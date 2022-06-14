Війська РФ обстріляли 5 населених пунктів на Миколаївщині, є постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Минулої доби ворожі війська обстріляли п'ять населених пунктів на Миколаївщині, є постраждалі, поліція фіксує наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, упродовж доби 13 червня під черговими обстрілами перебували Миколаїв, Березнегувате, Лимани, Лепетиха та Червоний Яр.

"Встановлено пошкодження трьох приватних житлових будинків, приміщення супермаркету та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Остаточна інформація ще встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що правоохоронці фіксують кожен факт ворожих атак на нашій землі, пошкодження і руйнування цивільних будівель та інфраструктури. Тривають досудові розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.

Читайте також: З переліку територій у зонах боїв, окупації чи оточенні виключені 9 громад в Запорізькій області, - Мінреінтеграції











