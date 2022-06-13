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"Російський McDonald's" вкрав логотип у португальського виробника корму для тварин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
Логотип російської мережі "Вкусно и точка", якою замінили McDonald's після його виходу з ринку РФ, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка виготовляє корм для тварин.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Логотип компанії "Вкусно и точка", яка тепер працює в Росії замість Макдональдса, виявився вкраденим у португальської компанії Matosmix, яка займається виробництвом кормів для тварин. Так, це не жарт", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+64 Лысый коротышка
показати весь коментар13.06.2022 15:17
+34 Aks World
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+30 Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар13.06.2022 15:20
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Будь ласка, зачекайте...
Вони не тварини.
Вони ZVери.
Животные, б*я......
Во втором розыгрыше Кубка СССР первым соперником николаевцев жребий выбрал московский «Локомотив» - первого и единственного обладателя Кубка.
Матч был назначен на 24 мая 1937 года, однако в указанный день на матч не прибыл назначенный физкультурным комитетом арбитр.
Команды договорились в указанное время провести товарищеский матч.
«Локомотив» выиграл 4:0, а официальный матч было решено провести 26 мая.
Матч был организован.
Продано несколько тысяч билетов, зрители заняли свои места на стадионе, ждали начала матча, но он не состоялся.
Позже выяснилось, что накануне команда московского «Локомотива» получила телеграмму от руководителя Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта, где было сказано, что товарищеская встреча, которая состоялась 24-го числа, считается официальной.
Протесты николаевцев результата не принесли.
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Это не воровство, не абсурд, а обреченное признание миру и самим себе, где на уровне подсознательного сквозит понимание того, что ничего своего, чем можно гордиться, им придумать не дано.
Не, ну в самом деле... Давайте...
Придумайте свой русский бренд, да такой, чтобы хоть в Европе, хоть в Азии, хоть в Африке все знали - это русское, это их оригинальная придумка, это символ качества и надежности.
Есть такое? Нет!!!
Система "цап-царап", как проявление национальной ментальности.
Своего не было, нет и уже никогда не будет, а максимум возможного, это повторение того, что где-то и кем-то было создано.
Вот и имеем разнообразных кривобоких монстров:
"Вкусно и точка" - это русский МакДоналдс.
Сколково - это русская Силиконовая Долина.
Мосфильм - это русский Голливуд.
Тольятти - это русский Детройт
"Волк и Заяц" - это русский "Том и Джерри".
Перечисление без конца и без края.
И закончится это "Вкусно и Точка" точно также, как закончилась неимоверно раздутая русская "силиконовая долина" - Сколково, показухой и распилом миллиардов
как не набрешут так украдут, смарадерят...
Це вже "натягування сови на глобус".
З першого погляду видно надто багато розбіжностей.
Не потрібно уподоблятися раша пропаганді!
нашо ви одразу так: вкрав?