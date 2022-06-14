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Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти 14 червня обстріляли Золочів Харківської області снарядами на парашутах.

Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, росіяни вели обстріл сьогодні, 14 червня, близько 4:30.

Загиблих або поранених немає, пошкоджені чотири будинки.

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Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки 01
Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки 02
Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки 03
Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки 04

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Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки 05
Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки 06
Вранці росіяни скинули снаряди на парашутах на Золочів Харківської області, пошкоджено 4 будинки 07

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Автор: Анна Судак
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Росіяни???
Оркові свинособаки!!!
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14.06.2022 14:34 Відповісти
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14.06.2022 14:37 Відповісти
Хай би ті снаряди падали їм на голови!
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14.06.2022 15:00 Відповісти
Ну так чекаємо західного вітру і робимо те саме....нехай перелітає кордон і падає де впаде.
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14.06.2022 15:51 Відповісти
А у нас нема таких парашутів?
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14.06.2022 18:46 Відповісти
 
 