Резніков, Залужний і Брінк обговорили підготовку до "наступного Рамштайну". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч із послом США в Україні Бріджіт Брінк.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
Він зазначив: "Разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним відбулася продуктивна зустріч з послом США в Україні. Ми обговорили підготовку до наступного засідання групи "Ramstein" і способи підтримки темпів постачання необхідної зброї до України. Впевнений у подальшій плідній співпраці США та України".
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