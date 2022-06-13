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війна (56174) Гуляйполе (67) обстріл (20960) Запорізька область (2556)

Рашисти вдарили ракетами по приватним будинкам Гуляйполя, 4 особи дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі. Чотири людини отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"До органів поліції надійшло понад десяти повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу. Ворог гатив ракетами по приватним будинкам гуляйпільців. У багатьох з них вибуховою хвилею повиносило вікна та пошкодило двері", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від осколків ракет руйнацій зазнали дахи домівок, також посічені стіни будинків, господарчих будівель та гаражних приміщень.

Попередньо, внаслідок збройної атаки чотири людини отримали осколкові поранення.

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Рашисти вдарили ракетами по приватним будинкам Гуляйполя, 4 особи дістали поранення, - ОВА 01
Рашисти вдарили ракетами по приватним будинкам Гуляйполя, 4 особи дістали поранення, - ОВА 02
Рашисти вдарили ракетами по приватним будинкам Гуляйполя, 4 особи дістали поранення, - ОВА 03
Рашисти вдарили ракетами по приватним будинкам Гуляйполя, 4 особи дістали поранення, - ОВА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Між іншим, на Запоріжжі 86,6% голосили за ЗЕ, який здав цей коридор на Крим.
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13.06.2022 12:59 Відповісти
Сам здавав і ключи дав ?Нащо писати цю х@йню?! Як вибирати гівно мерів за гречку так урааа як вибирати гівно депутатів і органи місцевої влади с опзж і іншої сволоти так урааа як хто кругом всрався так ЗЕ !Як 30 років вибирали лайно то нормально і рухались по течії то норма а як всрались по вибрали гівно то звісно ЗЕ ! Коридор здав?А хто в тому корідорі мери міст і містечок?Хто це лайно вибирав яке сдало країну і нічого не робило?Ти самий перший ходив голусувати за це ЛАЙНО !А тепер кажешь ЗЕ коридор здав?
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13.06.2022 14:22 Відповісти
Питання чому там люди досі сидять?Не хочуть виїжати і євакуюватися?Ну йдіть тоді в сраку !А потім ворог накриває артою або не дай боже окуповує і починаються тортури грабунки гватування і кидання як мясо в свою армію на передок.І все це не хочу не буду звідси виїджати і т.і.А ЗСУ за це все приходиться вигрібати і потім спасати.Задовбали ! Всі хто в 25 км зоні до бойових дій всі повинні бути євакуйовані !Не хоче ?За руки за ноги в автобус і вперед !
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13.06.2022 14:16 Відповісти
 
 