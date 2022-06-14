Підрозділ РЕБ Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлив безпілотник рашистів "Орлан-10". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ Збройних сил України приземлив безпілотний літальний апарат російських окупантів "Орлан-10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ ЗСУ.
"Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей.
Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта!" - йдеться у повідомленні.
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