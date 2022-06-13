У дворах Маріуполя щодня з'являються нові поховання, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У дворах будинків на імпровізованих кладовищах в Маріуполі продовжують з'являтися нові могили. Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає.

Про це повідомив у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Холера. Головне. Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перевихованням заглибних, що захороненні по дворах багато верхівок. Більшість перепоховань робиться в братській могилі в Мангуші, через це умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження по бюрократичних колах пекла так званого днр та їх похоронної служби. При цьому, встановлення причин смерті не проводиться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВООЗ не підтверджує спалах холери в Маріуполі

Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає. Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів.

Разом з тим спостерігаємо тенденцію збільшення захоронень по дворах та підготовки нових могил мешканцями. Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер.

В питанні епідемії можемо лише сподіватись, що ризик залишиться ризиком. На жаль, але поки так", - розповів він.





