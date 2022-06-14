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Підрозділ РЕБ Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлив безпілотник рашистів "Орлан-10". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ Збройних сил України приземлив безпілотний літальний апарат російських окупантів "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДШВ ЗСУ.

Підрозділ РЕБ Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлив безпілотник рашистів Орлан-10 01

"Десантники, помітивши ворожу техніку прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей. 
Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта!" - йдеться у повідомленні.

Підрозділ РЕБ Десантно-штурмових військ ЗСУ приземлив безпілотник рашистів Орлан-10 02

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
ці безпілотники основна ланка корегування кацапської артилерії. Добре що їх навчились приземляти різними способами як з ПЗРК так і спецзасобами РЕБ. Без них кацапи сліпі , їх застарівша артилерія має виликий розкид, це не Цезар і не американські новітні високоточні
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14.06.2022 16:56
+9
Красунчики.
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14.06.2022 16:43
+5
ну не суки ли, рассаду помяли!
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14.06.2022 17:43
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Передатчик якийсь туди засунути і назад повернути, думаю хороша ціль для артилерії.
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14.06.2022 16:38 Відповісти
Краще гарну бомбу...
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14.06.2022 17:28 Відповісти
Красунчики.
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14.06.2022 16:43 Відповісти
Гарна робота хлопці
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14.06.2022 16:54 Відповісти
Наші хлопці мужні і мудрі , молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼‼️
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14.06.2022 16:56 Відповісти
ці безпілотники основна ланка корегування кацапської артилерії. Добре що їх навчились приземляти різними способами як з ПЗРК так і спецзасобами РЕБ. Без них кацапи сліпі , їх застарівша артилерія має виликий розкид, це не Цезар і не американські новітні високоточні
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14.06.2022 16:56 Відповісти
РЕБовцам респект , орлан очень опасная штука , очень плохо че у нас подобных девайсов нет
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14.06.2022 16:58 Відповісти
Орлан освобождён
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14.06.2022 17:11 Відповісти
ну не суки ли, рассаду помяли!
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14.06.2022 17:43 Відповісти
 
 