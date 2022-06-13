Війська РФ обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками та артилерією, є жертви, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Росіяни обстріляли Донеччину надзвуковими ракетами, танками, артилерією, є вбиті та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

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Як зазначається, за добу окупанти завдали ударів по 11 населених пунктах. Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, переважна більшість яких - житлові будинки. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ.

Російські війська обстріляли населені пункти: Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар Світлодарськ, Красногорівка, Удачне, Максимільянівка, Галицинівка, Миколаївка, Долинівка.

"Двох авіаударів надзвуковими ракетами класу "повітря-земля" типу х-22 "Буря" ворог завдав по селу Миколаївка Покровського району. Щонайменше шість приватних будинків пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок нічного обстрілу Бахмута пошкоджено 3 житлові будинки та 3 інфраструктурні об’єкти, є постраждалі, - Кириленко. ФОТОрепортаж























Загалом окупанти пошкодили 31 житловий будинок, адмінбудівлю Вуглегірської ТЕС, залізничне полотно, автомобіль "швидкої допомоги", лінії електропередач тощо. Внаслідок обстрілів без світла залишилися Бахмут і Красногорівка.

Також повідомляється, що поліція регіону та СБУ за цими фактами відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.