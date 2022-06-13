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Росія (47144) McDonald's (25)

"Російський McDonald's" вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

Логотип російської мережі "Вкусно и точка", якою замінили McDonald's після його виходу з ринку РФ, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка виготовляє корм для тварин.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в Росії замість Макдональдса, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Так, це не жарт", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: McDonald's остаточно йде з Росії

Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 01
Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 02
Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 03
Російський McDonalds вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+64
Чого це вкрали? Думаю це франшиза
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13.06.2022 15:17
+34
В принципе все сходится
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13.06.2022 15:18
+30
Господи, чи є межа убогості у цих примітивних істот
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13.06.2022 15:20
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Чого це вкрали? Думаю це франшиза
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13.06.2022 15:17 Відповісти
100%, різни породи тварин))
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13.06.2022 15:32 Відповісти
Именно ))))
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13.06.2022 18:39 Відповісти
В принципе все сходится
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13.06.2022 15:18 Відповісти
у них никак иначе не получится , как говорится : лишнехромосомные
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13.06.2022 16:05 Відповісти
Тваринами яб їх не називав би
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13.06.2022 15:19 Відповісти
Сімволічно )
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13.06.2022 15:19 Відповісти
Не вкрав, а освободіл от авторскіх прав португальскіх бєндєровцов
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13.06.2022 15:20 Відповісти
Господи, чи є межа убогості у цих примітивних істот
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13.06.2022 15:20 Відповісти
нет
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13.06.2022 15:25 Відповісти
Немає,це срака світу,тому там сконцентроване усе лайно.
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13.06.2022 15:25 Відповісти
Нічого не вкрали. Корм для тварин - так воно й є.
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13.06.2022 15:20 Відповісти
Це просто логічний фінал.
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13.06.2022 15:20 Відповісти
І тут спзидили. "Імперія" во всій красі
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13.06.2022 15:20 Відповісти
а что нет так? если в бывшем макдональдсе теперь продают корма для животных, то и логотип должен быть соответствующий
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13.06.2022 15:21 Відповісти
Москалі гірші любих тварин.
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13.06.2022 15:21 Відповісти
Чим вам тварини завинили?
Вони не тварини.
Вони ZVери.
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13.06.2022 15:33 Відповісти
В очередной раз доказано, что у кацапов ни ума, ни фантазии !
Животные, б*я......
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13.06.2022 15:22 Відповісти
100 % Корм для тварин
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13.06.2022 15:23 Відповісти
ФК "Миколаїв"

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13.06.2022 15:23 Відповісти
Нашёл характерный момент. И так можно было.

Во втором розыгрыше Кубка СССР первым соперником николаевцев жребий выбрал московский «Локомотив» - первого и единственного обладателя Кубка.
Матч был назначен на 24 мая 1937 года, однако в указанный день на матч не прибыл назначенный физкультурным комитетом арбитр.
Команды договорились в указанное время провести товарищеский матч.
«Локомотив» выиграл 4:0, а официальный матч было решено провести 26 мая.
Матч был организован.
Продано несколько тысяч билетов, зрители заняли свои места на стадионе, ждали начала матча, но он не состоялся.
Позже выяснилось, что накануне команда московского «Локомотива» получила телеграмму от руководителя Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, где было сказано, что товарищеская встреча, которая состоялась 24-го числа, считается официальной.
Протесты николаевцев результата не принесли.
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13.06.2022 15:58 Відповісти
"Російський McDonald's" ? Это уже воровство и абсурд
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13.06.2022 15:23 Відповісти
Роzzія - країна абсурду, край казкових довбойобів.
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13.06.2022 16:15 Відповісти
"Російський McDonald's" ? Это уже воровство и абсурд
____________________________________________________________________________________

Это не воровство, не абсурд, а обреченное признание миру и самим себе, где на уровне подсознательного сквозит понимание того, что ничего своего, чем можно гордиться, им придумать не дано.
Не, ну в самом деле... Давайте...
Придумайте свой русский бренд, да такой, чтобы хоть в Европе, хоть в Азии, хоть в Африке все знали - это русское, это их оригинальная придумка, это символ качества и надежности.
Есть такое? Нет!!!
Система "цап-царап", как проявление национальной ментальности.
Своего не было, нет и уже никогда не будет, а максимум возможного, это повторение того, что где-то и кем-то было создано.
Вот и имеем разнообразных кривобоких монстров:
"Вкусно и точка" - это русский МакДоналдс.
Сколково - это русская Силиконовая Долина.
Мосфильм - это русский Голливуд.
Тольятти - это русский Детройт
"Волк и Заяц" - это русский "Том и Джерри".
Перечисление без конца и без края.
И закончится это "Вкусно и Точка" точно также, как закончилась неимоверно раздутая русская "силиконовая долина" - Сколково, показухой и распилом миллиардов
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13.06.2022 17:03 Відповісти
Тварини і крапка.
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13.06.2022 15:23 Відповісти
Нічого вони не вкрали. Просто обозначілі пункт пітанія кацапсин
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13.06.2022 15:24 Відповісти
вяличие прет из всех щелей ))))
как не набрешут так украдут, смарадерят...
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13.06.2022 15:24 Відповісти
жріть скотиняки!!!
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13.06.2022 15:24 Відповісти
Совпадение?...(с).
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13.06.2022 15:24 Відповісти
Та нехай хоч логотип буде правдивим, з чогось же починати потрібно.
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13.06.2022 15:25 Відповісти
Ні.
Це вже "натягування сови на глобус".
З першого погляду видно надто багато розбіжностей.
Не потрібно уподоблятися раша пропаганді!
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13.06.2022 15:25 Відповісти
Ну шо, був логотип корму для тварин - В московії став логотипом корму для скотини...
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13.06.2022 15:26 Відповісти
ЖИВОТНЫХ ЖАЛКО
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13.06.2022 15:28 Відповісти
Ну так всё верно, корм для животных, а кто то подумал другое?
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13.06.2022 15:29 Відповісти
у меня вообще давно было подозрение, что там гранулированный корм
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13.06.2022 15:30 Відповісти
Звезду тоже украли у американского супермаркета.
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13.06.2022 16:11 Відповісти
А эмблему (медведь) рашистская партия единая россия украла у калифорнийцев перекрасив мишку в голубой
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13.06.2022 19:02 Відповісти
Не гранулированный корм, а наполнитель кошачьих туалетов.🐱
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13.06.2022 23:31 Відповісти
та цей логотип - єдине правдиве, що є на рашці!
нашо ви одразу так: вкрав?
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13.06.2022 15:32 Відповісти
Там корм для животных. И там корм для животных. Не было необходимости изобретать что-то новое.
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13.06.2022 15:35 Відповісти
А-ха-ха-ха-ха!!!
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13.06.2022 15:36 Відповісти
не можна так тварин принижувати, росіяни - останне лайно на планеті
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13.06.2022 15:36 Відповісти
всё по делу
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13.06.2022 15:37 Відповісти
Ну все правильно цап-царапнули: в тих ригаловках теж буде подаватися корм для скажених тварин.
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13.06.2022 15:49 Відповісти
для тварин, особливо кацапів-свиней, саме то, там замість мізків пустота, нічого свого не можуть придумати, дебіли мля-я
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13.06.2022 16:02 Відповісти
Це називається паралельний імпорт логотипів. Росіяни не тільки вкрали логотип, але й конкурують у тій же галузі: теж роблять їжу для тварин.
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13.06.2022 16:11 Відповісти
Оскільки на мордорі вщерть все крадене, від назви, прапора, герба тощо, пропоную не подавати подібне як новину. Як схід,або захід сонця.
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13.06.2022 16:12 Відповісти
просто черговий доказ чи факт ...
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13.06.2022 17:17 Відповісти
"А какая разница"
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13.06.2022 16:12 Відповісти
Макдональдс украли у американцев,логотип у португальцев,**** страна цап царап.
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13.06.2022 16:26 Відповісти
Вот же ж мокшаноазиатское племя, не то что бренд, свой логотип даже не в состоянии придумать
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13.06.2022 16:33 Відповісти
Тварини бувають різні. Таких бачили в Бучі і не тільки. Вони зараз нишпорять по всій Україні, тварюки.
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13.06.2022 16:45 Відповісти
WOG тільки догори дригом
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13.06.2022 16:53 Відповісти
Корм и точка.
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13.06.2022 17:48 Відповісти
Быдлякам - быдлячий корм
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13.06.2022 18:04 Відповісти
Лол. Корм для животных. Думаю это не случайно, а насмешка над своим же бесправным народом.
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13.06.2022 18:27 Відповісти
Скорочуємо назву "Вкусно и точка", та виходить "Вкус...очка". Дуполізи москалі.
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13.06.2022 18:32 Відповісти
А шо не так? Животных кормят кормом для животных )))))))
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13.06.2022 18:40 Відповісти
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14.06.2022 13:59 Відповісти
 
 