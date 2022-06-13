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Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на колишніх позиціях армії РФ поряд із селом Мироцьке, Бучанського району Київської області.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 01

"7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна.

Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 02

Також дивіться: На Київщині виявлено тіло розстріляного окупантами мирного жителя, - Нацполіція. ФОТО

Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 03

Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих", - зазначив поліцейський.

Тіла сімох цивільних громадян, закатованих російськими військовими, виявлені на Київщині, - Нацполіція 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В селі Бузова на Київщині виявили ще двох вбитих російськими окупантами мирних жителів, - Нацполіція. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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13.06.2022 16:48 Відповісти
Покажіть це *****-********************* Шольцу, Макрону і Драгі...
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13.06.2022 16:52 Відповісти
Вот когда приедут эти три "представителя" от еврОПЫ уговаривать "сохранить *****" еще одному пи........у пизиденту , то вы их сразу туда на опознание родственниками везите - они узнают много интересного про себя ...
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13.06.2022 17:02 Відповісти
А хіба це Шольц з Макроном кричали,що нападу не буде?
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13.06.2022 17:21 Відповісти
Гниди ЗЕлені знову свої про№оби вішають на інших!
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13.06.2022 17:23 Відповісти
Царство Небесне...
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13.06.2022 18:46 Відповісти
 
 