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У дворах Маріуполя щодня з'являються нові поховання, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У дворах будинків на імпровізованих кладовищах в Маріуполі продовжують з'являтися нові могили. Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає.

Про це повідомив у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Холера. Головне. Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, окупанти таки визнали проблему з перевихованням заглибних, що захороненні по дворах багато верхівок. Більшість перепоховань робиться в братській могилі в Мангуші, через це умовно офіційна процедура займає від 8 до 10 діб проходження по бюрократичних колах пекла так званого днр та їх похоронної служби. При цьому, встановлення причин смерті не проводиться.

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Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності в Маріуполі немає. Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів.

Разом з тим спостерігаємо тенденцію збільшення захоронень по дворах та підготовки нових могил мешканцями. Щодня на імпровізованих кладовищах з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але носять ненасильницький характер.

В питанні епідемії можемо лише сподіватись, що ризик залишиться ризиком. На жаль, але поки так", - розповів він.

У дворах Маріуполя щодня зявляються нові поховання, - Андрющенко 01
У дворах Маріуполя щодня зявляються нові поховання, - Андрющенко 02
У дворах Маріуполя щодня зявляються нові поховання, - Андрющенко 03
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Топ коментарі
+24
Люди заручники помилок однієї особи і приколу великого народу.
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13.06.2022 19:22
+16
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13.06.2022 19:29
+14
Ці смерті на совісті зелених проїбальщиків.
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13.06.2022 19:33
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Люди заручники помилок однієї особи і приколу великого народу.
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13.06.2022 19:22 Відповісти
Помилок чи злого умислу?
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13.06.2022 19:26 Відповісти
володар своєї долі її власник - конкретна людина.

хіба маріупільці (нещасні маріупільці !!) були самими палкими патріотами України ?
звісно НІ !!!

отож, не клич на свою голову дідька лисого: "Путін ввєді..."

бо дідко введе та "звільнить", звільнить від УСЬОГО !! - від автівки, квартири, меблів, здоровья, нарешті життя.

отакіє русскії воіни-асвабадітєлі
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13.06.2022 19:40 Відповісти
Проблема в тому, що всі ми залежні від більшості. Кожен з нас живе в тих обставинах, які створює та більшість а більшість, як правило, не завжди приймає правильні рішення, , а тому...
Так і тут, більшість кликала "рускій мір", та ж більшість привела до влади всю ту зелену мерзоту, от і результат...
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13.06.2022 19:57 Відповісти
зеленського вибрали президентом 30 % населення України, нажаль ті хто повинен був голосувати за Пороха залишились дома, бо і в страшному сні подумати не могли що виграє клоун (я так само),
думали що Порох виграє по любасу. А он яка фігня скоїлась, я місяці два змирявся з тим фактом що тепер клоун квартальний президент України, це був плєвок Коломойщі у лице всій Україні.
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14.06.2022 01:21 Відповісти
Мариупольцы в первую очередь граждане Украины и человека и его ценность вообще нельзя измерять никакими мерками и уж тем более патриотизмом. Не ярый патриот, уже не гражданин и не человек? Мы столько говорим о том что кацапы нас расчеловечивают, чтобы для себя как то морально оправдать весь тот ужас который они с нами творят. Но вы, мы, мы все граждане одного государства, которое ведёт войну. И вот одни граждане государства в войне дегуманизируют своих сограждан, просто потому что их захватил враг, разрушил их город и дом и многих из них убил, по ому что выживание в руинах города тяжкое бремя, не говоря уже о самом факте оккупации. Что в вас осталось человеческого в душе, или оно распространяется только на вашего соседа
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13.06.2022 21:39 Відповісти
А тебе гондон диванный из"областей подальше""я скажу что в Мариуполе жили были 95 проц.реальных патриотов Украины! А не как в Киеве 50 как мин.проц. сепаров!
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13.06.2022 23:17 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці-горіти вам всім у пеклі, покидьки...
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13.06.2022 19:22 Відповісти
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13.06.2022 19:29 Відповісти
Ці смерті на совісті зелених проїбальщиків.
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13.06.2022 19:33 Відповісти
правду никто не скажет. но, подавляющая часть населения Мариуполя пасивно ждала обещаного гумконвоя и зверениям властей никого кроме них не слушать, а когда очнулись то было поздно. наступил АД.
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13.06.2022 19:35 Відповісти
Ну так и было. Сначала никто ничего не понял, а потом было поздно и никаких эвакуацией. Нас просто бросили.
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13.06.2022 21:41 Відповісти
даже не знаю что написать, ужасы войны, нет тероризм в чистом виде но от этого не легче
Много жертв из за амбиций одного и другого подонка(((
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14.06.2022 05:54 Відповісти
Прийшли вбили ні за що людей. Нема ніякого пояснення цьому. Чи то звірі, чи зійшли з розуму таке творять на чужій землі. А Світ спостеріга осторонь.
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13.06.2022 19:36 Відповісти
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13.06.2022 19:37 Відповісти
от тобі й Серебряниця .....Це війде в ісотію як кацапи знищили місто ..А на в'хзді написати :
" ось що може зробити телевізор "
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13.06.2022 20:11 Відповісти
До речі такі подібні поховання є і в деяких скверах Харкова, про це особливо не кажуть, але кажу те що бачив своїми глазами. Чому ? Тому що везти тіло в морг 2000 грн, забрати тіло з моргу -
5 000 грн, похорон на єдиному цвинтарі Харкова (Безлюдівському) - 25 000 грн., а кремація 19 000 грн. Ці всі прескуратни від монополіста по похоронам в Харкові фірми Рітуал, яку створив Кернес ще у 2012 році. Тому і в Харкові у деяких скверах (бачив в одному) є такі поховання.
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14.06.2022 01:27 Відповісти
 
 