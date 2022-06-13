Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росіяни обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками, артилерією, є вбиті та поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, за добу окупанти завдали ударів по 11 населених пунктах. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, переважна більшість яких - житлові будинки. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.
Російські війська обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.
"Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Загалом окупанти пошкодили 31 житловий будинок, адмінбудівлю Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль "швидкої допомоги", лінії електропередач тощо. Внаслідок обстрілів без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.
Також повідомляється, що поліція регіону та СБУ за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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несут миръ.... угнетенному дамбассу... влетая в дома и квартиры ракетами и бомбами...
и их очень много у них