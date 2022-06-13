Внаслідок зіткнення легковика та автобуса на Вінниччині загинули 4 особи, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Легковик зіткнувся із автобусом "Запоріжжя - Прага" на Вінниччині, внаслідок чого загинули 4 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Близько 16:50, у с. Кунка, Гайсинського району, Вінницької області, внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом "Запоріжжя-Прага" (перебувало 11 пасажирів та 2 водія) загинуло 3 особи, які перебували в авто.
Ще 1 особу в тяжкому стані було госпіталізовано, але від отриманих травм людина померла.
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Переважна більшість довбойобів, яких я зустрічав на дорогах України, були на звичайних машинах.