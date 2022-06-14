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Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Опубліковані фотографії з місця падіння збитої російської ракети в Тернопільській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 01

Зазаначається, що за зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації.

Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 02
Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 03

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Місце падіння збитої російської ракети на Тернопільщині 04

Раніше повідомлялось, що 14 червня Росія завдала низку ракетних ударів. ППО України збили три ракети, рештки яких впали на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.

Автор: Володимир Янченко
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Зачем это???
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14.06.2022 20:07 Відповісти
зачем что???
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14.06.2022 20:12 Відповісти
возможно, он имел ввиду, зачем освещать "неудачные" да и "удачные" пуски ракет?
никому из нашего штаба не приходит в голову мысль, что такие "попадания" могут быть результатом сабботажа приказов со стороны некоторых кацапских военных?
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14.06.2022 20:23 Відповісти
ничего что ее, как и еще 2, сбили наши. самолетами
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14.06.2022 21:19 Відповісти
Мы этого тоже наверняка не знаем.
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14.06.2022 21:36 Відповісти
Шрами української землі, заростуть, загояться. Як і в душах українців, після перемоги над рашистською пітьмою.
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14.06.2022 20:19 Відповісти
в землю закопать і надпісь напісать
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14.06.2022 20:28 Відповісти
 
 