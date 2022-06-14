За добу внаслідок обстрілу окупантами зруйновано 60 будівель на Донеччині, є жертви та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донеччини: Авдіївку, Бахмут, Добропілля, Тоненьке, Новоселівку Першу, Нетайлове, Курахівку та Нью-Йорк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Нацполіції.

Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

"Рашисти били крилатими ракетами, реактивними системами "Град", "Ураган", "Смерч", артилерією, танками. Тричі ворог вдарив по Авдіївці "градами" з магнієвими запалювальними елементами. А вночі постраждало Добропілля. Росіяни випустили по місту надзвукову крилату протикорабельну ракету Х-22 "Буря" повітряного базування великої дальності.



Руйнувань зазнали 60 цивільних об’єктів - 40 житлових будинків (з них 9 багатоквартирних), склад гуманітарної допомоги, школа, центр первинної медичної допомоги, дитячий садок, стадіон, стоматологія, готель, кафе, магазини, гаражі та господарські споруди", - поінформували в Нацполіції.

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