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У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У захопленому Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські загарбники вивезли всі книги під приводом "на зберігання".

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З вцілілого приміщення бібліотеки "державні волонтери" вивезли всі книги під приводом "на зберігання". І україномовні. Англомовні. Російськомовні. Мабуть само по собі "бібліотека" вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта. Українські книжки відсортовано до завантаження в окремий автобус, який зі слів джерел поїхав в Донецьк. До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось вже недовго", - розповів він.

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У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко 01
У Маріуполі з уцілілого приміщення бібліотеки російські окупанти вивезли всі книги, - Андрющенко 02
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Топ коментарі
+4
Ну що?! В 30-ті вже палали багаття з книжок Історія повторюється!
"СССР не победил нацизм! Он его "усыновил"!" Ну а зараз цей нацизм відродився і "розцвітає" Ще трохи і з"являться концтабори смерті з газовими камерами і трубами крематоріїв
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14.06.2022 19:01
+2
А зачем оркам книги,они только этикетки на пиве и водке читать умеют и то по слогам?
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14.06.2022 18:59
+1
Вата. За пайку вантажить.
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14.06.2022 18:58
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уривок з вистави...

дійова особа 1:

"- Ні щоб надихнутись новими можливостями. Будувати нашу Неньку. А ви? Усе зійшло нанівець?";

дійова особа 2:

"- в 91-му ми ще намагались продовжити якусь громадську активність - возили книжки для формування фондів Бібліотеки української літератури в москві - БУЛ. Але потім відбулось те, що відбулось- розгром БУЛ рашистами. Гітлерівці у фашистській Німеччині, коли прийшли до влади, то спалювали книжки, а рашисти то діяли тихонько, без піару, просто вивезли українські книжки у вогкі підвали та на смітники.";

дійова особа 1:

"- Ну, тоді і не думали про Україну і її відродження. Побільше грошей хотілось сколотити. А вас я розумію, як лицемірів і ледацюг, що сподівались на те, як вас всі на руках будуть носити лише за ваші "медальки". Сміхота!";

дійова особа 2 (не слухає співрозмовника):

"- Тоді багато говорили про свободу. А насправді в росії прийшли до однієї свободи: творити злодіяння щодо українців і України.";

дійова особа 1:

"- Ти спригуєш з теми? Чи міняєш її, бо гостре питання?";

дійова особа 2 (продовжує про своє):

"- Якби вдалось хоча б залишки БУЛ вивезти в Україну, врятувати від смердячої звалки. Ці книжки поки що лежать у підвалі якоїсь комунальної установи в москві. Якби ж це можна було зробити. (пауза)

Не хочеться залишати рашистам своє, рідне на поталу. Як Тарас Бульба свою люльку не схотів ворогам залишати."...
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14.06.2022 18:56 Відповісти
Вата. За пайку вантажить.
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14.06.2022 18:58 Відповісти
А зачем оркам книги,они только этикетки на пиве и водке читать умеют и то по слогам?
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14.06.2022 18:59 Відповісти
бо майки короткая...
а пальцем подтираться мокшам обрыдло.
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14.06.2022 19:03 Відповісти
Ну що?! В 30-ті вже палали багаття з книжок Історія повторюється!
"СССР не победил нацизм! Он его "усыновил"!" Ну а зараз цей нацизм відродився і "розцвітає" Ще трохи і з"являться концтабори смерті з газовими камерами і трубами крематоріїв
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14.06.2022 19:01 Відповісти
Катувальні у них вже давно є.
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14.06.2022 19:06 Відповісти
нашо кацапам книжки? ср@ки підтирати?
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14.06.2022 19:08 Відповісти
Чому за цілий рік не були вивезені всі цінності з територій зони ризику?
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14.06.2022 19:13 Відповісти
Я не думаю, що то прям історичні фоліанти. Скоріш за все, це звичайні, переважно російськомовні книжки з районної бібліотеки.
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14.06.2022 19:21 Відповісти
Скурят козломордые...
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14.06.2022 19:24 Відповісти
Скурят, уроды. Читать то не умеют.
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14.06.2022 19:30 Відповісти
Перефразируя старый анекдот: зачем буряту читать книги, бурят писатель, а не читатель.
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14.06.2022 19:41 Відповісти
Знають гніди що їх звідти проженуть
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14.06.2022 20:00 Відповісти
 
 