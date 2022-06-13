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Зрадник-мер Святогірська Бандура зустрівся із ватажком терористів "ДНР" Пушиліним. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Святогірська Володимир Бандура зрадив Україну та перейшов на бік так званої "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ukraine Now".
Зазначається, що він зустрівся із ватажком так званої "республіки" Денисом Пушиліним, який "призначив" його "главою адміністрації" Святогірська.
Топ коментарі
+38 Sergii Ustim
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+30 Garry Grant
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Какая же вся эта русня и их подсосы убогие, вторичные и третьесортные даже в таких мелочах, просто мертвое болото с чванливыми паразитами, неспособными породить ничего свежего, интересного, живого и оригинального.
Помню еще когда Зеля со своей командой начали в милитарке рассекать, русня еще пыталась раздувать зраду, мол "Ко-ко-ко пазорище то какое, совсем х-лы апустились, на официальные встречи не в кастюме, а не пайми в чем. То ли дело наши переговорщики, салидные все и в костюмах, фче как у людей".