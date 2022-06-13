Посадовець Генштабу вистрілив у бік дітей в спальному районі Києва: Резніков доручив розпочати службове розслідування. ВІДЕО+ФОТО

Створено комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

Про це Резніков повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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"У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю", - зазначив він.

Міністр зазначив, що розпочато службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України - керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення.

"Створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

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Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме - ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - додав очільник Міноборони.

Про результати розслідування міністр пообіцяв поінформувати після його закінчення.

Як зазначає джерело LIGA.net, людина у військовій формі на відео схожа на Юрія Боброва - полковника юстиції, начальника управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ - начальника юридичної служби ЗСУ.





В соцмережах повідомляли, що зафіксовані на відео події відбуваються біля столичного ЖК "Казка", поблизу нього чиновник Генштабу потрапив у ДТП. На кадрах видно, що чоловік у військовій формі сперечався із охоронцями, погрожував пістолетом, після чого вистрілив убік та ледве не влучив у дітей, які гуляли біля під'їзду. Діти почали тікати.

"Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка", - підсумував Резніков.

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