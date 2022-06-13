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Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних на Одещині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські слідчі викрили схему з незаконного перетину україно-молдовського кордону військовозобов'язаними громадянами України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За попередньою інформацією, 10 червня громадянину Молдови повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. В ході перевірки Національним бюро інформації про можливе надання неправомірної вигоди службовим особам міжнародних організацій, детективи виявили схему протиправного переміщення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків-громадян України.

"За 3 тис. доларів організатори схеми пропонували переміщення через державний кордон начебто за документами Організації Об’єднаних Націй на автомобілі з дипломатичними номерами. Фактично ж, як встановили детективи НАБУ, організатори транскордонного трансферу здійснювали переміщення за підробленими паспортами громадян Молдови автомобілями з молдавською реєстрацією з можливістю незаконного виїзду на територію Молдови на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час одного з таких вояжів автівку, якою керував громадянин Молдови, і в якій перебував громадянин України, зупинено прикордонниками та детективами НАБУ.

За виявленими фактами підслідність у цьому кримінальному провадженні визначили за слідчими Національної поліції.

Також дивіться: Мешканець Закарпаття намагався виїхати за кордон, сховавшись за сумками у багажнику автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних на Одещині 01

Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних на Одещині 02

Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних на Одещині 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
c Тищенка і Портнова скільки взяли?
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13.06.2022 12:35
+6
Операция века! Войдет во все учебники криминалистики.
Не то,что шуфрича, суркисов и прочую нечисть выпустить с оркестром и аплодисментами.
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13.06.2022 13:59
+2
Чуть что, ромы виноваты, а наши белые и пушистые.
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13.06.2022 12:52
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начинали с 20 кт евро)
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13.06.2022 12:31 Відповісти
c Тищенка і Портнова скільки взяли?
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13.06.2022 12:35 Відповісти
По котлете взяли.
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13.06.2022 12:53 Відповісти
Пресс котлет
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13.06.2022 13:29 Відповісти
Чуть что, ромы виноваты, а наши белые и пушистые.
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13.06.2022 12:52 Відповісти
Молдавани не РОМИ , а ДАКІ
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13.06.2022 13:10 Відповісти
Та там навіть і не "даки" - там така "каша" була ще в римські часи! Адже римляни проводили колонізацію наступним чином: на захоплену територію приходив легіон (або й кілька) Вони там стояли гарнізонами по кілька років Само-собою, що легіонери, які вислужили строк служби, ставали ветеранами Вони отримували земельний наділ на тій території та гроші на облаштування господарства Оселялися і жили Але ж легіони могли буть сформовані в інших кінцях імперії Та й в них рідко дотримувалися "національного" принципу - щоб попередить бунти Тому ця "різношерстна" публіка приливала свої гени до місцевого населення
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13.06.2022 13:41 Відповісти
зупинено прикордонниками та детективами НАБУ --- Бла-бла-бла. Можна набагато простіше і ефективніше наприклад "За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав". Але не з "боневтік"
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13.06.2022 13:21 Відповісти
Операция века! Войдет во все учебники криминалистики.
Не то,что шуфрича, суркисов и прочую нечисть выпустить с оркестром и аплодисментами.
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13.06.2022 13:59 Відповісти
Правильно роблять що їдуть! Як можна жити в державі де грубо порушують 24 та 64 статтю Конституції та дискримінують чоловіків. Влада повинна негайно відновити законність та дозволити чоловікам виїжджати за кордон. Просто сором.
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14.06.2022 01:06 Відповісти
 
 