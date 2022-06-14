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армія РФ (13448) війна (56233) Луганщина (4412) Сєверодонецьк (474) Гайдай_ЛОГА (905)

Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та об'єкти "Азоту" і "Склопластику", - Гайдай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Сєверодонецьку ситуація вкрай загострена - війська РФ нищать багатоповерхівки та "Азот".

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйновано міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєверодонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", - зазначив Гайдай.

Як зауважується, активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка.

Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 01
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 02
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 03
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 04
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 05
Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та обєкти Азоту і Склопластику, - Гайдай 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог посилився 2-ма батальйонними тактичними групами на Сєверодонецькому напрямку. Окупанти закріплюються у Відродженні, - Генштаб

Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці - 11, у Лисичанську - сім, у Гірському - два.
Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

"На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
За 8 лет никакой готовности к кацапской тактике "выжженой земли". Хотя она хорошо известна ещё с войны в Чечне 🤦
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14.06.2022 08:21
+9
Цьому нацисту, фашисту і терористу буде мало міжнародного трибунала, йому потрібна повна ізоляція, відправити в мордор всії їх громадян і заборонитьи в'їзд в Європу, США та всі розвинені країни. Можуть їхати тільки в Північну Корею і у Абхазію. Це ж не пуйло розстрілює мирних і міста, а вони.
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14.06.2022 08:51
+7
Мариуполь 2.0
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14.06.2022 08:15
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Мариуполь 2.0
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14.06.2022 08:15 Відповісти
Думаю страшніше по зброї і втрат
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14.06.2022 08:43 Відповісти
Для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям. Якщо не попускає - подвойте суму і повторіть. І так до зцілення.
BTW: числені дописи Валентини Саюн "ужас-ужас" у різних темах - вони самомотивовані або ... ?
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14.06.2022 09:29 Відповісти
зарегестрована в березні
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14.06.2022 09:31 Відповісти
"Для боротьби із зрадо-депресією є надійний метод: перекажіть кошти ЗСУ, волонтерам або переселенцям." - Я так розумію, що у тебе коштів неміряно, на відміну від багатьох, якщо ти такі поради даєш. Теж накрав на асфальті?
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14.06.2022 10:31 Відповісти
За 8 лет никакой готовности к кацапской тактике "выжженой земли". Хотя она хорошо известна ещё с войны в Чечне 🤦
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14.06.2022 08:21 Відповісти
Нажаль, Сєвероднецьку як місту кізда((
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14.06.2022 08:22 Відповісти
и нашим военным . увы(
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14.06.2022 08:24 Відповісти
Та невже? Крові багато,але не тільки української.
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14.06.2022 08:45 Відповісти
Нужно эвакуировать гражданских и все силы ВСУ. Город потерян навсегда.
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14.06.2022 09:09 Відповісти
Мокша, не писайся - все буде Україна
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14.06.2022 09:24 Відповісти
Кацап-нах иди.
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14.06.2022 18:03 Відповісти
Важко коли у рашистів така перевага в артилерії, мінометах, авіації, а наші позиції ще й обстрілюються з 3 сторін. Навіть якщо відійти, що далі? Вони знову продавлять і зайдуть в той же Лисичанськ й далі, ставка на прибуття зброї, а до того серйозно не воюємо?
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14.06.2022 08:35 Відповісти
настала пора разрушать и мокшанские строение чтоб быдло знало что они принесли на Украинскую землю..
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14.06.2022 08:39 Відповісти
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14.06.2022 08:43 Відповісти
Цьому нацисту, фашисту і терористу буде мало міжнародного трибунала, йому потрібна повна ізоляція, відправити в мордор всії їх громадян і заборонитьи в'їзд в Європу, США та всі розвинені країни. Можуть їхати тільки в Північну Корею і у Абхазію. Це ж не пуйло розстрілює мирних і міста, а вони.
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14.06.2022 08:51 Відповісти
Санкції не працюють...
Війна дорога річ, а у москальні ресурсів, як виявляється, достаньо.
А у нас закінчуються..
А Захід лише спостерігає за цим реаліті шоу
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14.06.2022 09:18 Відповісти
"А Захід лише спостерігає ..." - Valeriy Samilo Пилип з конопель ?
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14.06.2022 09:30 Відповісти
Ні це сьогоднійший бот , в спам
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14.06.2022 09:34 Відповісти
Оце так "Юзікі" будуть мати бетонного бою на дороги
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14.06.2022 09:41 Відповісти
Город не имеет никакого стратегического значения...так колись казав хтось из чуваков Ze...
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14.06.2022 11:50 Відповісти
Да і сергійко гайдай на всяк випадок підготувася.
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14.06.2022 13:08 Відповісти
В параллельной вселенной Гайдайя, москали пытаются.
Уже все говорят, о разрушении мостов, а у него москали пытаются.
А утром он объявит об эвакуации украинских войнов, в плен.
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14.06.2022 16:30 Відповісти
начиная с эвакуации мирных. Сливают. За что Пацанов Оставили. Три моста разрушили, нежданно
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14.06.2022 16:42 Відповісти
 
 