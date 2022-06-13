Від російських обстрілів постраждали три заклади освіти у Чорткові на Тернопільщині, - міськрада. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Обстріл будинків та об’єктів цивільної інфраструктури - основна тактика війни кривавих рашистських окупантів.
На цьому наголошують у Чортківській міській раді, передає Цензор.НЕТ.
Уточнюється, що 11 червня по місту вдарили чотири ракети "Калібр".
"На щастя, минулося без жертв. Проте постраждало чимало багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь, магазинів та інших об’єктів інфраструктури.
Серед них і заклади освіти Чорткова, котрі розташовані в районі вибухів. Зокрема, це одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи. Отож, у закладах освіти вибухова хвиля пошкодила:
- 24 віконні конструкції;
- 12 склопакетів;
- 5 дверних конструкцій;
- покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;
- перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;
- підвіконня", - йдеться у повідомленні.
За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, всі пошкодження будуть усунені в найкоротші терміни.
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че ты кривляешься? они санкции ввели, а у нас - Наумов. ты бы на их месте что делал? кривлялся или отправил бы силы НАТО? я бы тоже ничего не сделал как и ты. муклер блин
Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что поскольку российская армия не может захватить Украину, оккупанты будут разрушать населенные пункты страны. А те города, которые временно захвачены, Россия не планирует осваивать.
По его словам, вероятно российская тактика разрушения еще будет продолжаться.
"У Путина нет идеи нести куда-либо российскую цивилизацию, есть идея захватить или разрушить. Это то, что сейчас происходит в Украине. Они (российские оккупанты. - Ред.) не в состоянии в буквальном смысле захватить территории ни полностью, ни частично, но они в состоянию разрушить до основания. Это, скорее всего, мы еще будем наблюдать - бесчеловечный уровень разрушений", - сказал он.
Фельштинский добавил, что Россия у всех своих соседей на недавнем историческом отрезке времени оттяпала хоть кусочек территории.
"Хоть самый маленький, но оттяпала. У нее есть абсолютно тупая идея захвата территорий. Доходит до абсурда, потому что сейчас Россия активным образом захватывает Северный полюс. Потому что лед рано или поздно может растаять, а под ним может оказаться что-то - земля, золото, может, бриллианты. Это пример захвата территорий без планов их осваивать", - отметил историк.