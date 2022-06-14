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Внаслідок обстрілів Харківщини двоє дітей дістали осколкові поранення, - ДСНС

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулої доби на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів виникли 6 пожеж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились Чугуївському (3), Харківському (2) та Богодухівському (1) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, складські будівлі, вантажні автомобілі, а також хвойна підстилка.

"Серед найбільших пожеж, спричинених обстрілами, були пожежі у приватному секторі смт. Малинівка Чугуївського району області. Там горів гараж та господарча споруда на площі 180 кв.м. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 та 17 років. Вони були госпіталізовані до Чугуївської центральної районної лікарні, за попереднім діагнозом осколкові поранення. Силами підрозділів ДСНС пожежа була ліквідована за півтори години", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів Харківщини двоє дітей дістали осколкові поранення, - ДСНС 01
Внаслідок обстрілів Харківщини двоє дітей дістали осколкові поранення, - ДСНС 02
Внаслідок обстрілів Харківщини двоє дітей дістали осколкові поранення, - ДСНС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби через ворожі обстріли на Харківщині виникло 7 пожеж, зокрема вигоріло понад 8 га екосистем, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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