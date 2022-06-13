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Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський у восьму річницю звільнення Маріуполя наголосив, що місто знову звільнять від російських окупантів.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!" - наголосив глава держави.

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Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 01
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 02
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 03
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 04
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 05
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 06
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 07
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 08
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 09
Маріуполь буде звільнено, як і в 2014-му році, - Зеленський 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
А ты, милок, не хочешь поведать народу Украины про причины такой быстрой оккупации Мариуполя и всего юга Запорожской и Херсонской областей? Народ все-таки хочет знать правду о своих предателях.
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13.06.2022 16:35
+47
Свіженькі видання.
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13.06.2022 16:42
+42
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13.06.2022 16:38
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Так уже не буде.
Не те місто.. Власне і міста там вже не лишилось. І людей..
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13.06.2022 16:34 Відповісти
Ура товарищи❗Буде звiльнено.
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13.06.2022 16:39 Відповісти
дааа, мы еще сыграем на рояли ...
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13.06.2022 16:43 Відповісти
Тогда освобождали без Зеленс3о6о
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13.06.2022 17:49 Відповісти
Тьфу, блін! Щось сьогодя рано прокинувся...Він що, дісно не бачить різниці?
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13.06.2022 16:35 Відповісти
А ты, милок, не хочешь поведать народу Украины про причины такой быстрой оккупации Мариуполя и всего юга Запорожской и Херсонской областей? Народ все-таки хочет знать правду о своих предателях.
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13.06.2022 16:35 Відповісти
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13.06.2022 16:38 Відповісти
Свіженькі видання.
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13.06.2022 16:42 Відповісти
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13.06.2022 16:57 Відповісти
він відповів вже, треба було слухати👇

https://twitter.com/i/status/1535636536942788609
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13.06.2022 16:39 Відповісти
Популісти- маніпулятори винними себе ніколи не визнають.
То фсЬо Захід, Порошенко та українці, які панакували б. Можливо.
Мені цікаво, хто дав команду і хто втілив відкликання міжнародного позову проти мордора, за анексію криму, на сотні міліардів доларів?
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13.06.2022 16:41 Відповісти
Голова ОСББ якось взнав, що терористи готують вибух в його будинку. Але він то нікому не повідомив, бо щоб паніки не було і жильці ліфти не поламали, коли втікати з будинку будуть. Мало того, він ще й всі двері в підвал повідкривав, ну щоб терористи їх не виламували! Бо ж і дверей також шкода.
Так от, бабахнуло. Перший під'їзд в хлам. В другому трохи потріскали стіни, а треті, четвертий і п'ятий майже цілі, тільки шибки з вікон повилітали. І уявіть собі, жителі будинку, ну ті, що живими після вибуху залишились, того голову ОСББ хвалити стали і дякувати йому почали, бо ж в третьому, четвертому і п'ятому ліфти ж то працюють! Ну і двері в підвали не виламані...
Нічого не нагадує, пілять?
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13.06.2022 17:33 Відповісти
Вам Безугла ответит..... Ещё и комиссию создаст...
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13.06.2022 18:44 Відповісти
Ница потвора,щось ця чіпуха жидівська почала дратувати гірше *****
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13.06.2022 16:36 Відповісти
Сказал Давидов
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13.06.2022 16:38 Відповісти
Так,бо в Україні євреї які боронять від ***** наш спільний дім,та жиди які нас усіх зраджують та грабують.Слава ЗСУ!
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13.06.2022 16:45 Відповісти
он может быть Давидов, Усламбеков, Рабинович, Ким или Ли. Тебе какое дело, кацап?
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13.06.2022 17:16 Відповісти
Очередные пустые слова от человека, который никакого уважения абсолютно не вызывает. Освободят безусловно, но без такого говнокомандующего как он. Я даже знаю как он оправдываться будет, когда за эти слова начнут спрашивать - "ну я имел ввиду дипломатическим путем когда-нибудь". Сколько раз этот черт заявлял на Крымской платформе что Крым обязательно освободят, но при этом не купил ни одной гаубицы и танка.
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13.06.2022 16:38 Відповісти
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13.06.2022 16:50 Відповісти
Что-то это слово, "гарант", уже стало именем нарицательным. Если "гарант" гарантирует, значит, будет жопа.
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13.06.2022 17:07 Відповісти
освобоЖдун
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13.06.2022 16:41 Відповісти
ну так в 2014 был в стране президент
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13.06.2022 16:41 Відповісти
Не буде так як 2014, 2,5 тис. в полоні, весь Донбас кровью политий. Лижі,асфальт і шашлики замінили зброю ЗСУ. Позорний президент, президент на крові
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13.06.2022 16:47 Відповісти
Звичайно не буде як у 2014-му. У 2014-му не було повномасштабного наступу з усіх сторін, не було і західної допомоги. Не було прихованої мобілізації в Росії, і не було військового стану в Україні. Масштаби війни змінилися, а тому змінилися і наші втрати. На жаль. Але звільняти все одно доведеться. Чи від того, що Донбас "кров'ю политий" нам слід просто скласти зброю? Варіантів у нас немає, і це треба зрозуміти кожному українцю. Тому Маріуполь буде наш. Окупантам не віддамо
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13.06.2022 17:17 Відповісти
Ви забули, як змінились війска. І українське, і, нажаль, кацапске.
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13.06.2022 17:28 Відповісти
У 14-му не було квартальних клоунів (какіх разніц, хуже нє будєт, хоть паржом) при владі. ЗСУ були в Україні в пріоритеті, по декілька разів на рік підіймались оклади військовим, до ЗСУ надходила нова техніка, форма, покращувалось харчування і тут бах настав 2019рік і все в пріоритет прийшло крадівництво, а ЗСУ то таке хай 3роки з 10тис.грн. посидять, і досиділись до некомплекту частин в 50% на 24лютого, і звісно як...уйло могло мимо пройти йому навіть нові дороги в 3слоя проклали...
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13.06.2022 18:03 Відповісти
ЗСУ стали в пріоритеті лише після того, як гіркий життєвий досвід показав результати "роботи" попередніх очільників України над українською армією, тому почали змінювати хоч щось. На Донбасі ми воювали практично босі. А щодо того, що 2019 все припинилося повна брехня. Якщо подивитися на інфографіку, зарплатня військовим була збільшена ледве не вдвічі. Хоча звичайно застій у цій сфері виявився величезним. Зате прийшло реальне військове командування, такі як Залужний, завдяки яким зараз тримається наша держава. У такій ситуації нам у будь-якому разі легко не було б. У 2014 теж було дуже складно, але ми навчилися і вистояли. Ця війна ще не на один рік, працювати ще є над чим. Положення наше не безнадійне, треба лише вистояти. А потім і до перемоги не далеко
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13.06.2022 18:54 Відповісти
Розмінували дороги, здали територію України, загинули Українці! Ну ну... Хай розкаже на могилах Маріупольців.
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13.06.2022 16:48 Відповісти
не треба нічого казати на могилах, бо це чмо ще й там зробить собі піар на костях.
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13.06.2022 17:09 Відповісти
Denys Tsaruk
@den_tsaruk
·
1 год
Ботофермам рига подоляка дали методичку, ніби то клістрони не зробили б погоди на полі бою, але десь зняли клістрони, десь розмінували, десь згнили броніки, а десь вспустили ДРГ. Потім з цих маленьких десь склалась в сумі окупація 20% і геноцид українців.
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13.06.2022 16:49 Відповісти
Невозможно войти в одну реку дважды.
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13.06.2022 16:49 Відповісти
а трижды?
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13.06.2022 17:18 Відповісти
если невозможно зайти второй раз, значит, третьего и всех последующих раз быть не может. Это же логика. В чем вопрос?
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14.06.2022 10:31 Відповісти
Боневтік знімається в кіно? Як в 2014 році? В 2014 році залишки Збройних Сил України, нацгвардії і "Азова" з генералом Павловським і залишками місцевої міліції, яка не зрадила ( не з татаровим,Ю демченко і смірновим, ті були на боці антимайдану) звільнили місто без великих втрат серед громадян і військових. А твої Володя, спочатку сфальшували справу на Павловського, потім всі гроші на обзроєння три роки разивали в дороги, здали південь, потім здали Маріуполь, потім здали захисників Маріуполя під великими гаслами про "евакуацію". Відчуваєш різницю? А видавлювати ворога будуть катками для укладання асфальту і бітуновозками? А ти, Володя, в 2014 році в цей час давав концерти "тій стороні". Ніхто про це не забув і не кидайся гарними і пустими слівцями, краще назви хто злив південь, кто призначив зрадників на великі посади і хто почав розвалювати армію замість її украплення?
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13.06.2022 16:58 Відповісти
та да...так как ты в 2014 и умер бы а Крым не отдал ?????
пафосная бородатая гнида...
не ты в 2014 освобождал и не ты в 2022 старался чтоб не захватили !!!
опять освобождать не пришлось бы, отдавая жизни наилучших... если бы не перистатьстрилять, отвестивайска, сойтисьпасередине, заглянуть в очко ***** ...и непереборимое детско-наивное желание покататься на лыжах и пожрать на майские шашлык... когда вокруг дядьки "нагнетают"...
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13.06.2022 16:59 Відповісти
Так хто ж здав південь України?
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13.06.2022 18:01 Відповісти
ооо...це таке важке питання (бо відповіді на повернхі ..і навіть шукати довго не треба - тільки преЗЕ ручечку білу тре протягнути і вхопить)... та зелені жаби знову скаламутять воду як з вагнерівцями...
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13.06.2022 18:14 Відповісти
тот, кто искал мира в глазах путина, тот, кто приказал разминировать перешеек между Украиной и Крымом, тот, который в интервью рассказывал, что "Харьков, наверное, прийдется отдать России".
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14.06.2022 10:34 Відповісти
Нуууу... Подоляк сказав 1000 гаубиць... Це мабуть всі з США. Так що навряд чи
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13.06.2022 17:00 Відповісти
А нахрєна? Бердянськ, Херсон зрозуміло, а територію, що колись була містом, а зараз суцільні руїни для чого?
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13.06.2022 17:10 Відповісти
с чего это ты государственные земли разбазаривать собрался?
Сепар что ли?
Донбасс - это УКРАИНА!
Как и КРЫМ!
запиши себе где-нибудь.
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13.06.2022 17:19 Відповісти
Если будет наступление и освободят Херсон, то думаю рашисты Мариуполь сами сдадут. Там уже воровать нечего, да и прятаться на руинах негде.... + вода, жратва, свет тоже -..... Очень легко отрезать от поставок.
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13.06.2022 18:49 Відповісти
Щось треба ******* у річницю, от воно й рота роззявляє.
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13.06.2022 17:24 Відповісти
Бурку мне !!!! Сам поведу в атаку !!!!
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13.06.2022 17:27 Відповісти
І саме йому хтось ще вірить?
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13.06.2022 17:58 Відповісти
чтобы было "как в 2014 году", президент должен быть кто то другой, а не Зеленский.
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13.06.2022 18:30 Відповісти
Я бы поддержал любого образоаанного человека, который реально или воевал или помогал на передовой. Мальчики сэлфи, которые пару раз что то отправили, но сами на передовую и на километр не приближались - не считаются.
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13.06.2022 18:52 Відповісти
А шашлики на Перве мая будуть?
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13.06.2022 19:04 Відповісти
Вова , Как , если у тебя , сидят агенты кремля и полезные идиоты Ермак , Татаров , Гетьманцев , Боканов , Безуглая ,Верещюк С этими , как бы Киев не сдать
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13.06.2022 19:13 Відповісти
Можемо констатувати факт, що він бідоносець. І це не метафора, бо вже фактів через край.
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13.06.2022 19:14 Відповісти
некоторые временные поражения, зависят не только от военной силы, но и от населения, которые изнутри подрывают страну, а не помогают ей. Это касается всех предателей в Мариуполе которые ждали так же как и в 2014 своих.
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13.06.2022 19:51 Відповісти
Никто никого не ждал, все жили припеваючи, пришли русские и ********** там все и никто не защитил население города.
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14.06.2022 07:58 Відповісти
 
 