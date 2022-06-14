Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 14 червня обстріляли Золочів Харківської області снарядами на парашутах.

Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, росіяни вели обстріл сьогодні, 14 червня, близько 4:30.

Загиблих або поранених немає, пошкоджені чотири будинки.

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