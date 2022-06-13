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Зрадник-мер Святогірська Бандура зустрівся із ватажком терористів "ДНР" Пушиліним. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Святогірська Володимир Бандура зрадив Україну та перейшов на бік так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ukraine Now".

Зазначається, що він зустрівся із ватажком так званої "республіки" Денисом Пушиліним, який "призначив" його "главою адміністрації" Святогірська. 

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Зрадник-мер Святогірська Бандура зустрівся із ватажком терористів ДНР Пушиліним 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
А що там Штепа, на яку посаду претендує?
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13.06.2022 13:22
+30
Двух кабанов и ветка на дереве может не выдержать.
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13.06.2022 13:21
+28
Не забувайте що його вибрали жителі міста, і швидше за все ці люди добре знали про його політичні погляди та їх поділяли.
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13.06.2022 13:24
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Двух кабанов и ветка на дереве может не выдержать.
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13.06.2022 13:21 Відповісти
пара клоунов
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13.06.2022 13:33 Відповісти
этот центнер сала будет долго дымиться в аду
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13.06.2022 14:04 Відповісти
Потім цю жирну потвору на вогнищі засмажити
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13.06.2022 13:21 Відповісти
А що там Штепа, на яку посаду претендує?
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13.06.2022 13:22 Відповісти
Бандура-проста дура...
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13.06.2022 13:22 Відповісти
Пару дней назад про это говорили вроде...
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13.06.2022 13:27 Відповісти
Что действительно орки город и лавру уже заняли .Жданов недавно в интервью говорил,что противника выібили из Святогорска .Неужели врал.Второй арестович получается
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13.06.2022 14:28 Відповісти
Не забувайте що його вибрали жителі міста, і швидше за все ці люди добре знали про його політичні погляди та їх поділяли.
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13.06.2022 13:24 Відповісти
То что наши граждане кого-то выбирают, а у нас какого только биомусора за 30 лет во власть не выбирали наши мудрые (тупые) избиратели, совсем не означает отмену работы правоохранителей. А в военное время и соответствующих моменту мероприятий по предателям
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13.06.2022 13:29 Відповісти
"СЛУГА НАРОТА " ....
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13.06.2022 13:31 Відповісти
Пам'ятаєте мера колаборанта з Слов'янська -Штепу яка разом з Гіркіним по блокпостам шастала.Так ось в тюрму її за це так і не посадили!
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13.06.2022 13:36 Відповісти
В этом «городе городского типа» всем абсолютно на все наплевать. Там мэром может стать любой.
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13.06.2022 14:33 Відповісти
гляжу в тєбя, как в зєркало, до головокруженія
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13.06.2022 13:25 Відповісти
А де зараз ті, що його рекомендували з опзж - королевська і компанія, чи й далі у ВР добувають свіженьку інформацію для своїх паханів в раші.
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13.06.2022 13:30 Відповісти
Голосують в унісон із СН за більшість ініційованих ОП законопроектів.
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13.06.2022 14:53 Відповісти
За непідтвердженими даними, пєніс петушилін під арештом

Інформація уточнюється та перевіряється
https://t.me/gistapapapa/39663
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13.06.2022 13:34 Відповісти
Обговорюють як підуть на Берлін, а потім на Ла Манш.
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13.06.2022 13:34 Відповісти
Ше живий? Це тимчасово.
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13.06.2022 13:39 Відповісти
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13.06.2022 13:40 Відповісти
Скоро усі побратими шмарклі виявляться на службі у Путлера.
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13.06.2022 13:40 Відповісти
Можно много утрировать и ржать, только, как бы с таким правительством страна не превратилась бы вся дыныру. Вот что страшно 23% оккупировано, благодаря ,сами знаете кому.
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13.06.2022 13:46 Відповісти
Конечно вопросов много , особенно по подготовке к войне. У нас ведь большая стройка планировалась в 2022 г. Шашлыки. Все деньги в бюджете планировались туда, а вот на оборонку, как бы не было в бюджете -денег нет, как и на гос заказы на ракеты. Что с бойцами Азова с Мариуполя ??? сказали успешная спецоперация по спасению жизней, дали приказ сдаться и забыли людей в тюрьмах. Почему не расстреливают за мародерство, предательство??? Страна должна знать своих героев.
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13.06.2022 14:00 Відповісти
зрадниками не стають- зрадниками народжуються.
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13.06.2022 13:53 Відповісти
Да он свою жо спасал. Нашли куда стремится в ДэНэРэ. Всех кого захватят, потом на убой и пошлют. Всегда есть выбор, или сражаться за свою Украину, или быть предателем и погибнуть за Рашизм.
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13.06.2022 13:54 Відповісти
Убогий петушилин тупо милитарный стиль одежды Зели косплеит.
Какая же вся эта русня и их подсосы убогие, вторичные и третьесортные даже в таких мелочах, просто мертвое болото с чванливыми паразитами, неспособными породить ничего свежего, интересного, живого и оригинального.
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13.06.2022 13:56 Відповісти
думав-думав - десь я це вже бачив ... Аж ось воно! Це було ж вже! (с)

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13.06.2022 14:05 Відповісти
Як чітко підмічено, однаково одіті, мабуть навіть одна швея шила курточки і майки, які єлдак привіх від баті одному і другому, легенька небритість, однакові борідки, видумана стомленість від піара і обидва йдуть не одну ногу з народом. Правда один робить це відкрито, а інший прикидається патріотом.
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13.06.2022 15:25 Відповісти
там непонятно, кто кого косплеит. По правде говоря, душилин в таком гардеробе значительно раньше кастрообразного чегеварился...
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13.06.2022 15:35 Відповісти
Никогда он такого до Зели не одевал, все время исключительно в костюмчике лазил. Типа солидный, большой человек, глава целой дырявой быдло-республики, а не простолюдин какой-нибудь.
Помню еще когда Зеля со своей командой начали в милитарке рассекать, русня еще пыталась раздувать зраду, мол "Ко-ко-ко пазорище то какое, совсем х-лы апустились, на официальные встречи не в кастюме, а не пайми в чем. То ли дело наши переговорщики, салидные все и в костюмах, фче как у людей".
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13.06.2022 17:03 Відповісти
это сироты....припухли с голодухи .....куда смотрит кремль.....
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13.06.2022 13:59 Відповісти
понятно хто наводив нас лавру.. так сцуки вам і треба-обрали зрадника-сосіть
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13.06.2022 14:02 Відповісти
Встретились два одиночнства
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13.06.2022 14:03 Відповісти
Две жирные свиньи
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13.06.2022 14:06 Відповісти
Не в мышцах сила
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13.06.2022 14:06 Відповісти
І форма одягу така як у нашого Боневтіка, що це співпадіння
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13.06.2022 14:11 Відповісти
два жителя Ростова
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13.06.2022 14:23 Відповісти
А чому всі кабани не голені ?
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13.06.2022 14:25 Відповісти
ТАКОЕ ЧМО,ОБГАДИЛО ТАКОЙ КРАСИВЫЙ УКРАИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
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13.06.2022 15:47 Відповісти
последняя встреча перед отправкой к кобздону
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13.06.2022 16:13 Відповісти
На фото сепары какие то, не?
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13.06.2022 16:28 Відповісти
это только цветочки, ягодки будут потом
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13.06.2022 23:17 Відповісти
 
 