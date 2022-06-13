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Обстріл житлового будинку в Чернігові: Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку Куліков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку за фактом обстрілу житлового будинку в Чернігові.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, прокурори Чернігівської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно оператора-навідника військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил РФ за фактом порушення ним законів та звичаїв війни.

"Слідчі та прокурори зібрали достатньо доказів того, що 26 лютого оператор-навідник, виконуючи незаконний наказ командира батальйону, розвернув башту танку Т-72Б в бік житлового будинку на околиці Чернігова та обстріляв його осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм", - зауважила Венедіктова.

Генпрокурорка акцентує увагу, що багатоповерхівка не була військовою ціллю і не використовувалася для військових потреб.

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"Обвинувачений у справі Михайло Куліков був затриманий завдяки злагодженим діям Збройних Сил України та наразі утримується в слідчому ізоляторі", - резюмує вона.

Обстріл житлового будинку в Чернігові: Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку Куліков 01
Обстріл житлового будинку в Чернігові: Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку Куліков 02
Обстріл житлового будинку в Чернігові: Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку Куліков 03
Обстріл житлового будинку в Чернігові: Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку Куліков 04
Обстріл житлового будинку в Чернігові: Перед українським судом постане оператор-навідник російського танку Куліков 05

Автор: Ірина Дашківська
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Таких преступников тысячи, если не десятки тысяч. Украинских тюрем для них не хватит.
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13.06.2022 13:50 Відповісти
после вырока , его все равно обменяют , так что пих.
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13.06.2022 16:00 Відповісти
Обычаи войны нах..
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13.06.2022 13:55 Відповісти
Там поряд - березовий гай! Берези різного віку Нагнуть і прив"язать за ноги
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13.06.2022 14:01 Відповісти
Навіщо ще березці завдавати біль, кувалдою по дурній башці і в яму, а краще цих істот виявляти і знищувати у них вдома, варіантов купа, але краще "смузі Бандери" немає, щоб разом з майном, яке накрало. Кому робити там є, там більше 12 мільйонів українців, половина з них зомбовані, але є ті, які знають хто є хто, головне правильно їх попросити.
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13.06.2022 14:12 Відповісти
Посадіть його у загальну камеру. Гадаю він від "сорому" бажає повіситись....
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13.06.2022 15:00 Відповісти
А фото "хероя" можна?
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13.06.2022 15:25 Відповісти
 
 