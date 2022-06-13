Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних на Одещині. ФОТОрепортаж

Українські слідчі викрили схему з незаконного перетину україно-молдовського кордону військовозобов'язаними громадянами України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За попередньою інформацією, 10 червня громадянину Молдови повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. В ході перевірки Національним бюро інформації про можливе надання неправомірної вигоди службовим особам міжнародних організацій, детективи виявили схему протиправного переміщення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків-громадян України.

"За 3 тис. доларів організатори схеми пропонували переміщення через державний кордон начебто за документами Організації Об’єднаних Націй на автомобілі з дипломатичними номерами. Фактично ж, як встановили детективи НАБУ, організатори транскордонного трансферу здійснювали переміщення за підробленими паспортами громадян Молдови автомобілями з молдавською реєстрацією з можливістю незаконного виїзду на територію Молдови на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час одного з таких вояжів автівку, якою керував громадянин Молдови, і в якій перебував громадянин України, зупинено прикордонниками та детективами НАБУ.

За виявленими фактами підслідність у цьому кримінальному провадженні визначили за слідчими Національної поліції.

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