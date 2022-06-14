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Літакам російських олігархів вдається обходити санкції та здійснювати перельоти над Європою, - Welt. КАРТА

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Літаки російських олігархів продовжують літати над Європою в обхід санкцій. Журналістам вдалося зафіксувати близько 30 таких рейсів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як вдалося з'ясувати журналістам німецького видання Welt, до того як британська влада заарештувала літак мільярдера, голови інвестиційної компанії Millhouse Євгена Швідлера, який вважається другом мільярдера Романа Абрамовича, він вісім разів літав у межах Євросоюзу, зокрема у повітряному просторі Німеччини. Востаннє літак Швідлера літав до Лондона з Гамбурга 18 березня.

Літак ще одного російського олігарха Алішера Усманова 28 лютого (наступного дня після закриття повітряного простору) вилетів із Мюнхена. Водночас із Флоренції до Ташкента літав інший борт бізнесмена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 млрд євро - вартість заморожених ЄС активів російських олігархів, - ЗМІ

Літак, зареєстрований у Сан-Марино і керований швейцарською компанією, що належить російському бізнесменові Альберту Авдоляну, 2 березня літав із Ніцци до Стамбула.

Ще один літак із люксембурзькою реєстрацією, який належить олігарху Віктору Вексельбергу, також зміг залишити Європу у квітні. Літак вилетів із Базеля, перетнув повітряний простір ЄС і приземлився у столиці Казахстану Нур-Султані.

Крім того, вертоліт мільярдера Олександра Занадворова безперешкодно літає Францією. З моменту запровадження санкцій зафіксовано щонайменше вісім польотів.

Такі польоти бізнес-джетів та вертольотів можливі через те, що вони зареєстровані за межами Росії та належать неросійським компаніям. Видання вказує, що відслідковувати літаки олігархів складно через непрозорі структури власності, підставні компанії та офшори.

Літакам російських олігархів вдається обходити санкції та здійснювати перельоти над Європою, - Welt 01

Також читайте: Активи російського олігарха на суму 469 млн грн заарештовані в Україні, - Офіс ГПУ

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+25
Чомусь я не здивований...
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14.06.2022 14:55
+12
А в Україні вкрай необхідно здолати корупцію.
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14.06.2022 14:56
+7
Его ж, треба. Та хто буде її долати, чи не та погань, котра сьогодні керує нашою країною?
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14.06.2022 15:09
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Чомусь я не здивований...
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14.06.2022 14:55 Відповісти
Это мы знаем только то что СМИ пишет, а на самом деле западные санкции - дырявое решето...
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14.06.2022 15:11 Відповісти
санкции им только на пользу...
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14.06.2022 15:14 Відповісти
А в Україні вкрай необхідно здолати корупцію.
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14.06.2022 14:56 Відповісти
Его ж, треба. Та хто буде її долати, чи не та погань, котра сьогодні керує нашою країною?
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14.06.2022 15:09 Відповісти
Це була іронія, якщо що
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14.06.2022 15:21 Відповісти
а яка може бути тут іронія, в Україні треба здолати корупцію і зовсім не для того, що так вимогають для вступу до ЄС , це насамперед нам необхідно, якщо ми звісно не хочемо пропасти.
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14.06.2022 15:27 Відповісти
Це неможливо. Як це неможливо у Германії, та Франції. І нехай не викаблучуються, бо я знаю.
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14.06.2022 16:01 Відповісти
Европа - стара хвойда!
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14.06.2022 14:58 Відповісти
Никогда не верте кацапам и некоторым нашим полезным "зеленым"идиотам!Они всегда подлые и брехливые : и даже тут пытаются"столкнуть лбами" Украину с Европой,которая помогает как может!
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14.06.2022 15:27 Відповісти
Тогда улыбайся и хлопай в ладошки, услышав сколько Шольц передал военной помощи Украине!
Франция и Германия уже во время войны, вводя санкции, тайно поставляли оркам военные технологии и продукты. На миллионы! Главное не ссорится с такими гнидами, представляющими наши интересы в Минских 8 лет!?
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14.06.2022 15:36 Відповісти
а ми тоді хто, наша влада готова любому ублюдку наше громадянство без питань подарувати, аби тільки був їх інтерес в цьому. Їх, не наш, на наші інтереси владі чхати.
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14.06.2022 15:32 Відповісти
Запретить санкционным гражданинам посещать страны ЕС, а самолеты пусть летают на здоровье. Но бизнес прежде всего как оказалось, так что толку от этих санкций небыло и не будет, олигархи это не денээровские наркоманы дегенераты или единоросы алкоголики и шизофренники, а умные, волевые, влиятельные и хитрожопые товарищи, которые выход найдут с любой ситуации, иначе давно гнили бы в могиле.
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14.06.2022 14:59 Відповісти
просто в ЄС теж є олігархи.
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14.06.2022 15:33 Відповісти
da zakrojut i eti "dyrki"....novina - shtob pokazatj kak im ***** sankcii....ne na dolgo eto vse.
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14.06.2022 15:01 Відповісти
Санкции, это как немецкое оружие , вроде оно и есть ну ,а по факту...... . Если бы не помощь Немцев и Франции, рукожопые вряд-ли бы построили мост за такой короткий срок . Или вообще бы не построили .
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14.06.2022 15:08 Відповісти
это как украинская ливерная колбаса, как бы и колбаса, но послевкусие никакое
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14.06.2022 15:27 Відповісти
Что ещё раз доказывает призрачность и бутафорность «санкций», лицемерие и глупость евроидиотов
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14.06.2022 15:11 Відповісти
"лицемерие и глупость евроидиотов" eto vy komu ? Polshe , Litve , Cheham ?
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14.06.2022 15:17 Відповісти
За Західну Європу я навіть говорити не хочу там єдина країна Нормальна Іспанія... а ось Балтія, Польща, і теж пускає... образливо... хоча давати громадянство Невзорову, я б на місці Литви взагалі посла забрав з Київа після такого, мінімум би Посла на килим визвав, і швабру в дупу запхав
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14.06.2022 15:23 Відповісти
puskae - tak kak po zakonu nemogut zaderzhat. tut net takova "zahachu i sobju". a dyrki zakrojut dazhe nesomnevaites.
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14.06.2022 15:27 Відповісти
так они скоро украинскими гражданами станут, им можно
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14.06.2022 15:24 Відповісти
taki uzhe lomonulis tolpoi v UA .... nevzorov eta kak taran , za nim ostalnoe laino potokom...
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14.06.2022 15:29 Відповісти
Ага.
А сидіти в нємитой москалічомусь не хочуть
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14.06.2022 15:27 Відповісти
Российская пропаганда пробивает очередное дно: Так выглядят украинцы по версии путинского жо..олиза газманова.
Российский музыкант, поддерживающий кремлевский режим и так называемую "спецоперацию" в Украине, решил доказать свою приверженность властям.. Судя по фото, армия РФ в Украине воюет с бандами Сальвадора."
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14.06.2022 15:37 Відповісти
Хіба санкції обходять літакі? От стоїть собі такий красень у ангарі і "думку гадає" своєю електронікою: "А як би мені попри тії санкції в небо злетіти?"
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14.06.2022 15:38 Відповісти
Санкції майже не працюють. Це вже давно очевидно
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14.06.2022 16:23 Відповісти
 
 