Посадовець Генштабу вистрілив у бік дітей в спальному районі Києва: Резніков доручив розпочати службове розслідування. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
Створено комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.
Про це Резніков повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю", - зазначив він.
Міністр зазначив, що розпочато службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України - керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення.
"Створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.
Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме - ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - додав очільник Міноборони.
Про результати розслідування міністр пообіцяв поінформувати після його закінчення.
Як зазначає джерело LIGA.net, людина у військовій формі на відео схожа на Юрія Боброва - полковника юстиції, начальника управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ - начальника юридичної служби ЗСУ.
В соцмережах повідомляли, що зафіксовані на відео події відбуваються біля столичного ЖК "Казка", поблизу нього чиновник Генштабу потрапив у ДТП. На кадрах видно, що чоловік у військовій формі сперечався із охоронцями, погрожував пістолетом, після чого вистрілив убік та ледве не влучив у дітей, які гуляли біля під'їзду. Діти почали тікати.
"Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка", - підсумував Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Тут фішка в тому, що військова пенсія, це єдина пенсія яка виплачується незалежно від окладу. От і весь його гешефт +60 к до зарплати в 100к... Зараз таких "патріотів -юристів" багато "служить, переважно при військоматах"
Як на мене це і були його мотиви. Якби був патріотом, пішов би рядовим на фронт. Але яка су.ка призначила його керівником? Тоді це чиста корупція...
ОСОБА_1 11.01.2021 звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Заступника Керівника Офісу Президента України Машовця Р.В. про визнання протиправними дій щодо розгляду скарги та зобов`язання скерувати Президенту України скаргу від 30.11.2020 для розгляду по суті.
За результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2021 для розгляду цієї справи визначено суддю Могилу А.Б .
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 30.11.2020 ОСОБА_1 звернувся із скаргою до Президента України про скасування останнім в межах наданих повноважень виданого ним Указу №425 від 08.10.2020 в частині присвоєння начальнику управління Генерального штабу Збройних Сил України полковнику юстиції Боброву Ю.О. почесного звання "заслужений юрист України". Скасування такого Указу позивач мотивує тим, що відповідно до частини 9 статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами.
Окрім цього, у позовній заяві ОСОБА_1 звертає увагу на необхідність при вирішенні судом питання про відкриття провадження першочергово вирішити питання про можливий самовідвід в цій справі, враховуючи ту обставину, що спір стосується прав та інтересів діючого судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Боброва Ю.О.
Оскільки суддя Бобров Юрій Олександрович перебуває в штаті Івано-Франківського окружного адміністративного суду, з метою недопущення виникнення обставин, які б могли викликати в учасників справи сумнів щодо неупередженості судді при розгляді справи № 300/91/21, суддею Могилою А.Б. заявлено самовідвід в цій справі.
Сейчас ковбои напишут "просто надо хорошие законы, чтобы всех проверяли кому дают" упираемся в другие реалии, что любые справки у нас рисуются на заказ.
это тело вроде как в армии служит, значит шольц правильно поступает, что не дает Украине оружие, ведь сам себя перестреляют и еще по польше пулять начнут по пьяни (по вашим словам)
это наглядный пример того, что политики, судьи, мажоры, депутаты, криминал и члены их семей все имеют оружие, и применят по такому как ты безо всяких проблем, так как справки у них уже нарисованы, а вот бухать и быть быдлом многие из них не перестали. А тебе нечем будет защититься, кроме кукареканья про то, что ношение оружие нельзя разрешать )))
То есть ты вместо того чтобы иметь возможность защитить себя и свою семью хочешь ограничить свои права и быть жертвой-терпилой. Надеешься что полиция тебя защитит? Или что ты никогда не встретишь пьяного мажора с волыной? )
Дело вообще не в алкоголе или справках. Если оружие доступно большинству населения, даже самый отбитый алкаш или истеричка сто раз подумает прежде чем достать пукалку и куда-то там пукать, потому что ответка в виде пули может прилететь откуда угодно и незамедлительно. И корочка папочки не спасёт от свинца ) Инстинк самосохранения работает лучше чем что-либо другое) проверенно кучей стран, включая Молдову, где бухают не меньше нашего
Для этого достаточно лейтенанта военнойпрокуратуры.
Так він ще й бухим ДТП влаштував???
На щастя, ніхто не постраждав.
Знаєте, чим кінчилось?
Нічим.
"Порішав" через тодішнього начальника поліції області Шпигу, якому сам Лапін, в свою чергу, "порішав" генеральське звання через Авакова.
Думаю, що тоді, що зараз, все відбуватиметься під гаслом "кто ж єво посадіт, он же памятнік!"
Цікаво хто буде відповідати, якщо та людина випадково не примінить зброю проти своїх…
Надіюсь що таким людям не дадуть зброю в руки і не відправлять на фронт… Докотилися….
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ДАЙТЕ ВЖЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ!!!