Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російський безпілотник скинув боєприпас на жителів Сумщини. Внаслідок вибуху 1 людина загинула, 2 поранено.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Майже о 14 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув...", - написав чиновник у фейсбуці.
Крім того, Сумщину двічі обстріляли з мінометів з території РФ.
"Після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада.
Близько 17 години Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, 30 прильотів", - повідомив Живицький.
Топ коментарі
+12 время
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+8 Игорь Билык
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Положення Гаазької конвенції не втратило своєї чинності. Проте, згідно з визначенням агресії, прийнятим на 29-й сесії Генеральної Асамблеї ООНу 1974 р., оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну. Початок агресивної війни без її оголошення є обставиною, що обтяжує та підвищує відповідальність агресора.
В статті 3, яка дає визначення агресії, написано, що актом прямої агресії, незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні, є:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її;бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої держави;напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави;застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з державою, що їх приймає, з порушенням умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на такій території після припинення дії угоди тощо.
ІМХО, на оголошення (скоріше, на неоголошення) війни з нашого боку впливають не тільки прямі юридичні фактори, а й те, що це було б додатковим мотивуючим фактором для орків та уможливило б повну відкриту мобілізацію під гаслом на кшталт (мовою оригіналу) "Вставай, страна огромная". Ну, і Ви слушно зауважили, що наші союзники поки не готові (точніше, не всі з них готові) дозволити з їх зброї наносити удари по запоребрику - ескалація конфлікту і т.д.. Нам тут більш-менш очевидно, що вихід конфлікту за межі України - це лише питання часу, але частина Заходу (хоча й допомагає нам - якщо не зброєю, то фінансово та/або приймаючи біженців - навіть Угорщина) все ще сподівається пропетляти. Хай тим лідерам насняться Черчіль з Чемберленом, і кожну ніч хай сняться.
Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.