Зрадник-мер Святогірська Бандура зустрівся із ватажком терористів "ДНР" Пушиліним. ФОТО

Мер Святогірська Володимир Бандура зрадив Україну та перейшов на бік так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ukraine Now".

Зазначається, що він зустрівся із ватажком так званої "республіки" Денисом Пушиліним, який "призначив" його "главою адміністрації" Святогірська.

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