Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних на Одещині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські слідчі викрили схему з незаконного перетину україно-молдовського кордону військовозобов'язаними громадянами України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
За попередньою інформацією, 10 червня громадянину Молдови повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. В ході перевірки Національним бюро інформації про можливе надання неправомірної вигоди службовим особам міжнародних організацій, детективи виявили схему протиправного переміщення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків-громадян України.
"За 3 тис. доларів організатори схеми пропонували переміщення через державний кордон начебто за документами Організації Об’єднаних Націй на автомобілі з дипломатичними номерами. Фактично ж, як встановили детективи НАБУ, організатори транскордонного трансферу здійснювали переміщення за підробленими паспортами громадян Молдови автомобілями з молдавською реєстрацією з можливістю незаконного виїзду на територію Молдови на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час одного з таких вояжів автівку, якою керував громадянин Молдови, і в якій перебував громадянин України, зупинено прикордонниками та детективами НАБУ.
За виявленими фактами підслідність у цьому кримінальному провадженні визначили за слідчими Національної поліції.
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Не то,что шуфрича, суркисов и прочую нечисть выпустить с оркестром и аплодисментами.