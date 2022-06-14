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Розбомблена квартира, зруйнований дитячий майданчик, - наслідки ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вчора, 13 червня, війська РФ вкотре обстріляли населений пункт Степногірськ Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Розбомблена квартира та зруйнований дитячий майданчик. Це наслідки чергового ворожого обстрілу смт Степногірськ, Василівського району Запорізької області. В понеділок ворог зранку гатив по багатоповерхівці, де мешкають виключно цивільні люди. Будівля була обстріляна з усіх сторін. Саме в цей час стіпногірці набирали воду, яку їм привезли", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, своєчасно укриття в сховищах врятувало життя людей.

"Один снаряд потрапив на технічний поверх, іншій прямо у квартиру на восьмому поверху. Також артилерія окупанта зруйнувала дитячий майданчик навпроти будинку", - додали в ОВА.

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Розбомблена квартира, зруйнований дитячий майданчик, - наслідки ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області 01
Розбомблена квартира, зруйнований дитячий майданчик, - наслідки ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області 02
Розбомблена квартира, зруйнований дитячий майданчик, - наслідки ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області 03
Розбомблена квартира, зруйнований дитячий майданчик, - наслідки ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області 04
Розбомблена квартира, зруйнований дитячий майданчик, - наслідки ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області 05

Автор: Ірина Дашківська
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Город стал умирать ещё при Кучме, потом Ющенко, что-то пытался .А так, шахты затоплены, ПГТ еле-еле существовало и вот, ещё ракетного удара не хватало старикам доживающим свой век. Мало того, что больниц нет там нет, так ещё кацапы варвары устраивают геноцид. А Зеленскому пох, его родя за рубежом в купленном доме с выведенных приват банка денег. Вот таке зеркало криве.
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14.06.2022 12:51 Відповісти
бедные люди, там и так жопа была
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14.06.2022 14:23 Відповісти
 
 