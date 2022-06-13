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Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками, артилерією, є вбиті та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за добу окупанти завдали ударів по 11 населених пунктах. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, переважна більшість яких - житлові будинки. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Російські війська обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.

"Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічного обстрілу Бахмута пошкоджено 3 житлові будинки та 3 інфраструктурні об’єкти, є постраждалі, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 01
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 02
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 03
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 04
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 05
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 06
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 07
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 08
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 09
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 10
Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція 11

Загалом окупанти пошкодили 31 житловий будинок, адмінбудівлю Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль "швидкої допомоги", лінії електропередач тощо. Внаслідок обстрілів без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.

Також повідомляється, що поліція регіону та СБУ за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено..., не жалко ракет ради нескольких жилых домов..., что это? запредельная ненависть, изуверский геноцид, путинизм головного мозга или все вместе...
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13.06.2022 12:04
+9
Все те, що ви назвали можна сказати одним словом. Це простий кацапізм. Він в них був, є, і буде завжди поки кацапи не будуть знищені.
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13.06.2022 12:10
+7
Шольца в ту яму посадити і нехай звідти з Макроном разом путлеру дзвонять
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13.06.2022 12:24
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враги говорят, что землей Украины освобождают рашку от ракет
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13.06.2022 12:00 Відповісти
стакан наполовину полный
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13.06.2022 12:15 Відповісти
Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено..., не жалко ракет ради нескольких жилых домов..., что это? запредельная ненависть, изуверский геноцид, путинизм головного мозга или все вместе...
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13.06.2022 12:04 Відповісти
Божевілля руського миру.
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13.06.2022 12:09 Відповісти
Все те, що ви назвали можна сказати одним словом. Це простий кацапізм. Він в них був, є, і буде завжди поки кацапи не будуть знищені.
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13.06.2022 12:10 Відповісти
"наверх" відзвітують про знищення "важливого військового об'єкту", комусь медалька/премія. А на людей ворогу традиційно пох. Бо це кацапи.
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13.06.2022 12:25 Відповісти
вони не жаліють бо путін дав команду знищити на Україні всі міста і села. А ракет, снарядів у них достатньо на три війни. Ще з часів ссср. Та й готувалися вони довго, накоплювали арсенали та техніку. А у нас ******** все, на дороги, на президентські університети, на е-бабусі і т.д. Гірко усвідомлювати все то...
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13.06.2022 12:29 Відповісти
асвабаждают ....
несут миръ.... угнетенному дамбассу... влетая в дома и квартиры ракетами и бомбами...
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13.06.2022 12:19 Відповісти
Шольца в ту яму посадити і нехай звідти з Макроном разом путлеру дзвонять
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13.06.2022 12:24 Відповісти
Там для них зв"язок поганий...
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13.06.2022 15:32 Відповісти
****** підариси !!! тварі..суки...уроди...
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13.06.2022 13:13 Відповісти
Помню месяц назад кто то пиз-дел что у рашки современные ракеты закончились...
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13.06.2022 18:37 Відповісти
это старые ракеты
и их очень много у них
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13.06.2022 21:20 Відповісти
 
 