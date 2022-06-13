У дворах Маріуполя щодня з'являються нові поховання, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У дворах будинків на імпровізованих кладовищах в Маріуполі продовжують з'являтися нові могили. Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає.
Про це повідомив у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Холера. Головне. Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перевихованням заглибних, що захороненні по дворах багато верхівок. Більшість перепоховань робиться в братській могилі в Мангуші, через це умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження по бюрократичних колах пекла так званого днр та їх похоронної служби. При цьому, встановлення причин смерті не проводиться.
Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає. Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів.
Разом з тим спостерігаємо тенденцію збільшення захоронень по дворах та підготовки нових могил мешканцями. Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер.
В питанні епідемії можемо лише сподіватись, що ризик залишиться ризиком. На жаль, але поки так", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
хіба маріупільці (нещасні маріупільці !!) були самими палкими патріотами України ?
звісно НІ !!!
отож, не клич на свою голову дідька лисого: "Путін ввєді..."
бо дідко введе та "звільнить", звільнить від УСЬОГО !! - від автівки, квартири, меблів, здоровья, нарешті життя.
отакіє русскії воіни-асвабадітєлі
Так і тут, більшість кликала "рускій мір", та ж більшість привела до влади всю ту зелену мерзоту, от і результат...
думали що Порох виграє по любасу. А он яка фігня скоїлась, я місяці два змирявся з тим фактом що тепер клоун квартальний президент України, це був плєвок Коломойщі у лице всій Україні.
Много жертв из за амбиций одного и другого подонка(((
" ось що може зробити телевізор "
5 000 грн, похорон на єдиному цвинтарі Харкова (Безлюдівському) - 25 000 грн., а кремація 19 000 грн. Ці всі прескуратни від монополіста по похоронам в Харкові фірми Рітуал, яку створив Кернес ще у 2012 році. Тому і в Харкові у деяких скверах (бачив в одному) є такі поховання.