Лисичанську загинув 6-річний хлопчик. У Сєверодонецьку росіяни переважають в артилерії, пошкодили очисні споруди.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів - чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу.

"Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири - в Золотому, у Гірському - два будинки та дитячий садок", - зазначив Гайдай.

Крім того, він повідомив, що наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

Окремо очільник Луганщини поінформував про поточний розвиток подій в Сєверодонецьку.

Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 01
Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 02
Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 03
Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 04
Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 05
Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 06
Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 07
Противник дещо відтіснив ЗСУ в Сєверодонецьку через перевагу в артилерії, штурм у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка відбито, - Гайдай 08

За його словами, противник продовжує штурмувати місто, дещо відтіснив українських військових за рахунок значної переваги в артилерії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти відтіснили українські війська з центру Сєверодонецька, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

"Втім, бойові дії за населений пункт тривають. Росіяни нищать квартал за кварталом. Вчора багато хто побачив відеоролик, знятий у старих районах міста: зруйновані практично під нуль багатоповерхівки. Одну із них розбито на чотири частини, уламки яких тримаються окремо. Це справжня картина "руського миру". Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєверодонецька, тричі обстріляна територія "Азоту", де ще залишаються люди у бомбосховищах", - сказав Гайдай.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
А де той який казав єслі шо, я поверну війська на старі позиції?
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13.06.2022 08:37
+10
А ЗСУ відбили Таврійське на Херсонщині і впритул підійшли до Нової Каховки, вам про таке не кажуть, ботяра лахтинська?
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13.06.2022 09:11
+4
Тяжко, та все одно переможемо!
Слава ВСУ!
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13.06.2022 11:43
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А де той який казав єслі шо, я поверну війська на старі позиції?
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13.06.2022 08:37 Відповісти
так, краще б він втек, відвівши наші війська, дав можливість кацапам за лічені години атакувати наші позиції, просунувшись вперед. Сьогодні Боневтік організуавв агітацію і свій піар, використовуючи всі ЗМІ, які тільки і йому підвласні, який же він хороний і якби не він, то інші здали Україну. Ось його основна ціль, а не захист Северодонецька.
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13.06.2022 08:57 Відповісти
Ну, если экстрасенс Гордеев... Тогда уж - точно!
А я верю ВСУ!
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13.06.2022 12:40 Відповісти
Московські окупаційні війська захопили Відроження та Роти.
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13.06.2022 08:44 Відповісти
А ЗСУ відбили Таврійське на Херсонщині і впритул підійшли до Нової Каховки, вам про таке не кажуть, ботяра лахтинська?
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13.06.2022 09:11 Відповісти
Арестовіч, це ти?
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13.06.2022 09:20 Відповісти
Какаяразнiца?
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13.06.2022 09:32 Відповісти
Не то я твой сасет па лахте.
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13.06.2022 12:07 Відповісти
А где знаменитый Ленд Лиз
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13.06.2022 09:29 Відповісти
Хрєняче твоїх рашистів.Скільки твоі "хавроньі" товчуться на одному місті,притому скрізь?
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13.06.2022 09:36 Відповісти
зарустити в місто і отримаємо нове кацапське зруйноване місто
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13.06.2022 09:58 Відповісти
Тяжко, та все одно переможемо!
Слава ВСУ!
показати весь коментар
13.06.2022 11:43 Відповісти
 
 