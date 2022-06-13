Рашисти вдарили ракетами по приватним будинкам Гуляйполя, 4 особи дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі. Чотири людини отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"До органів поліції надійшло понад десяти повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу. Ворог гатив ракетами по приватним будинкам гуляйпільців. У багатьох з них вибуховою хвилею повиносило вікна та пошкодило двері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від осколків ракет руйнацій зазнали дахи домівок, також посічені стіни будинків, господарчих будівель та гаражних приміщень.

Попередньо, внаслідок збройної атаки чотири людини отримали осколкові поранення.

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