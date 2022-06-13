УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11317 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Допомога Україні Війна
5 805 20
Резніков (1385) Залужний (583) Брінк (152)

Резніков, Залужний і Брінк обговорили підготовку до "наступного Рамштайну". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч із послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері. 

Він зазначив: "Разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відбулася продуктивна зустріч з послом США в Україні. Ми обговорили підготовку до наступного засідання групи "Ramstein" і способи підтримки темпів постачання необхідної зброї до України. Впевнений у подальшій плідній співпраці США та України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України - це національні інтереси США, Росія має заплатити високу ціну за свої дії, - посол Брінк на зустрічі з Бакановим. ФОТОрепортаж

Резніков, Залужний і Брінк обговорили підготовку до наступного Рамштайну 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Залужному респект
показати весь коментар
13.06.2022 19:15
+11
Если Залужный участвует, то толк будет.
показати весь коментар
13.06.2022 19:21
+8
главное чтобы "рамштайны" не превратились в обыденную говорильню
показати весь коментар
13.06.2022 19:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
главное чтобы "рамштайны" не превратились в обыденную говорильню
показати весь коментар
13.06.2022 19:14 Відповісти
Хоть без присмотра д'Ерьмака ибезуглой⁉️
показати весь коментар
13.06.2022 21:09 Відповісти
як там, щодо ленд-лізу, чи дадуть щось потужніше за стінгера і коли?
показати весь коментар
13.06.2022 19:14 Відповісти
Вже пливе
показати весь коментар
13.06.2022 19:15 Відповісти
не так быстро.....но будет скоро.
показати весь коментар
13.06.2022 19:17 Відповісти
Ленд-ліз, розпочнеться з жовтня місяця.
показати весь коментар
13.06.2022 19:21 Відповісти
А это зрадофилам пофиг..в такие тонкости они не вникают..вот почему с октября??? Зрада)))) про новый финансовый год- это сложно))) зато оно гневный коммент написало
показати весь коментар
13.06.2022 19:26 Відповісти
Раджу тобі з "тонкостямі" поїхати десь на пару годин під Святогірськ або Лисичанськ, подивимось (якщо повернешся з того пекла) які ти відгуки тут будеш залишати.
показати весь коментар
13.06.2022 19:59 Відповісти
та не буде ніякої серьозної зброї допоки боневтік не віддасть донбас, херсон та миколаїв. Амбасади вже повернулися до києва. Всі чекають, коли зламається зеля.
показати весь коментар
13.06.2022 20:11 Відповісти
ЗЄ, як складний ножечок, всєгда готов! Але США і GBR показують ***** дулю з маком
показати весь коментар
13.06.2022 20:32 Відповісти
Залужному респект
показати весь коментар
13.06.2022 19:15 Відповісти
Магазин напрокат відкритий, тепер трохи почекати до передачі, а земля стогне і вживається кровью замість роси. Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
13.06.2022 19:20 Відповісти
Rammm... stein.... Ein Schweinhund....brennt... **** gerinnt auf dem Asphalt
показати весь коментар
13.06.2022 19:20 Відповісти
Если Залужный участвует, то толк будет.
показати весь коментар
13.06.2022 19:21 Відповісти
В другу світову,після підписання лендлізу,вже на другий день,відправлялося обладнання і зброя.Ніякого обмеження у використані зброї тоді не було.Нам потрібні далекобійні ракети,щоб знищити хоч би кілька аеродромів і військових баз.Без цього ніяких перемог над москалями не буде.Вони нам все руйнують і продовжують руйнувати і надіятись,що вони видохнуться,це самообман.
показати весь коментар
13.06.2022 19:29 Відповісти
як не дивно ,але "вво"(випадково виконуючий обов'язки ) президента України єрмака немає?ЦРУ і англійська секція МІ-5 мабуть дали вказівку ,хто має бути "не присутній"
показати весь коментар
13.06.2022 19:38 Відповісти
Було б краще якщо замість Ренікова був Бурба, або Кривоніс.
показати весь коментар
13.06.2022 21:29 Відповісти
 
 