Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Посол США Бріджит Брінк наголосила, що Штати продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила під час зустрічі з главою СБУ Іваном Бакановим.
За словами очільника спецслужби, в Україні цінують фінансову та військову підтримку США.
"Важливим для нас є і економічний фронт боротьби, де американським Урядом запроваджено до рф найбільший за всю історію обсяг санкцій", - зазначив Баканов.
Голова СБУ розповів про виклики і загрози, з якими зіткнулася спецслужба під час повномасштабного вторгнення РФ, і про те, як з першого дня співробітники СБУ стали на захист країни.
"Ми продовжуємо робити все можливе для звільнення українських територій. І нашій державі, як і раніше, потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів", - додав він.
Водночас Брінк підтвердила готовність продовжувати плідну та наполегливу взаємодію з українським урядом.
"Ми розуміємо, що для України - це війна на виживання, а для США боротьба українського народу - це захист принципу непорушності українських кордонів перед силовим захопленням. Як зазначив президент Дж. Байден, стояти поруч з Україною в цю непросту хвилину - це не просто правильна позиція. Це також в наших національних інтересах - забезпечити мир та стабільність у Європі та дати чіткий сигнал про те, що застосування сили - це не правильний підхід. Якщо Росія не заплатить високу ціну за вчинені нею дії, існування інших мирних демократій опиниться під загрозою, що знаменуватиме кінець міжнародного порядку, заснованого на правилах, та створить можливості прояву агресії в інших місцях", - додала дипломат.
Будь ласка, зачекайте...
Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", - написал он.
В частности необходимо:
1000 гаубиц калибра 155 мм;
300 РСЗО;500 танков;
2000 единиц бронетехники;
1000 дронов.❗👍
15 го будет решение сколько оружия нам разгрузят❗
Услышав это в кремле истерика
15 ч. ·
На Сході зараз неймовірно важко. Ситуація часто дійсно трагічна, бо рашисти кинули на вузьку ділянку все, що змогли нашкребти, особливо неймовірну кількість артилерії. Все це ще й ускладнюється втручанням у питання оборони політичної складової. Я цілковито вірю Залужному, але стараюся розрізняти напрацювання Головнокомандувача й зовнішні політичні впливи на планування оборони. Зрештою, щось уже трохи й відомо. Часто завдяки нашим американським союзникам. Просто тут одному маленькому путінчику місцевого розливу захотілося себе відчути сталіним. Звідти й у перші дні появилася та мертвонароджена "ставка верховного головнокомандувача". А недавно ми могли бачити й більш зримі ефекти втручання, щось у стилі сталінського: "Ні шагу назад". І колись це все буде назване в найменших деталях, як і ряд зрадницьких дій.
Але зараз, повертаючись до ситуації на найскладнішій ділянці фронту, зупинюся все ж на позитивній речі. Після найменшого просування ворога на рівні одного захопленого села чи кварталу міста нам через механізми ІПСО починають навіювати капітулянтські настрої. Підозрюю, що на це купився й Зеленський, а може ця інформаційна операція саме на Банковій і розкручувалася. Але давайте глянемо на "успіхи наступальної операції рашистів" у часовому вимірі. Бо війна - це динаміка. Лінійні, географічні параметри в ній щільно прив'язані до часових.
Просто нагадаю, що коли в квітні, зазнавши від ЗСУ розгрому на півночі, орки оголосили "другий етап", то він мав чіткі часові рамки. Захоплення Луганської й Донецької областей у межах адміністративних кордонів до 9 травня. І лінія подвійного оточення нашого угруповання на Донбасі мала проходити не біля Бахмутської траси за Лисичанськом, а через Запорізьку й Дніпропетровську аж до Харківської області. Не менше й не пізніше. План був цілковито провалений. Про нього навіть не згадують, хоча на той час саме так його розглядали й у москві, й у розвідках та аналітичних центрах наших союзників.
Через деякий час після провалу озвучили другий варіант: вся Луганщина до 1 червня, а Донеччина до 1 липня, а лінія оточення вже тісніша: від Волновахи на Ізюм (тому так перли на Барвінкове й Новомихайлівку-Мар'їнку. План провалений цілковито й зараз про нього воліють не згадувати. Нову дату визначили вже лише для Луганщини - 10 червня. Лінію планованого оточення заявляли (щоправда ще до провалу попереднього варіанту) через Ізюм-Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівку. Дата вже минула, результат абсолютно відсутній і в заданій формі нереальний.
Зараз у московитів ще одна коректива - захоплення Сіверськодонецька й (публічно, але без реальних сподівань) решти Луганщини, включно з Лисичанськом, до 22 червня. Щодо оточення, то чітких намірів уже не оголошували, десь за принципом: що вдасться, аби хоч трохи просунутися біля Святогірська та Слов'янська. Насправді ж усі реальні зусилля поки кидають на спробу заблокувати підрозділи, які знаходяться в промзоні Сіверськодонецька.
До чого я все це перераховую? Та щоб лише пояснити, що ЗСУ під командуванням Залужного вже разів із 4 встигли повністю зламати плани ворога й завдати йому поразки, бо в динаміці війни це якраз була поразка рашистів. Поразка ворога це ще не наша перемога. От лише перемогу здобувають воєнною мудрістю, а не забаганками чергового нєдоросля десь у Києві на троні. І якщо після кількох поразок, завданих ворогові командування вирішить відійти на якихось позиціях та зберегти життя своїх бійців, то це не програш, це мудрість. Свої перемоги наші вже й так тут доказали.
Бо ж зараз починає розкручуватися якась нездорова атмосфера нагнітання істеричних настроїв, узалежненості від ворожої пропаганди (ну, заявить вражина, що вони страшно перемогли, захопивши ще пару кварталів знищеного міста, то й що?) та явних підкопів під Головнокомандувача й Генштаб. Коли логічним і правильним виявилося відійти з Кремінної, Рубіжного чи Попасної, таких настроїв не розганяли, а зараз іде штучне нагнітання, як проти Порошенка під час оборони Донецького аеропорту. Тож давайте будемо вірити лише нашим ЗСУ й Залужному - вони знатимуть, що робити, а не авантюристам та пустобрехам.
С 25 января 2013 года Баканов являлся руководителем ООО «Квартал 95», а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО «Студия Квартал-95».С 2 декабря 2017 по 27 мая 2019 года И. Баканов был председателем созданной сторонниками Зеленского партии «Слуга народа». Во время предвыборной кампании руководил штабом Зеленского
І який мав би вже під арештом?
Впрочем,какая разница
Найшовсь таки якийсь проява,
Якийсь дурний оригінал! ---- от про що думає вельмишановна пані Брінк.
а не словами помагайте
ланову про плани Америки....
https://bihus.info/rodynu-gogilashvili-ohoronyaye-alfa-sbu-reportazh-bihus-info/?fbclid=IwAR3wQHksAAaU4d3dcrO40t1keiZnEEzLh_5HpStn_uTdxNfutFT7JKL8aic
В липні ЗСУ закриють це число
Слава Україні!
Голова СБУ... ((
Керівництво Херсонської області не було попереджене про те, що 24 лютого Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута.
Лагута розповів, що коли Служба безпеки та поліція доповіли про захід російських танків до Нової Каховки і їхнє наближаються до Херсона, чиновники Херсонської ОДА знищили всі таємні документи і близько 15 години 24 лютого 2022 року покинули будівлю облдержадміністрації.
«Виїхав на заміський пункт управління. Однак туди не доїхав, оскільки окупанти танками захопили дорогу. Довелося переночувати в області і на ранок 25 лютого знову повернувся до Херсона. Того дня з міста виходила 124 бригада територіальної оборони і 59 бригада ЗСУ. Лише після цього я зі своїм заступником Миколою Якименком остаточно покинули Херсон», - розповів він. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/zhodnih-komand-ne-nadhodilo-golova-hersonskoji-ova-poyasniv-yak-region-opinivsya-pid-okupacijeyu-852634.html Чи знає Служба безпеки, де перебував Лагута з 25 лютого три місяці?
Вагнергейт
Про#об з початком війни
Дезертирство з Києва у перші дні агресії
Наумова
Цього мало?
опу грається з вогнем всенародного гніву. Терпіння суспільства не безмежне