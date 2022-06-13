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Внаслідок зіткнення легковика та автобуса на Вінниччині загинули 4 особи, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Легковик зіткнувся із автобусом "Запоріжжя - Прага" на Вінниччині, внаслідок чого загинули 4 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Внаслідок зіткнення легковика та автобуса на Вінниччині загинули 4 особи, - ДСНС 01

Близько 16:50, у с. Кунка, Гайсинського району, Вінницької області, внаслідок зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом "Запоріжжя-Прага" (перебувало 11 пасажирів та 2 водія) загинуло 3 особи, які перебували в авто.

Ще 1 особу в тяжкому стані було госпіталізовано, але від отриманих травм людина померла. 

Читайте: ДТП у Києві: Авто на повній швидкості врізалося в бетонні блоки, загинули дві людини. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Й знову на дорогах ті що постійно кудись невстигають.... й знову немає у кого спитати - " ну що, встиг?"....
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13.06.2022 18:11 Відповісти
Нам війни мало? Може, узбагоєтесь з тими цацками-машінками, як діти малі: як же, у Петра є, а у мене, Василя, немає - останнє віддам, але бібіку куплю. Накупили
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13.06.2022 18:24 Відповісти
Из-за того, что происходят ДТП, нужно перестать ездить на автомобилях? Вы дурачок? А при чем тут "войны мало"? Война каким-то образом должна предотвращать ДТП что ли?
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13.06.2022 18:42 Відповісти
Справа не в бібікалках, причина в головах тих хто їздить на цих бібікалках. В більшості тих хто їздить на дорогих бібікалках завищене почуття самооцінки не тільки на дорозі, а й взагалі в житті. Але Бог робить всіх рівними. Шкода тільки, що іноді страждають невинні...
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13.06.2022 19:13 Відповісти
Воно не залежить від вартості авта.
Переважна більшість довбойобів, яких я зустрічав на дорогах України, були на звичайних машинах.
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13.06.2022 19:38 Відповісти
Это точно. На дорогих тачках часто убиваются мажоры, ощутившие себя полубогами, а на дешевых - долбо.бы.
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14.06.2022 19:52 Відповісти
там дуже небезпечний зигзаг, якщо швидкості не знизив - виліт на встрєчку
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13.06.2022 23:45 Відповісти
 
 