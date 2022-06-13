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Генштаб ЗС (4476) стрілянина (1678) Резніков (1385)

Посадовець Генштабу вистрілив у бік дітей в спальному районі Києва: Резніков доручив розпочати службове розслідування. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

Створено комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

Про це Резніков повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю", - зазначив він.

Міністр зазначив, що розпочато службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України - керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення.

"Створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків.

Читайте: Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні вбитими і до 500 пораненими, - Резніков

Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме - ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - додав очільник Міноборони.

Про результати розслідування міністр пообіцяв поінформувати після його закінчення.

Як зазначає джерело LIGA.net, людина у військовій формі на відео схожа на Юрія Боброва - полковника юстиції, начальника управління правового забезпечення Генштабу ЗСУ - начальника юридичної служби ЗСУ.

Посадовець Генштабу вистрілив у бік дітей в спальному районі Києва: Резніков доручив розпочати службове розслідування 01
Посадовець Генштабу вистрілив у бік дітей в спальному районі Києва: Резніков доручив розпочати службове розслідування 02

В соцмережах повідомляли, що зафіксовані на відео події відбуваються біля столичного ЖК "Казка", поблизу нього чиновник Генштабу потрапив у ДТП. На кадрах видно, що чоловік у військовій формі сперечався із охоронцями, погрожував пістолетом, після чого вистрілив убік та ледве не влучив у дітей, які гуляли біля під'їзду. Діти почали тікати.

"Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка", - підсумував Резніков.

Читайте: У Харкові сталася стрілянина: троє загиблих, - поліція

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
до того що він витворяє на відео в тебе питань нема?
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13.06.2022 11:30
+26
І це пише Міністр Оборони!
Якщо, можливо, схожий...
Та він, *****, на другий день мав лишитись без яєць!
Хоча, якщо підозрюваного в держзраді генерала СБУ всього лише понизили в званні до полковника, то цього Рєзніков, мабуть, особисто поцілує і видасть талони на повидло...
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13.06.2022 11:31
+23
НА ЦЬОМУ ВІДЕО ПРЕКРАСНО ВСЕ:
1.
Суддя, якого повинні були звільнити ще в 2015. Але він тоді якимось дивом був "призваний по мобілізації на посаду в Генштаб". І до сих пір отримує зарплату і стаж судді
2.
Бидло, яке за посадою отримало зброю - і махає нею на всі боки.
БО ЗНАЄ, ЩО ЗВИЧАЙНИМ ГРОМАДЯНАМ ЗБРОЯ ЗАБОРОНЕНА.
Тому можна бикувати і махати зброєю перед ким завгодно.
(Як путін махає ядерною)
Ніхто ж не відповість - всі інші беззахисні.
3.
Мусора показують, як вони героїчно захищають громадян від озброєного бидла.
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13.06.2022 11:40
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ні...все елементарно простійше. Він діючий суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду та заслужений юрист
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13.06.2022 12:21 Відповісти
Як він тоді міг очолити управління юстиції МОУ?? Зелені взагалі у сосну в..алися? Навіщо посади керівників комплектувати людьми з резерву? У них не було штатного військового юриста? Тут ще й корупцією тхне. Чого це він поліз на військову службу, з якою такою метою?
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13.06.2022 13:03 Відповісти
він що не пройшов атестацію? Що він робить у ЗСУ?
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13.06.2022 13:08 Відповісти
х.й. знає. я сам лише тільки зараз в інеті це побачив. Зараз багато інфи закрито, але знайшов ще він ще у 2014 декларував квартиру 300 з чимось м. Звичайно не можна виключати що він патріот та кинув всі ці корупційні адмінсуди і пішов воювати)) але, коли він встиг стати полковн иком? до речі якби реєстри не були закрити можна було б перевірити ..дещо
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13.06.2022 13:19 Відповісти
думаю що він просто із колишніх військових юристів і йому не вистачає вислуги для військової пенсії. На судівську йому ще дуже довго чекати, а от військову можно отримати тільки перебуваючи у лавах ЗСУ. От і пішов на солодку посаду, рік посидів, вислугу догнав, пенсію військову (з судівського звісно окладу) оформив і повернувся суддею.
Тут фішка в тому, що військова пенсія, це єдина пенсія яка виплачується незалежно від окладу. От і весь його гешефт +60 к до зарплати в 100к... Зараз таких "патріотів -юристів" багато "служить, переважно при військоматах"

Як на мене це і були його мотиви. Якби був патріотом, пішов би рядовим на фронт. Але яка су.ка призначила його керівником? Тоді це чиста корупція...
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13.06.2022 13:29 Відповісти
він продовжує рахуватися у складі суддів...напевне отримав УБД, велика зарплата, отримав полковника , і схоже що незаконно отримав 08. 10.20 ч ерез Єрм ака чи заступника Єрмака звання заслуженого юриста ...ость текст з ухвали про самовідвід суду...

ОСОБА_1 11.01.2021 звернувся до Івано-Франківського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Заступника Керівника Офісу Президента України Машовця Р.В. про визнання протиправними дій щодо розгляду скарги та зобов`язання скерувати Президенту України скаргу від 30.11.2020 для розгляду по суті.

За результатами повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2021 для розгляду цієї справи визначено суддю Могилу А.Б .

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 30.11.2020 ОСОБА_1 звернувся із скаргою до Президента України про скасування останнім в межах наданих повноважень виданого ним Указу №425 від 08.10.2020 в частині присвоєння начальнику управління Генерального штабу Збройних Сил України полковнику юстиції Боброву Ю.О. почесного звання "заслужений юрист України". Скасування такого Указу позивач мотивує тим, що відповідно до частини 9 статті 56 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суддя до звільнення з посади або припинення його повноважень не може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами.

Окрім цього, у позовній заяві ОСОБА_1 звертає увагу на необхідність при вирішенні судом питання про відкриття провадження першочергово вирішити питання про можливий самовідвід в цій справі, враховуючи ту обставину, що спір стосується прав та інтересів діючого судді Івано-Франківського окружного адміністративного суду Боброва Ю.О.

Оскільки суддя Бобров Юрій Олександрович перебуває в штаті Івано-Франківського окружного адміністративного суду, з метою недопущення виникнення обставин, які б могли викликати в учасників справи сумнів щодо неупередженості судді при розгляді справи № 300/91/21, суддею Могилою А.Б. заявлено самовідвід в цій справі.
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13.06.2022 13:47 Відповісти
ЭТО НЕ МИНИСТР ОБОРОНЫ ЭТО СКОТ В ПОГОНАХ,если б пуля попала в его сына,то это был бы злочын,а так это какой то пердак,суки зелые
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13.06.2022 15:00 Відповісти
ото вам реальний стан справ в цій державі..повний розвал основ Права, корупція на всіх рівнях. Ворога зупиняють лише патріоти-добровольці і не більше
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13.06.2022 12:21 Відповісти
Отакої, що розігнати всіх хто служить і недоброволець? Виходить в ССО, ДПСУ і інших стркутурах де основу складають контрактники розігнати???? Оце класна ідея, це на подруга Путлера Натаха Фаріон підказала?
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13.06.2022 15:07 Відповісти
ДПСУ особенно разогнать, с пристрастием. А так, да, чел, абсолютно прав.
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13.06.2022 22:25 Відповісти
Просто....переплутав фронт з.....був обкурений......ви ж бачите і що твориться з оманським кнуром...до цих пір патрушев дає під сраку....а тут якийсь з міністерства...то ходіть в брониках...
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13.06.2022 12:25 Відповісти
Наглядная демонстрация к чему в стране где злоупотребляет алкоголем значительная часть населения приведет свободное ношение оружия. Наши реалии таковы.
Сейчас ковбои напишут "просто надо хорошие законы, чтобы всех проверяли кому дают" упираемся в другие реалии, что любые справки у нас рисуются на заказ.
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13.06.2022 12:33 Відповісти
еще один перестрельщик
это тело вроде как в армии служит, значит шольц правильно поступает, что не дает Украине оружие, ведь сам себя перестреляют и еще по польше пулять начнут по пьяни (по вашим словам)
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13.06.2022 12:45 Відповісти
ЗЕЛЕНАЯ СРАНЬ, ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМ СРУЛЕМ,УЖЕ СТОЛЬКО НАТВОРИЛО,что этому зеленому окурку надо уже вешаться
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13.06.2022 15:06 Відповісти
Нет, это по твоим словам. А по моим словам читай коммент еще раз.
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13.06.2022 19:29 Відповісти
чому ви тоді не виступаєте за заборону алкоголя? бо бухнути охота на вихідні, а від зброї сцикотно?
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13.06.2022 13:20 Відповісти
Бо заборона алкоголя - це надприбуток для организованної злочинності. Всі ОПГ чекають з надією такої заборони - це золоте дно.
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13.06.2022 14:27 Відповісти
Не говори глупости. Бухло это одна из главных радостей украинцев которые несмогли убежать заграницу от полномаштабной войны. Я если бы не пил, то уже наверное бы с ума сошел!!!
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13.06.2022 15:45 Відповісти
Алкоголь сам по себе не убивает. Убивает зброя. Еще че перекрутишь?
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13.06.2022 19:27 Відповісти
Это наглядная демонстрация того, что при отсутствии разрешения на защиту оружием простым гражданам не защититься от неадекватов, которые имеют право его ношения. Было бы у граждан право на защиту с оружием - он бы сто раз подумал.
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13.06.2022 14:26 Відповісти
Видео как раз о том, что у нас не думают. И не важно какие законы писаны.
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13.06.2022 19:28 Відповісти
тобі зброю не дамо, узбагойзя
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13.06.2022 19:41 Відповісти
Я в детстве хотел, чтобы у всех были револьверы. Я тогда вестерны читал. Но я повзрослел, а вы -нет.😉
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13.06.2022 23:35 Відповісти
абсурд)

это наглядный пример того, что политики, судьи, мажоры, депутаты, криминал и члены их семей все имеют оружие, и применят по такому как ты безо всяких проблем, так как справки у них уже нарисованы, а вот бухать и быть быдлом многие из них не перестали. А тебе нечем будет защититься, кроме кукареканья про то, что ношение оружие нельзя разрешать )))

То есть ты вместо того чтобы иметь возможность защитить себя и свою семью хочешь ограничить свои права и быть жертвой-терпилой. Надеешься что полиция тебя защитит? Или что ты никогда не встретишь пьяного мажора с волыной? )

Дело вообще не в алкоголе или справках. Если оружие доступно большинству населения, даже самый отбитый алкаш или истеричка сто раз подумает прежде чем достать пукалку и куда-то там пукать, потому что ответка в виде пули может прилететь откуда угодно и незамедлительно. И корочка папочки не спасёт от свинца ) Инстинк самосохранения работает лучше чем что-либо другое) проверенно кучей стран, включая Молдову, где бухают не меньше нашего
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14.06.2022 01:51 Відповісти
это очень большой начальник, либо не выдержали нервы, либо решил уволиться таким способом. вообще надо давать дорогу молодым в армии
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13.06.2022 12:34 Відповісти
скорее решил пойти на повышение, его если и уволят, то через суд восстановится
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13.06.2022 12:49 Відповісти
А Киеве стрелять можно,адвокат паршивинского вас легко откажет в любом суде.
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13.06.2022 12:45 Відповісти
На Пашинского кинулся полубомж с бутылкой - а здесь ты видишь чтобы штабному гандону кто-то угрожал?
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13.06.2022 13:10 Відповісти
Это что, генералу ВСУ больше не чего больше делать,как заниматься с @@анутым полковником.

Для этого достаточно лейтенанта военнойпрокуратуры.
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13.06.2022 12:50 Відповісти
до речі цікаво як це колишній суддя так швидко став полковиком?
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13.06.2022 13:15 Відповісти
Также как и стал судьей - дал на лапу.
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13.06.2022 14:29 Відповісти
Поставить дебила и с пятидесяти метров на вскидку, не глядя шмальнуть в него, а там как повезет.
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13.06.2022 12:52 Відповісти
Він чи бухий, чи обурений, чи сам особисто віддав під трибунал багато вояків, от нерви і не витримали. Але дивує поведінка правоохоронців - стоять поряд з мавпою з пістолетом і про щось сперечаються. Дістав зброю - стріляти без попередження. Нє
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13.06.2022 12:59 Відповісти
Тогда бы из них бы сделали предателей напавших на патриота, а этого вояку сделали бы героем и жертвой "зеленой власти".
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13.06.2022 14:35 Відповісти
В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям жилого комплекса в Киеве после того, как попал там в ДТП, а у подъезда на момент стрельбы гуляли дети, в которых чуть не попал офицер.

Так він ще й бухим ДТП влаштував???
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13.06.2022 13:06 Відповісти
чому не пропонуєте заборонити автомобілі законослухняним громадянам за таких обставин? автомобілі ж вбивають..
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13.06.2022 13:21 Відповісти
я розумію, що діти це такий тригер, але він і так дістав зброю, зарядив, направив на охоронця, на себе, на іншу людину, зробив неприцільний постріл поруч з її головою (дивом не влучив) - тут і без дітей достатньо очевидних порушень
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13.06.2022 13:11 Відповісти
Цікаво а якби цей придурок десь на трасі зіткнувся з якомось пересічним на жигулях чи таврії то що він пристрелив би водія??? і таких же дохєра - всі прокурорські, СБУшники, всякі радники і т.д яким повидавали зброю і які вважають себе за богів і царів, сидять під час війни в Львовах та Ужгородах, або в затишних кабінетах на високих зарплатах та надбавках за "бойові дії"???? Цікаво на батьківщині нашого друга майже єдиного справжнього Бориса Джонсона також військові таке витворяють???
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13.06.2022 13:15 Відповісти
2 наряди в сраку..
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13.06.2022 13:17 Відповісти
Черговий інцидент після якого скажуть, що громадянам не можна мати зброю
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13.06.2022 13:20 Відповісти
вже кажуть, почитайте коментарі
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13.06.2022 14:47 Відповісти
В Луцьку, в 16 році, і теж, до речі, в червні, народний тоді депутат Лапін серед житлових будинків стріляв із бойової зброї по двох грузинах, що хотіли підрізати його барсетку з машини.
На щастя, ніхто не постраждав.
Знаєте, чим кінчилось?
Нічим.
"Порішав" через тодішнього начальника поліції області Шпигу, якому сам Лапін, в свою чергу, "порішав" генеральське звання через Авакова.
Думаю, що тоді, що зараз, все відбуватиметься під гаслом "кто ж єво посадіт, он же памятнік!"
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13.06.2022 13:37 Відповісти
Так сами ж сказали, что Лапин стрелял по двум крысам. Эти две крысы явно десять раз думают перед тем как что-то закрысячить. Не спорю, что и депутат может быть из таких, но в данном случае побольше бы таких
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13.06.2022 14:39 Відповісти
наркомани у генштабі? це *******!
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13.06.2022 13:56 Відповісти
и самое главное, задумайтесь, ЭТО НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВСЕХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ АРМИИ! человек, который прекрасно знает и понимает законность своих действий и их последствия. это какой то пистец...
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13.06.2022 13:59 Відповісти
Це не юрист - це бувший суддя, який приймав рішення на підставі того, хто більше заплатить, а не букви закону.
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13.06.2022 14:42 Відповісти
написано что начальник юр службы ЗСУ. значит главный юрист
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13.06.2022 14:55 Відповісти
Він був суддею і купив собі цю посаду. Якщо я куплю посаду хірурга, і не маю, ані освіти, ані вмінь - я лікар?
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13.06.2022 15:01 Відповісти
ні, херург
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13.06.2022 17:56 Відповісти
а у судьи не юридическое образование? судьей не может быть человек без высшего юр образования, стажа работы юристом не менее 5 лет. так что образование у него профильное
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13.06.2022 20:39 Відповісти
Это просто сказка - иметь такого соседа.
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13.06.2022 14:21 Відповісти
Це бидло з тим пистолетом на передову.
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13.06.2022 14:23 Відповісти
Чим провинились військові на передовій, що до них всунуть такого начальника?
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13.06.2022 14:46 Відповісти
Який Головнийкомандувач, то таким має бути і штаб, думаю набирали по принципу лояльноситі до влади і нелюбові до 5-го Президента, а не службі народу. Але є нюанс, навіщо під час війни дискридитувати армію, є факт, розслідуйте і приймайте рішення, а то вже добу лунають різні версії з різних електроприборів. То це виявляється на часі, а хто розмінував Чонгар і здав південь і в т.ч. Маріуполь ні? Чи це можливо знову відволікаючий момент від чогось страшнючого, про що ми ще не знаємо?
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13.06.2022 14:29 Відповісти
То треба набирати по принципу лоялності до 5-го Президента і не любові до 6-го, а не службі народу? Странна логіка. Хто не любить Петю - зрадник. Виходить на передовій зараз щонайменше половина зрадників по такій логіці. Да і Головнийкомандувач ніфіга не Президент.
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13.06.2022 14:49 Відповісти
Це Ви так все читаєте і перекручуєте? Там чітко написано, що набиралися посадові особи по принципу лояльності до 6-го Президента і нелюбові до 5-го Президента, а не службі народу. Народу мають служити військові, а не президентам.
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13.06.2022 15:32 Відповісти
До речі в Закарпатській області , повістки получають люди які лікувалися в психіатричній клініці і вживають таблетки… з 2012 ( галюцинації)
Цікаво хто буде відповідати, якщо та людина випадково не примінить зброю проти своїх…
Надіюсь що таким людям не дадуть зброю в руки і не відправлять на фронт… Докотилися….
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13.06.2022 14:35 Відповісти
А якщо у кожного українця ,буде зброя на руках😳 тоді Пізд€Ц !
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13.06.2022 14:40 Відповісти
Не дай Бог таких до выстрела остановят. А то ж кто тогда будет сверх людей из депутатов, судей, СБУшников и прокуроров, у которых будет такое право будет, слушать? Нельзя.. Пусть только избранные имеют право стрелять в безоружных и бесправных людей. И вообще рабам не нужно оружие. Пусть все будет как в потРоссии...
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13.06.2022 14:59 Відповісти
тобі не дамо - піздєца не буде
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13.06.2022 19:46 Відповісти
в этим вся суть зеленои влади и не только ее, корупция , кумовство и просто огромный *** который забило общество на все особенно после мудрого нарида 73%
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13.06.2022 14:48 Відповісти
Один-в-один как при Порошенко, ничего не поменялось))) Вот мрази, как они смели копировать коррупционную модель управления, посадить за плагиат))))
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13.06.2022 14:56 Відповісти
**й он на всех ложил.
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13.06.2022 19:17 Відповісти
от уїб@ти по цій наглій мордяці - з носака прямо в рило! І чому охоронці не поклали його писком в асфальт відразу? Бо зброя тільки у елітки.
*
ДАЙТЕ ВЖЕ УКРАЇНЦЯМ ЗБРОЮ!!!
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13.06.2022 19:36 Відповісти
зброю? так тут чувак - главный юрист ЗСУ и военный со зброей. а ты представь что тогда остальные творить будут, если военный юрист знающий законы такое вытворяет.
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13.06.2022 20:40 Відповісти
Витворяє, тому, що тільки він зброю має. І повір, він би це не зробив на передовій.
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13.06.2022 21:12 Відповісти
Вочевидь, це бидло любить постріляти. Чому б не надати йому таку можливість настрілятись досхочу на передку, але вже в званні рядового? Якщо не здохне, то вся охота стріляти швидко мине.
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13.06.2022 21:57 Відповісти
Пьяная скотина. Сорвать погоны, патрон один и в кусты его.
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13.06.2022 22:26 Відповісти
Он пьяный в хламину.
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14.06.2022 09:06 Відповісти
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