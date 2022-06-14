УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12105 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
11 729 7
війна (56290) Львівщина (1927) ракети (2774) Козицький (108)

Уламки російської ракети впали на цегельню в Золочеві, постраждали 4 особи, зокрема дитина, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Золочеві на цегельню впали уламки російської ракети. Постраждали 4 особи, серед них дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню.

Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості. Запускали ракету з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сили ППО збили над Золочевом ракету, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, - Козицький (оновлено)

Уламки російської ракети впали на цегельню в Золочеві, постраждали 4 особи, зокрема дитина, - ОВА 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
14.06.2022 14:39 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2022 14:49 Відповісти
що на цегельні робила дитина? в нас що, експлаутується дитяча праця...
показати весь коментар
14.06.2022 15:16 Відповісти
І то все, на що ти звернула увагу?! То є тут найголовніше? Це, типу, дитина винна, що туди уламки кацапської ракети впали? А чого її кацапи випустили, то таке, то цілком для тебе нормально? До речі, а біля непрацюючої цегельні дітям проходити заборонено?
показати весь коментар
14.06.2022 15:27 Відповісти
хто зна, у людей і раніше не було кольорово, а зараз тим більше, треба працювати, дитину залишити немає де, та й до садочку в такі часи не відведеш.
показати весь коментар
14.06.2022 15:41 Відповісти
Там поруч дорога, тротуар і житлові будинки, готельно відпочинковий комплекс, замок 17ст.
показати весь коментар
14.06.2022 21:21 Відповісти
Дякувати ППО! Скільки біди наробили уламки, а якби не збили...
показати весь коментар
14.06.2022 15:48 Відповісти
 
 