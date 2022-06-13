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Командиру авіаційного полку РФ, який віддав наказ бомбардувати нафтобази Рівненщини, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури командиру 23-го винищувального авіаційного Талліннського полку 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ППО Східного військового округу РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підполковник російської армії у березні 2022 року віддав злочинний наказ підпорядкованому підрозділу про нанесення бойовими літаками ракетних ударів по цивільних незахищених об’єктах на території Рівненської області. Йдеться про нафтобази у м. Дубно та смт Клевань. На виконання цих наказів пілоти бойових літаків РФ вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь) та без перетину повітряного простору України здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненщини.

"Це призвело до забруднення атмосфери, повітря та землі нафтопродуктами і продуктами їх згоряння, а також до повної зупинки роботи нафтобаз. Наразі встановлено, що екології завдано шкоди на понад 11 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що підозрюваного оголосять у розшук для його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Рівненській області.

Командиру авіаційного полку РФ, який віддав наказ бомбардувати нафтобази Рівненщини, повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора 01

Автор: Ірина Дашківська
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А этому ублюдку от этого холодно или жарко?
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13.06.2022 17:00 Відповісти
Скоро его ликвидируют. Через неделю будет новость
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13.06.2022 17:17 Відповісти
это так шоб воздух сотрясти и отметится мол недаром зарплату получаем...
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13.06.2022 17:12 Відповісти
пук у повітря !!!!
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13.06.2022 17:15 Відповісти
Це даже не пук, а тишеньке ш-ш-ш-ш, чисто по-прокурорськи.
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13.06.2022 18:29 Відповісти
Зашлите или купите для этого ублюдка киллера и всё !!!
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13.06.2022 17:18 Відповісти
+++
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13.06.2022 18:30 Відповісти
не холодно й не спекотно , навіть прізвище і морду не показали ...(
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13.06.2022 17:21 Відповісти
А чому рило свині заблюрене?
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13.06.2022 17:24 Відповісти
а ***** було повідомлення про підозру?
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13.06.2022 17:57 Відповісти
Только Ответка, только массовые разрушения на Расея могут остановить ракетные удары по Украине...Не тешьте себя иллюзиями, что когда либо эта русская травь со свиным рылом будет наказан украинским судом...Только террор -беспощадный ,( не взирая на пол и возраст) на территории оккупанта может изменить ситуацию.
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13.06.2022 19:05 Відповісти
И на хрена вы хлебало его размазали, чтобы не узнали, или это очередная липа...Зачем тогда выставлять его фото???Странный вы народ...
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13.06.2022 19:09 Відповісти
 
 