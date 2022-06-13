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Київ (13826) Нацполіція (13917) волонтери (1208) гуманітарна допомога (727)

Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві правоохоронці викрили псевдоволонтера, який продавав гуманітарну допомогу, безоплатно отриману від іноземців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 01

Поліцейські встановили, що продовольчі товари іноземці безоплатно передавали цивільному населенню України, яке постраждало внаслідок військової агресії РФ. Представляючись волонтером, чоловік безкоштовно отримував гуманітарну допомогу, зокрема це - продукти харчування, ліки, засоби гігієни, а в подальшому продавав їх за гроші.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці провели три оперативні закупки та затримали зловмисника "на гарячому" під час чергового продажу товару.

Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 02
Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 03

За місцем мешкання і роботи чоловіка, а також в орендованому гаражному приміщенні працівники поліції провели невідкладні обшуки, де виявили цілий склад гуманітарної допомоги та гроші у сумі понад 500 тис. гривень.

Дивіться також: У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги, - поліція. ФОТО

Псевдоволонтер, що продав отриману від іноземців гуманітарну допомогу, затриманий у Києві, - Нацполіція 04

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Продавав гумдопомогу, що призначалася для українських захисників: затримано директора благодійного фонду в Одесі, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Чергова мерзенна гнида...
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13.06.2022 17:27
+11
Не перестаю удивляться... Хотя чему удивляться, чучело в кармашке увидело лишную гривну и все ******, мозг отказал!!! Что там происходит на востоке, кто там погибает, кто там недоедает, разве его ****?? Главное что у него в кармашке шелестит, а остальные нахер!!!
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13.06.2022 17:37
+9
мразь
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13.06.2022 17:31
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Чергова мерзенна гнида...
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13.06.2022 17:27 Відповісти
мразь
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13.06.2022 17:31 Відповісти
Чому ви вважаєте ту нікчему українцем? Судячи з усього - кацапчик.
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13.06.2022 19:53 Відповісти
Не перестаю удивляться... Хотя чему удивляться, чучело в кармашке увидело лишную гривну и все ******, мозг отказал!!! Что там происходит на востоке, кто там погибает, кто там недоедает, разве его ****?? Главное что у него в кармашке шелестит, а остальные нахер!!!
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13.06.2022 17:37 Відповісти
Так скорее всего колаборант или предатель ,а может из опзж ,жалко что его не расстреляют, а надо бы ,пока не начнут подобных ликвидировать, будет такое продолжаться и дальше ,принципы демократии и конвенции здесь неприемлимы
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13.06.2022 17:53 Відповісти
Не обязательно коллаборант...я знаю одну такую "волонтерку". Точно не прокацапская, точно за Украину, но ооочень любит деньги, очень жадная и никогда не стеснялась на шарик использовать других людей, чтобы заработать. Вот и сейчас - она вроде немного помогает в госпитале, но при этом по другому направлению полученное нашару для бесплатного распространения - продает.
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13.06.2022 19:37 Відповісти
А ты безмолвно наблюдаешь за этим?
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13.06.2022 20:25 Відповісти
Хочеться вірити, але...
Сімєйка з родинними зв*язками з Ростова. Маманька у податковій 25 рочків відтрубила, тяжка непосильна праця. Синульку на тютюнову схему пристроїла. До 1 березня чекали на "асвабадителей"! Потім злиняли. На травневі повернулися з новою темою "гуманітарка". "Откриваєм сваі магазіни, осєнью будєт нечего єсть". Таке.
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13.06.2022 17:43 Відповісти
постійни випадки розкрадання допомоги, чому тоді тупі вівці з вдали не допетрають зробити якусь офіційну базу волонтерів та сайт, де можна буде пробити людину що це справді акредетований волонтер? Чи принаймні самі волонтери могли б вже організувати якусь спілку волонтерську, та приймати до своїх лав лише за перевіркою.

оскільки за 8 років війни нічого подібного не було створено, то я можу зробити висновки що це нікому не потрібно, ні владі, ні самим волонтерам ... владі чому зрозуміло - вони дебіли, а що волонтери, не хочуть виходити з тіні? ... це ********* на думку що вони всі крадуть, просто хтось трошки, а хтось взагалі усе, як ця чмоня з новини.
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13.06.2022 17:47 Відповісти
отака шобла акредитується першою!
а реальним волонтерам буде зайва проблема.
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13.06.2022 18:18 Відповісти
міркуєш як азіт якийсь ... тобо якась асоціація письменників або журналістів це добре, а асоціація волонтерів, яки мають дотсуп до грошей та формують репутаці це погано? 🤣

а до деяких "реальних" волонтерів також є питання, чому вони купують дрони на Амазоні, там де на них щонайменше вже потрійна націнка
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13.06.2022 18:33 Відповісти
А тут працюєшь, працюєшь, а такі гроші навіть і не бачив.
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13.06.2022 18:01 Відповісти
Главное вовремя поделится. Все помнят Родина в опасности вышли СМС 10 грн, где деньги? Не знаю. А вот Бирюков знает))
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13.06.2022 18:02 Відповісти
Дурак ты батенька...Это у вас видать наследственное...
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13.06.2022 18:48 Відповісти
Дайте угадаю. А передавал ее ему конечно Порошенко
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13.06.2022 18:16 Відповісти
Без всякого суда с псевдоволонтера надо сделать псевдосапера.
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13.06.2022 18:24 Відповісти
Ампутировать обе ноги этой падле,и пускай бегает...
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13.06.2022 18:47 Відповісти
 
 