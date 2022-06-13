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війна (56174) СБУ (10007) США (14437) Баканов Іван (295) Брінк (152)

Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Посол США Бріджит Брінк наголосила, що Штати продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час зустрічі з главою СБУ Іваном Бакановим.

За словами очільника спецслужби, в Україні цінують фінансову та військову підтримку США.

"Важливим для нас є і економічний фронт боротьби, де американським Урядом запроваджено до рф найбільший за всю історію обсяг санкцій", - зазначив Баканов.

Голова СБУ розповів про виклики і загрози, з якими зіткнулася спецслужба під час повномасштабного вторгнення РФ, і про те, як з першого дня співробітники СБУ стали на захист країни.

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"Ми продовжуємо робити все можливе для звільнення українських територій. І нашій державі, як і раніше, потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів", - додав він.

Водночас Брінк підтвердила готовність продовжувати плідну та наполегливу взаємодію з українським урядом.

"Ми розуміємо, що для України - це війна на виживання, а для США боротьба українського народу - це захист принципу непорушності українських кордонів перед силовим захопленням. Як зазначив президент Дж. Байден, стояти поруч з Україною в цю непросту хвилину - це не просто правильна позиція. Це також в наших національних інтересах - забезпечити мир та стабільність у Європі та дати чіткий сигнал про те, що застосування сили - це не правильний підхід. Якщо Росія не заплатить високу ціну за вчинені нею дії, існування інших мирних демократій опиниться під загрозою, що знаменуватиме кінець міжнародного порядку, заснованого на правилах, та створить можливості прояву агресії в інших місцях", - додала дипломат.

Читайте: США через пряму бюджетну підтримку забезпечать стійкість України, - посол Брінк

Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим 01
Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим 02
Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим 03
Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Це пані Брінк. І вона дивиться на Баканова як на лайно
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13.06.2022 10:58
+20
Сумно зеленій плісняві без звіздюлін!! Щира подяка США,спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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13.06.2022 10:51
+19
Це єдине зелене кубло кремлівських гельмінтів в Україні!!!))
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13.06.2022 10:57
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Послу США просто було цікаво подивитися кого Боневтік проставив на пост керівника СБУ під час війни. Добре, що він хоч встиг повернутися до початку її зустрічі, а то драманув разом з Наумовим, а той його вночі "постриг" і поїхав з контрабандистром.
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13.06.2022 10:50 Відповісти
Та да! Баканов як мінімум друг і покровитель біглого зрадника Наумова. Можливо навіть і співучасник. Мимовільний чи свідомий.
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13.06.2022 11:03 Відповісти
о чого можливо....співучасник.а можливо і організатор
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13.06.2022 11:07 Відповісти
Важко заперечити. Але все ж я впевнений, що організатор там інший.
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13.06.2022 11:13 Відповісти
звичайно інший, той має хриплявий голосок, легеньку неголеність, однострій військового, який не мав права одягати, бо в армії не слоужив, а навпаки чотири зари відкосив, та ще купу подушечок, трусів, футболок і шокроладок зі своїм @балом і так організований знову на брехні геройства бізнес на крові приносить мільярди, ну а ви лохи..., ну ви зрозуміли.
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13.06.2022 14:33 Відповісти
Ні, це теж не справжній організатор. Той кудлатий, бородатий, жирний і в окулярах. А всі ці - його обслуга.
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13.06.2022 15:12 Відповісти
Між "має заплатити" і "заплатить" прірва.
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13.06.2022 10:50 Відповісти
Подоляк назвал что нужно для победы☝
Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - написал он.

В частности необходимо:
1000 гаубиц калибра 155 мм;
300 РСЗО;500 танков;
2000 единиц бронетехники;
1000 дронов.❗👍

15 го будет решение сколько оружия нам разгрузят❗

Услышав это в кремле истерика
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13.06.2022 11:04 Відповісти
виходить "зелена" влада знала, що потрібно для перемоги, і там немає бітуму з росії і доріг, там гіубіци, РСЗО, танкт, дрони і ракети. То чому ж тоді ви все витрачали на дороги?
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13.06.2022 14:35 Відповісти
Як мінімум життя. Цілі покоління можуть померти лише з вірою у те, що заплатять, але так і не дізнавшись, що це сталося пстфактум.
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13.06.2022 11:05 Відповісти
Taras Chornovil

15 ч. ·

На Сході зараз неймовірно важко. Ситуація часто дійсно трагічна, бо рашисти кинули на вузьку ділянку все, що змогли нашкребти, особливо неймовірну кількість артилерії. Все це ще й ускладнюється втручанням у питання оборони політичної складової. Я цілковито вірю Залужному, але стараюся розрізняти напрацювання Головнокомандувача й зовнішні політичні впливи на планування оборони. Зрештою, щось уже трохи й відомо. Часто завдяки нашим американським союзникам. Просто тут одному маленькому путінчику місцевого розливу захотілося себе відчути сталіним. Звідти й у перші дні появилася та мертвонароджена "ставка верховного головнокомандувача". А недавно ми могли бачити й більш зримі ефекти втручання, щось у стилі сталінського: "Ні шагу назад". І колись це все буде назване в найменших деталях, як і ряд зрадницьких дій.

Але зараз, повертаючись до ситуації на найскладнішій ділянці фронту, зупинюся все ж на позитивній речі. Після найменшого просування ворога на рівні одного захопленого села чи кварталу міста нам через механізми ІПСО починають навіювати капітулянтські настрої. Підозрюю, що на це купився й Зеленський, а може ця інформаційна операція саме на Банковій і розкручувалася. Але давайте глянемо на "успіхи наступальної операції рашистів" у часовому вимірі. Бо війна - це динаміка. Лінійні, географічні параметри в ній щільно прив'язані до часових.

Просто нагадаю, що коли в квітні, зазнавши від ЗСУ розгрому на півночі, орки оголосили "другий етап", то він мав чіткі часові рамки. Захоплення Луганської й Донецької областей у межах адміністративних кордонів до 9 травня. І лінія подвійного оточення нашого угруповання на Донбасі мала проходити не біля Бахмутської траси за Лисичанськом, а через Запорізьку й Дніпропетровську аж до Харківської області. Не менше й не пізніше. План був цілковито провалений. Про нього навіть не згадують, хоча на той час саме так його розглядали й у москві, й у розвідках та аналітичних центрах наших союзників.

Через деякий час після провалу озвучили другий варіант: вся Луганщина до 1 червня, а Донеччина до 1 липня, а лінія оточення вже тісніша: від Волновахи на Ізюм (тому так перли на Барвінкове й Новомихайлівку-Мар'їнку. План провалений цілковито й зараз про нього воліють не згадувати. Нову дату визначили вже лише для Луганщини - 10 червня. Лінію планованого оточення заявляли (щоправда ще до провалу попереднього варіанту) через Ізюм-Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівку. Дата вже минула, результат абсолютно відсутній і в заданій формі нереальний.

Зараз у московитів ще одна коректива - захоплення Сіверськодонецька й (публічно, але без реальних сподівань) решти Луганщини, включно з Лисичанськом, до 22 червня. Щодо оточення, то чітких намірів уже не оголошували, десь за принципом: що вдасться, аби хоч трохи просунутися біля Святогірська та Слов'янська. Насправді ж усі реальні зусилля поки кидають на спробу заблокувати підрозділи, які знаходяться в промзоні Сіверськодонецька.

До чого я все це перераховую? Та щоб лише пояснити, що ЗСУ під командуванням Залужного вже разів із 4 встигли повністю зламати плани ворога й завдати йому поразки, бо в динаміці війни це якраз була поразка рашистів. Поразка ворога це ще не наша перемога. От лише перемогу здобувають воєнною мудрістю, а не забаганками чергового нєдоросля десь у Києві на троні. І якщо після кількох поразок, завданих ворогові командування вирішить відійти на якихось позиціях та зберегти життя своїх бійців, то це не програш, це мудрість. Свої перемоги наші вже й так тут доказали.

Бо ж зараз починає розкручуватися якась нездорова атмосфера нагнітання істеричних настроїв, узалежненості від ворожої пропаганди (ну, заявить вражина, що вони страшно перемогли, захопивши ще пару кварталів знищеного міста, то й що?) та явних підкопів під Головнокомандувача й Генштаб. Коли логічним і правильним виявилося відійти з Кремінної, Рубіжного чи Попасної, таких настроїв не розганяли, а зараз іде штучне нагнітання, як проти Порошенка під час оборони Донецького аеропорту. Тож давайте будемо вірити лише нашим ЗСУ й Залужному - вони знатимуть, що робити, а не авантюристам та пустобрехам.
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13.06.2022 11:35 Відповісти
Сумно зеленій плісняві без звіздюлін!! Щира подяка США,спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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13.06.2022 10:51 Відповісти
Це той баканов, дружба на якого затримали у Сербії з діамантами та валютою
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13.06.2022 10:53 Відповісти
Це єдине зелене кубло кремлівських гельмінтів в Україні!!!))
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13.06.2022 10:57 Відповісти
Зелена пліснява без звіздюлей,як без пряників!!!))
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13.06.2022 10:54 Відповісти
вона хоть знає з ким зустрічається? -

С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО «Студия Квартал-95».С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года И. Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии «Слуга народа». Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского
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13.06.2022 10:55 Відповісти
Посол США говорит мягко, а имеет в виду совсем другое:
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13.06.2022 10:56 Відповісти
Попереджає перед візитом "євромиротворців",що зстрибнути не вдасться!!!)))
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13.06.2022 10:59 Відповісти
Це той Баканов,який Бовтік?
І який мав би вже під арештом?
Впрочем,какая разница
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13.06.2022 10:57 Відповісти
"Зелена" команда вся неголена, десь на 2 хвилини вилазять з окопів на інтервю і знову до гармат в укриття, а хто бере в руки "Стугну", немає коли і "пихнути". Це ми сьогодні знаємо, як вони і де воюють, а через 10 років молоде покоління подивиться на ці фото і вони для них герої, а реальних героїв ця команда на екрани телевізора не пускає і самим мало місця, бо то подоляк лізе, то абдристович, то верещук а то і безугла зі штабу преться. Десь довго не було єлдака і амамамії, ну і коляна котлетки-отбивної, подався бідненький ад до чехів. Цікаво, як і хто його випустив за кордон?
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13.06.2022 10:57 Відповісти
Чого чекати від актьорішек. Вони в образі, і не більше.
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13.06.2022 11:15 Відповісти
Он себя в зеркало видел, клоун блин!
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13.06.2022 10:57 Відповісти
Бачив. Інакше, як би він ріг на лобі начупринював? Чи може то жінка йому допомагає?
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13.06.2022 11:19 Відповісти
То не ріг а антена ну як у авто тільки замаскована одним словом - наслідник хорошковського
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13.06.2022 15:07 Відповісти
Це пані Брінк. І вона дивиться на Баканова як на лайно
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13.06.2022 10:58 Відповісти
....Вам і байдуже. А між вами
Найшовсь таки якийсь проява,
Якийсь дурний оригінал! ---- от про що думає вельмишановна пані Брінк.
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13.06.2022 14:14 Відповісти
Голова СБУ розповів про виклики і загрози, з якими зіткнулася спецслужба під час повномасштабного вторгнення РФ, і про те, як і хто ,та за скільки розмінував Чонгар,та здав Південь України і що хто такий сербський "затриманий" ?
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13.06.2022 11:00 Відповісти
Давайте денег и оружия, чем быстрее и больше дадите, тем быстрее и большую цену заплатит россия, тут прямая зависимость - ничего сложного!
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13.06.2022 11:02 Відповісти
Пряма залежність:-Кому гроши? Зеленим кремлівським гельмінтам??)))
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13.06.2022 11:15 Відповісти
Там уже подоляк виклав нові хотєлки 1000 одиниць 155 артилерії, 300 рсзв та ще тисячі іншого, такими темпами звільняти Херсон будемо через років 5.
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13.06.2022 11:02 Відповісти
3-4 месяца❗И о роиси будут говорить в прошедшем времени. Цель, захват и налаживание надёжных источников энергии в Европу. До зимы с ними тянуть не будут👎. Точка.
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13.06.2022 11:15 Відповісти
Дістали вже своєю "ціною". Бариги-оптовики,бл..
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13.06.2022 11:05 Відповісти
Ви про СБУ? Бо США реально роблять багато, хоч і не зобов'язані, а от що робить Баканов та інше зе-шобло
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13.06.2022 11:12 Відповісти
Як що?? Наполеглево та послідовно втілюють в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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13.06.2022 11:17 Відповісти
якщо так то дайте абрамси пару тисяч ефок літаків

а не словами помагайте
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13.06.2022 11:07 Відповісти
Сподіваюсь вона не розповіла Бакланову про плани Америки....
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13.06.2022 11:10 Відповісти
Это с тем Бокановым ,который развёл у себя , филиал ФСБ , смешно . Кстати ,а где Ленд Лиз?????
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13.06.2022 11:10 Відповісти
Чубчик - це в них з Затрахамією якийсь клановий знак?.. Голова СБУ, блін... Скільки вже зрадників тільки ВИЯВЛЕНО в вищих ешелонах СБУ? Чим ця служба взагалі займається в даний момент? Де "славетна" Альфа?
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13.06.2022 11:11 Відповісти
Альфа возить дітей в садочок...

https://bihus.info/rodynu-gogilashvili-ohoronyaye-alfa-sbu-reportazh-bihus-info/?fbclid=IwAR3wQHksAAaU4d3dcrO40t1keiZnEEzLh_5HpStn_uTdxNfutFT7JKL8aic
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13.06.2022 11:46 Відповісти
Голова сбу розповів, як замість ловити прокацапських гандонів і не дати розмінувати чонгар прокацапським гандонам, він винайшов час напідарасити чубчика.
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13.06.2022 11:11 Відповісти
З шобла шоуменів.Добре хоч макіж не наніс і кофтинку з стразіками не начепив.
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13.06.2022 11:19 Відповісти
макіяж
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13.06.2022 11:21 Відповісти
Мже наніс? На пальці ніг? Віе же мешти зі шкарпетками не знімав?
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13.06.2022 11:32 Відповісти
зачем такой причесон. чтобы не восрпинимали всерьёз. позорище а не власть. одни мудаки
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13.06.2022 11:12 Відповісти
Який вожак, така й отара
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14.06.2022 09:58 Відповісти
З задоволенням почитав коментарі вдячних пересічних.
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13.06.2022 11:12 Відповісти
Sam Johns , а поговорить . Вы шо не знаете ,как мужики любят говорить о сексе, а по факту пол минуты и раз в месяц
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13.06.2022 11:14 Відповісти
Дивиться на Баканова, як на гівно.
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13.06.2022 11:15 Відповісти
Одни пристарелые хипстеры и клоуны. Американцы в **** наверное..
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13.06.2022 11:17 Відповісти
Шрайбикус
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13.06.2022 11:18 Відповісти
Mykola Trofimenko до слез оно не понимает , кто перед ней, что за клоун
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13.06.2022 11:21 Відповісти
А що це за чмо неголене?
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13.06.2022 11:26 Відповісти
бо олень....
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13.06.2022 12:10 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с) Це я про баканова,якщо що...
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13.06.2022 11:39 Відповісти
аж чуб встав)
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13.06.2022 12:09 Відповісти
Раз чуб встав значить нижче пояса щось опустилось ---- закон збереження - підручник фізики.
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13.06.2022 14:58 Відповісти
Американцы красавцы! Зачем воевать с Россией рискуя своими солдатами, если есть Украина, даешь им оружие и вперед, а они со своих современных спутников с удовольствием понаблюдают и как эксперты в компьютерной игре будут давать советы и делать выводы.........
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13.06.2022 12:15 Відповісти
Мені теж подобається спостерігати як вмирають рашики )) шойго 45К чорних мішків закупило -- це мало.
В липні ЗСУ закриють це число

Слава Україні!
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13.06.2022 12:32 Відповісти
Из вас кривой рог торчит!
Голова СБУ... ((
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13.06.2022 12:19 Відповісти
Некоторые не понимают, что для силовиков, и в военное время напомаженные чубчики неуместны. А порой омерзительны.
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13.06.2022 13:45 Відповісти
Геннадій Лагута розказав, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору

Керівництво Херсонської області не було попереджене про те, що 24 лютого Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута.

Лагута розповів, що коли Служба безпеки та поліція доповіли про захід російських танків до Нової Каховки і їхнє наближаються до Херсона, чиновники Херсонської ОДА знищили всі таємні документи і близько 15 години 24 лютого 2022 року покинули будівлю облдержадміністрації.

«Виїхав на заміський пункт управління. Однак туди не доїхав, оскільки окупанти танками захопили дорогу. Довелося переночувати в області і на ранок 25 лютого знову повернувся до Херсона. Того дня з міста виходила 124 бригада територіальної оборони і 59 бригада ЗСУ. Лише після цього я зі своїм заступником Миколою Якименком остаточно покинули Херсон», - розповів він. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/zhodnih-komand-ne-nadhodilo-golova-hersonskoji-ova-poyasniv-yak-region-opinivsya-pid-okupacijeyu-852634.html Чи знає Служба безпеки, де перебував Лагута з 25 лютого три місяці?
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13.06.2022 12:21 Відповісти
А баканов хіба не дає ще показань слідчим органам?
Вагнергейт

Про#об з початком війни

Дезертирство з Києва у перші дні агресії

Наумова

Цього мало?
опу грається з вогнем всенародного гніву. Терпіння суспільства не безмежне
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13.06.2022 12:28 Відповісти
Було питання, що робить бакланов на банковій? А потім все встало на свої місця. Хлопчиків психологічно ******* в одному місці.
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13.06.2022 12:31 Відповісти
Який підарський чубчик у цього совенятка. Хто в темі - зараз таке ще у тренді? Чи воно відстає не тільки розумово? І про що з цим лайном можливо... бакланити?
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13.06.2022 13:06 Відповісти
Баканов знову на конякі. Якщо він зустрілся з пані послом то йому нібито нічого не загрожує.
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13.06.2022 14:15 Відповісти
 
 