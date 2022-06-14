Уламки російської ракети впали на цегельню в Золочеві, постраждали 4 особи, зокрема дитина, - ОВА. ФОТО

В Золочеві на цегельню впали уламки російської ракети. Постраждали 4 особи, серед них дитина.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші сили ППО збили над Золочевом російську ракету. Її уламки впали на цегельню.



Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості. Запускали ракету з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

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