Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим. ФОТОрепортаж

Посол США Бріджит Брінк наголосила, що Штати продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час зустрічі з главою СБУ Іваном Бакановим.

За словами очільника спецслужби, в Україні цінують фінансову та військову підтримку США.

"Важливим для нас є і економічний фронт боротьби, де американським Урядом запроваджено до рф найбільший за всю історію обсяг санкцій", - зазначив Баканов.

Голова СБУ розповів про виклики і загрози, з якими зіткнулася спецслужба під час повномасштабного вторгнення РФ, і про те, як з першого дня співробітники СБУ стали на захист країни.

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"Ми продовжуємо робити все можливе для звільнення українських територій. І нашій державі, як і раніше, потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів", - додав він.

Водночас Брінк підтвердила готовність продовжувати плідну та наполегливу взаємодію з українським урядом.

"Ми розуміємо, що для України - це війна на виживання, а для США боротьба українського народу - це захист принципу непорушності українських кордонів перед силовим захопленням. Як зазначив президент Дж. Байден, стояти поруч з Україною в цю непросту хвилину - це не просто правильна позиція. Це також в наших національних інтересах - забезпечити мир та стабільність у Європі та дати чіткий сигнал про те, що застосування сили - це не правильний підхід. Якщо Росія не заплатить високу ціну за вчинені нею дії, існування інших мирних демократій опиниться під загрозою, що знаменуватиме кінець міжнародного порядку, заснованого на правилах, та створить можливості прояву агресії в інших місцях", - додала дипломат.

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