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Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - "Слідство Iнфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сотні мирних сімей з Бучі постраждали від рук окупантів за той місяць, поки російські загарбники господарювали у містечку. За даними української поліції, відомо про 461 вбитого саме у Бучі. Ще сотні й сотні постраждали від катувань та знущань російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо" 

Видання дізналося про дві родини з Бучі, які під час окупації переїхали під один дах, та піддалися знущанням з боку окупантів. Росіяни приходили до них додому, били, стріляли услід. На щастя, всі вижили, а коли росіяни втекли з Київщини, постраждалі самі знайшли своїх катів. Журналісти нашої агенції допомогли з ідентифікацією цих бучанських катів, а згодом встановили, що кожен з них вже отримав свою кулю на полі бою та повернувся у Росію в труні.

Не пощастило жити біля катівні

Після втечі росіян із Бучі, десятки трупів мирних українців знайшли на вулиці Яблунській: тіла лежали прямо на дорозі або ж під будинками. На цій вулиці розташовувалося кілька штабів російських окупантів.

Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - Слідство Iнфо 01

Місце страти заручників на вулиці Яблунській, де був російський штаб / Фото: Vadim Ghirda / AP

Родина Юрія та Олесі живуть у будинку поблизу вулиці Яблунської. Під час окупації до них переселилися сусіди, аби підтримувати одне одного та разом ховатися від обстрілів у підвалі. Одного дня до них почали навідуватись окупанти: старших людей тероризували кілька молодих російських військових.

"Там був один сержант, а інші взагалі були молоді, навіть молодші за моїх дітей. Десь 19 років, може, 20. Строковики вони були чи контрактники, не знаю. Але це були діти. А цей сержант, він так був серйозно налаштований і навчений. Видно, дали їм якусь вказівку, як поводитися", – згадує перший візит окупантів Олеся.

Росіяни приходили до цих двох бучанських сімей раз на кілька днів. Вони знайшли у телефоні одного з сусідів, Олексія, відео знищеної російської техніки, тож це не давало їм спокою. Ввечері 16 березня росіяни знову прийшли на поріг будинку.

"Ми стоїмо на вулиці, вони прийшли троє, були пʼяні, конкретно пʼяні, настільки, що розставляли ноги на ширину плечей, щоб не впасти", — згадує Олеся.

Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - Слідство Iнфо 02

Юрій та Олеся, які пережили окупацію Бучі російськими військовими

Росіяни обшукали будинок, потім вивели чоловіків за собою на вулицю, а жінкам наказали залишатися всередині. Командував росіянами той самий сержант. Одного разу він сам сказав, що його звуть Нікіта. Він наказав одному з сусідів, Юрію, стати на коліна, а іншого повів разом з собою.

"Зі мною лишився один солдат, який тримав біля моєї потилиці пістолет. Нікіта наказав йому, щоб за найменших рухів той стріляв без попередження. Ось так я й лишився біля входу, а Олексія забрали на подвірʼя. Я чув, як цей Нікіта кілька разів вдарив Олексія прикладом автомату по потилиці", — згадує Юрій.

Невдовзі Юрія відпустили, а Олексія змусили винести з його дому генератор і віднести до позицій росіян. Потім чоловіку наказали бігти додому і зробили кілька пострілів йому вслід. На щастя, кулі не зачепили чоловіка.

Вкрав телефон, але забув перелогінитись

Один із росіян, який підпорядковувався сержанту Нікіті й також тероризував ці родини, вкрав у них телефон. Але забув перелогінитись, тому всі його фотографії та контакти дублювалися на інший телефон власника. Тож ми змогли його ідентифікувати по фотографіям та телефонній книзі.

Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - Слідство Iнфо 03

Окупанта, який вкрав телефон, звати Андрєй Рябченко, йому 20 років. Родом з міста Новозибков Брянської області. Після закінчення школи і технікуму працював барменом. Потім пішов в армію, де служив у 76-й псковській десантній дивізії. У складі цього підрозділу він вторгся на територію України.

Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - Слідство Iнфо 04

Російський військовий Андрєй Рябченко

За кілька днів та сама група росіян під командуванням сержанта Нікіти прийшли втретє. Того дня один з сусідів, Олексій, святкував своє 50-річчя. Родини готували надворі картоплю і хлібні коржики. Окупанти про це дізналися і наказали сусідам завʼязати Олексію очі. Потім вони повели його до себе в штаб, де знущалися над чоловіком. Після кількох годин полону Олексія відпустили. Командував діями російських солдатів той самий сержант Нікіта.

"Таке враження, що у нього якась психологічна травма, дитяча. Він весь час Олексія провокував. Все почалося з того, що він запитав: скільки тобі років? Льоша сказав, що 50. Він каже: а мені вполовину менше, тобто 25. І от після цього він постійно до нього чіплявся з філософськими питаннями якимись. Про сина питав, про те, аби ми їх похвалили, що вони такі класні визволителі. Як істину якусь шукав. Але при цьому дуже жорсткий був", — каже Олеся.

Після втечі росіян і звільнення Бучі, потерпілі самі встановили, ким є сержант Нікіта. Вони памʼятали його імʼя, вік та з якого він військового підрозділу. У списку 64-ї мотострілецької бригади, який опублікувала українська розвідка, був тільки один сержант з таким іменем та віком — 25-річний Нікіта Олексійович Акімов. Тож журналістам "Слідства.Інфо" залишалося лише ідентифікувати цього сержанта та знайти його обличчя і особисті дані в соцмережах.

Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - Слідство Iнфо 05
Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - Слідство Iнфо 06

25-річний Нікіта Акімов народився і виріс в місті Комсомольск-на-Амурє, що за 9,5 тисяч кілометрів від Бучі. Останні кілька років він служив у 64-й бригаді у Хабаровську. Судячи з його соцмереж, у нього є дружина й діти. Про дітей Акімов також розповідав у розмовах з потерпілими.

Олексій, якого Нікіта Акімов разом із підлеглими тероризував найбільше, не став розповідати журналістам про полон і знущання — чоловік намагається забути цей біль. Але підтвердив, що на фото — саме сержант Нікіта, який брав його у полон.

Не дожили до правосуддя

Вперше "Слідство.Інфо" спілкуввлося з родиною Олесі та Юрія у квітні. Тоді правоохоронці тільки збирали інформацію про геноцид в Бучі та встановлювали перших підозрюваних. Тоді ми запитали у подружжя, чи вірять вони у покарання Нікіти Акімова та його колег-окупантів.

"Ми вже читали у соцмережах, що це була 64-та бригада, і її ж знову передислоковують кудись, щоб менше свідків було. То, може, вони будуть десь там наші соняшники удобрювати?", — запитала в нас Олеся.

Слова Олесі, схоже, стали пророчими. Сержант Акімов разом з підрозділом перемістився на іншу ділянку фронту. У Генштабі ЗСУ наприкінці квітня заявили, що 64-ту хабаровську бригаду після геноциду в Бучі перемістили на Харківщину, де тривали активні бої біля Ізюму. Ймовірно, в тому районі й був убитий сержант Нікіта Акімов. 12 травня його поховали в рідному місті Комсомольск-на-Амурє, повідомили російські місцеві медіа.

Двоє росіян, які катували українців у Бучі, не дожили до судів за свої злочини - були знищені ЗСУ, - Слідство Iнфо 07

Бучанського ката Нікіту Акімова поховали у Росії 12 травня 2022 року

Кількома тижнями пізніше загинув і другий окупант, 20-річний псковський десантник Андрєй Рябченко, який разом з Акімовим тероризував жителів Бучі. Його поховали наприкінці травня, повідомили місцеві медіа Брянська.

Сержант Нікіта Акімов був серед перших десятьох підозрюваних "бучанських катів". Наприкінці квітня українські прокурори оголосили їм підозри у воєнних злочинах проти мирних українців.

За даними українських військових, у Бучі були різні підрозділи російської армії, але основу угруповання складали 64-та мотострілецька бригада з Хабаровська та 76-та десантно-штурмова дивізія зі Пскова.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+47
Це очікує на всіх кацапських мерзенних вбивць...
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14.06.2022 20:09
+27
уничтожение ублюдков должно стать национальной идеей Украины.
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14.06.2022 20:16
+17
миттєву карму ніхто не відміняв...
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14.06.2022 20:11
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Це очікує на всіх кацапських мерзенних вбивць...
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14.06.2022 20:09 Відповісти
нельзя отбрасывать вероятность, что фейковыми "похоронами" они прячут этих уродов
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14.06.2022 20:21 Відповісти
та хто там в мордарі буде такою х..йньой займатися... рашка завжди своїх кидає!
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14.06.2022 21:41 Відповісти
Сержанта? Та його легше прикопати. Немає тіла - немає діла.
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14.06.2022 21:45 Відповісти
Та хто там на паРаші буде про якихось дрібних півнів так піклуватися, дегенди про їх смерть створювати! Здохли вони - 99%
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15.06.2022 04:47 Відповісти
Та кому це гівно потрібне щоб заради них щось видумувати.
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15.06.2022 10:46 Відповісти
пРусаки прут из ********** ! Нужен хлорофосс !!!
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14.06.2022 20:46 Відповісти
миттєву карму ніхто не відміняв...
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14.06.2022 20:11 Відповісти
Как говорил Конфуций: карма - злая стерва.
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14.06.2022 20:17 Відповісти
та да...догонит и чпокнэ...
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14.06.2022 22:31 Відповісти
Всесвіт став трішечки кращим...
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14.06.2022 20:15 Відповісти
уничтожение ублюдков должно стать национальной идеей Украины.
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14.06.2022 20:16 Відповісти
Слава ЗСУ! Треба павтаріть!!
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14.06.2022 20:17 Відповісти
Єто непростительно! Увсех нужно судить судом справєдівим. Варвари
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14.06.2022 20:26 Відповісти
Ну, можєт бєндєровці, Такоє...
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14.06.2022 20:27 Відповісти
Пані Олеся занадто лагідна - ніяку істину кацапське лайно не шукало, воно у дегенератський спосіб намагалося вдовольнити свій садизм-нарцисизм. Нормальна людина, коли її починають хвалити за те, що не є правдою, чи до чого вона не має відношення, відчуває дискомфорт, на відміну від таких "нікіт"
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14.06.2022 20:29 Відповісти
Я про психічну травму ,яку вона помітила. Кацапня вся народжується з такою травмою. Лишнєхромосомні це помилка природи.
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15.06.2022 06:38 Відповісти
Горіть у пеклі москалі . ))) Всі .
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14.06.2022 20:30 Відповісти
Рябченко …
У многих москалей украинская фамилия ….
Сюр какой-то
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14.06.2022 20:51 Відповісти
Інфантільний нікіта, ха! Так і хочеться спалити всю русню живцем. І так раз 20. При цьому не треба нічого говорити. Треба просто поливати русню паливом. Мовчки. На разі хай нам дякують, що ми світ очищаємо від нечисті руснявої!
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14.06.2022 20:33 Відповісти
собаке собачья смерть
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14.06.2022 20:40 Відповісти
Труп везли за 9500 км. в Комсомольск? Сержанта? При наличии мобильных крематориев?
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14.06.2022 20:45 Відповісти
Приехать и уничтожить их семьи : " глаза за глаз зуб за зуб" Библия
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14.06.2022 20:48 Відповісти
Скорше банальний закон збереження енергії)
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14.06.2022 21:23 Відповісти
их надо находить и ликвидировать
пусть даже через 10 лет
должны за все ответить
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14.06.2022 20:48 Відповісти
Таких мразей нужно на кол сажать.
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14.06.2022 20:50 Відповісти
Кацапы -выродки рода человеческого , получат за все свои злодеяния🪃🪃🪃🪃☠️☠️☠️☠️
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14.06.2022 20:58 Відповісти
За Бучу і всі про№обані міста повинні відповідати нинішні можновладці ,верховний в першу чергу!
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14.06.2022 21:03 Відповісти
Земля вам скловатою, підари
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14.06.2022 21:21 Відповісти
тварям-смерть лютая и непременная.. Слава ВСУ!!
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14.06.2022 21:21 Відповісти
Що в одного , що в іншого їбальники такі ,як ніби вони якісь урки .Це ВДВ ,****** еліта рашн армі .Худі,з щурячими очима , в армії їх спочатку принижували і нагинали "старші товарищі" та кавказські джигіти , а потім вони молодших.Такий принцип армії русні - тотальне приниження. Тому з неї виходять істоти , які здібні на любий злочин. Це не воїни ,це срані орки.
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14.06.2022 21:38 Відповісти
Орків покращили ЗСУ, але хайпонути хоче Бігус і ко.
Народна прикмета: скоро буде вкид.
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14.06.2022 22:30 Відповісти
Да и фуй с ними, непотріб.
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14.06.2022 22:35 Відповісти
Я бы с такими поиграл в доктора Менгеле. Расстрел это была бы мечта.
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15.06.2022 05:16 Відповісти
"... у него есть жена и дети." (С) А с ними шо делать? Может стоит сообщить о них Эриниям? Ну в крайнем случае посоветоваться. У кого есть с ними ментальная связь? Отзовитесь...
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15.06.2022 07:57 Відповісти
 
 